Britka označila novou reklamu na Defender za sexistickou. Šokovalo to i zarputilé feministky

Pamatujete si ještě reklamu na čistě elektrický Volkswagen Golf, která byla britskými úřady zakázána, protože údajně ponižovala ženy? Jedna tu totiž byla vyobrazena s kočárkem na lavičce, zatímco handicapovaný muž překonával sportovní nástrahy. Taková genderová nevyváženost přeci nepřipadá v úvahu!

Jenže Britové tímto zdaleka nekončí. Nový reklamní spot na Land Rover Defender – jednu z hlavních hvězd frankfurtského autosalonu – sice ještě nebyl zakázán, už se ale ze strany Britů dostává pod palbu kritiky. Jako jedna z prvních se do něj pustila britská televizní moderátorka Mariella Frostrup: „Hanba Land Roveru a jeho drsným alfasamcům. Existuje spousta odvážných žen, které mohou dělat skvělé věci. Ale možná chcete, aby vaše auta kupovali jen muži? Nejvyšší čas prodat můj Defender a koupit si auto od společnosti, která si váží žen řidiček,“ napsala na svůj Twitter.

A co přesně ji tak nahněvalo? To nám zůstává záhadou. Hlavní hvězdou reklamy je Kenton Cool, britský horolezec, který za svou „kariéru“ podnik nespočet zajímavých výprav, včetně několikanásobného zdolání Mount Everestu. A tenhle chlapík se v reklamě baví přesně tím, co tolik miluje, načež dostává zprávu, aby (zřejmě domů) nedorazil pozdě. Co nejrychleji ukončuje veškeré aktivity a sedá do Defenderu, který je pro překonání náročného terénu jako dělaný.

A dál? Nic. Žádná ponížená žena vyobrazená ve stereotypních rolích, ani nic podobného. I tak jsme se ale dočkali oficiálního vyjádření automobilky, která uvedla, že při svých marketingových aktivitách pracuje v závislosti na modelu jak s muži, tak ženami. Toto video je navíc součástí širší reklamní kampaně na nový Defender. A Mariella se nemusí bát, v dalších spotech budou i holky!

Moderátorka svým názorem šokovala tak moc, že nesouhlasí ani samotné feministky. Jedna z nich se ke kauze vyjádřila opět na Twitteru: „Nemyslím si, že máš pravdu. Ten řidič pokořil Mount Everest čtrnáctkrát, což je obrovský úspěch. Není třeba hledat pobouření ve všem. Jsem feministka, ale na této reklamě není nic špatného,“ napsala Suzy Hillier.

Jen se ve videu níže podívejte sami, jestli v reklamě také vypozorujete něco závadného. Zatím ji ještě nezakázali…