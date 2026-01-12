Rallye Dakar 2026, 8. etapa: Prokop si polepšil, Macík a Loprais měli kolizi
Automobilový jezdec Martin Prokop se po 8. etapě Rallye Dakar posunul na dvanácté místo průběžného pořadí. V kategorii kamionů Martin Macík klesl na třetí místo a časově si pohoršil, stejně jako Aleš Loprais. Z motorkářů je na tom nadále nejlépe Milan Engel.
Okružní etapa dlouhá 717 kilometrů s největším podílem dun v celém ročníku - přes 300 kilometrů v písku. Šlo o nejdelší etapu ročníku z pohledu speciální měřené etapy (481 km). Trasy pro motocykly a auta byly oddělené, takže auta nemohla sledovat stopy motorek, což dramaticky ztěžovalo navigaci.
Ve finiši pod prášky
Mezi motocyklisty byl v pondělí nejrychlejší Argntinc Luciano Benavides, který navázal na nedělní triumf a posunul se do čela průběžného pořadí před obhájce prvenství Daniela Sanderse z Austrálie. Vede však jen o deset sekund. Čech Engel zajel devatenáctý čas se ztrátou 34 minut, Dušan Drdaj byl dvě místa za ním. David Pabiška skončil na 42. místě. V kategorii Original by Motul pro jezdce bez asistence je průběžně na sedmé příčce.
„Fouká tady vítr, hodně fičelo také na písčitých pláních. Na začátku jsem měl menší technický problém, který jsem vyřešil. Pak už jsem stahoval jezdce přede mnou, jak to šlo. Bylo to rychlé, ale zároveň se jelo ve velmi náročném písčitém terénu,“ řekl Engel, který kvůli bolavé ruce jel poslední část erzety pod prášky. „Těším se, až si lehnu a zregeneruji.“
Byl to pořádný mazec
Neuvěřitelně vyrovnaná je kategorie automobilů. První deset jezdců v cíli etapy dlouhé téměř pět set kilometrů dělilo pouhých 3:48 minuty a devatenáct posádek se vešlo do ztráty do deseti minut. Prokop byl v etapě čtrnáctý a v průběžné klasifikaci si polepšil na dvanáctou pozici.
„Byl to pořádn mazec. Místy to bylo hodně rychlé, ale také tam byla spousta zajímavých a parádních úseků, takže jsme si to i užili. Velkou komplikací byl hodně silný vítr, často nebylo vidět, i když před námi nic nejelo. V dunách jsme se úplně trápili, vršky dun vítr bral a nebylo vidět, kde brzdit a najít rytmus bylo nereálné. Jedeme šílené tempo a Je to ukrutně vyrovnané,“ řekl Prokop v cíli etapy.
Kolize Lopraise a Macíka
Kamionům kraloval lídr kategorie Nizozemec Mitchel Van Den Brink, který porazil druhého Litevce Žalu o pět minut. Macík byl třetí se ztrátou téměř 22 minut, Aleš Loprais šestý a Michal Valtr sedmý. V celkovém hodnocení Macík ztrácí na první místo 50 minut, na Žalu dvanáct. Loprais je průběžně čtvrtý, deset minut za krajanem.
Ztrátu českých posádek zavinila situace, ke které došlo na 80. kilometru měřeného úseku. „Byla to nádherná etapa, jen jsme si ji užili bez předního skla a přední kapoty. Měli jsme na 80. kilometru nehodu. Hledal se bod, bohužel Lopík (Loprais) zastavil za dunou kvůli nějakému trychtýři. My jsme ho neviděli, přejeli jsme dunu a najednou Dave (navigátor Švanda) řval a pak rána,“ popisoval situaci Martin Macík ze svého pohledu.
Posádka pak musela zbylých 350 kilometrů pokračovat bez předního skla a s poškozenou přední kapotou. Podle dostupných fotografií odskákal Loprais situaci s hodně poškozenou nástavbou a s rozbitým čelním sklem. Samotný Aleš Loprais přidal k situaci svůj pohled: “Situaci vyřešil Martin Macík tím, že do nás skočil. Zůstali jsme pod jednou dunou, která se nedařila vyjet. Měli jsme zapnutý safety sentinel, ale on pozdě zareagoval a trefil nás. Stálo nás to polovinu nástavby a výměnu kola. Takže místo útoku jsme zbytek etapy jen přežívali. Naštěstí se nikomu z nás nic nestalo.”
Výsledky Rallye Dakar 2026 – 8. etapa
Motocykly: 1. L. Benavides (Arg./KTM) 4:26:39; 2. Sanders (Aus./KTM) +4:50; 3. Brabec (Arg./Honda) +5:02; ... 19. Engel (ČR/Kove) +34:07; 21. Drdaj (ČR/KTM) +37:07; 42. Pabiška (ČR/KTM) +1:13:06.
Automobily: 1. Variawa, Cazalet (JAR, Fr./Toyota Hilux IMT) 4:20:35; 2. Lategan, Cummings (JAR/Toyota GR DKR Hilux) +3 s; Ekström, Bergvist (Švéd./Ford Raptor T1+) +29 s; ... 14. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor T1+) +5:44; 37. Zapletal, Sýkora (ČR, Slov./Ford F150 evo+) +43:53; 40. Trněný, Pritzl (ČR/Ford F150 evo+) +50:07.
Kamiony: 1. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) 5:03:42; 2. Zala (Litva/Iveco) +5:31; 3. Macík (ČR/MM Technology Iveco) +21:44; ... 6. Loprais (ČR/Iveco) +26:42; 7. Valtr (ČR/Iveco) +30:18.
Průběžné pořadí Rallye Dakar 2026
Motocykly: 1. L. Benavides (Arg./KTM) 33:18:50; 2. Sanders (Aus./KTM) +10 s; 3. Brabec (USA/Honda) +4:47; ... 20. Engel (ČR/Kove) +4:58:23; 26. Drdaj (ČR/KTM) +5:57:51; 38. Pabiška (ČR/KTM) +9:28:33.
Automobily: 1. Al-Attiyah, Lurquin (Katar, Bel./Dacia Sandriders) 32:32:06; 2. Ekström, Bergvist (Švéd./Ford Raptor T1+) +4:00; 3. Lategan, Cummings (JAR/Toyota GR DKR Hilux) +6:08; ... 12. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor T1+) +41:26; 33. Trněný, Pritzl (ČR/Ford F150 evo+) +6:43:48; 40. Zapletal, Sýkora (ČR, Slov./Ford F150 evo+) 9:52:34.
Kamiony: 1. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) 37:48:31; 2. Zala (Litva/Iveco) +38:33; 3. Macík (ČR/MM Technology Iveco) +50:29; 4. Loprais (ČR/Iveco) +1:00:58; ... 7. Valtr (ČR/Iveco) +4:22:21.
Classic (po 7 etapě): 1. Raisys, Marques (Lotyš., Port./Land Rover 109 Station Wagon) 448 bodů; 2. Morera, Rubaová (Šp./Porsche 959 Dakar) 598; 3. Unterholzner, Gaioni (It./Mitsubishi Pajero) 656; 4. Klymčiw, Brož (ČR/Mitsubishi Pajero) 747; ... 39. Stopa, Dočkal, Horák (ČR/Tatra T815) 4577; 64. Váňová, Váňa (ČR/Toyota 4Runner) 10 727; 84. Vinš Kopřiva (ČR/Mitsubishi Pajero) 225 359.
Výsledky jsou neoficiální.