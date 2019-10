Britové přestavěli armádní Defender na pohřebák, o zákazníky nemají nouzi

Pohřby nejsou příliš veselou událostí a tak není divu, že se o nich příliš nemluví. Co když se ale chcete se svými blízkými rozloučit trochu jinak? Co když je nechcete nechat odvézt na hřbitov v černé dodávce či upraveném kombíku? Právě na tyto případy je připravena britská společnost Alpha 4x4 Funerals, která provozuje speciálně upravený Land Rover Defender.

Společnost vznikla v roce 2003 a za jejím založením stojí Jacqui Whinnett, která nedávno poskytla rozhovor pro web AutoCar. A během něj se pochlubila nejen nevšedním původem vozu, ale také poměrně vysokým zájmem ze strany klientů.

Začněme ale nejdříve u samotného vozu, kterým je Land Rover Defender 130. Ten Jacqui pořídila v roce 2003 a následně ho nechala upravit u společnosti Foley. „Je to bývalý armádní vůz, který tahal rakety Rapier (země-vzduch),“ uvedla Jacqui během rozhovoru. „A protože se jedná o Defender 130, vejde se do něj rakev na délku, zatímco naši konkurenti s Defendery 110 ji musejí ukládat do vozu napříč.“

Rakev je uložena na podstavci z leštěného ořechu, pod kterým je připravený úložný prostor na různé dekorační předměty a spouštěcí popruhy. Pro posádku jsou připravena čtyři kožená sedadla a palubní deska se dočkala pouze drobných úprav v podobě stříbrných ovládacích prvků ventilace.

Karoserie vozu byla přelakována do elegantní stříbrné barvy v odstínu Zambezi, do podběhů se nastěhovala výrazná stříbrná litá kola a pod prahy nechybí ani stupínky pro komfortní nastupování. Málokdo by tak nejspíš řekl, že tohle auto už je 26 let staré a má za sebou i tvrdou armádní službu.

Kolegové z AutoCar si navíc všimli, jak se pohřební Defender snadno pohybuje po rozblácených polních cestách, které často vedou k řadě hřbitovů. A Jacqui jim jen potvrdila, že v podobných případech dává pohřební Defender dokonalý smysl. „Umíte si představit jet s klasickým pohřebním vozem přes pole? Utrhnout katalyzátor z Daimleru by mě připravilo o celý výdělek ze zakázky.“

A kde se vlastně zrodila myšlenka provozovat pohřební vůz s pohonem 4x4? A proč právě Defender? „Diagnostikovali mi rakovinu a během své léčby jsem měla dostatek času přemýšlet o budoucnosti, pokud nějakou budu mít,“ uvedla Jacqui. „Tou dobou jsem pracovala jako organizátor pohřbů a všimla jsem si, že lidé chtějí mít skutečně originální pohřby. Kolem Land Roverů jsem se pohybovala už dlouho (otec nás vzal jednou jako děti do Safari parku Woburn v jeho Defenderu Series 2 a opice ho téměř rozebraly) a napadlo mě, že jeden by mohl udělat poslední cestu poměrně zajímavou.“

V roce 2003 tak pořídila vůz a v následujícím roce ho prezentovala na lokální Land Rover show. Reakce byly pozitivní a business začal pomalu růst. O poslední cestu v Defenderu má zájem řada lidí. Od milovníků značky Land Rover, přes dobrodruhy, cestovatele, farmáře, volnomyšlenkáře, atd. Týdně tak má Jacqui v průměru tři zakázky, za kterými jezdí prakticky po celé Velké Británii.

A jak je na tom nevšední Defender se spolehlivostí? Během úprav v roce 2003 dostal dieselový motor 300 TDi, který nahradil původní benzínovou V8. S motorem pak prý problémy nebyly. Časem se ale prý porouchal spínač světel a odešla nová převodovka. Jinak je prý ale pohřební Defender spolehlivý.