Britové zkouší první úsek dálnice s povrchem z recyklovaných pneumatik

Britská státní společnost Highways England, která je pověřená správou strategicky důležitých komunikací, při nedávné rekonstrukci dálnice M1 vyzkoušela nový materiál, který by měl snižovat náklady a současně přispívat k vyšší ochraně životního prostředí. Jedná se totiž o speciální směs asfaltu, která je částečně tvořena gumou získanou z vyřazených pneumatik.

Za vývojem tohoto materiálu stojí britská stavební společnost Tarmac, která se soustředí na vývoj nových stavebních technologií a udržitelné stavby. Nová směs asfaltu, která je částečně tvořena granulovanou gumou ze starých pneumatik, by pak podle vyjádření Tarmacu měla do budoucna přinést ekonomická i environmentální pozitiva.

Každý rok se totiž Velká Británie potýká s problémem tvořeným 40 miliony použitých pneumatik, jejichž ukládání na skládky zakazuje nařízení Evropské unie. Velká část těchto pneumatik je tak naložena na nákladní lodě a dopravena do Asie a na Střední Východ. V Kuvajtu tak již vznikla obří skládka složená čistě z použitých pneumatik, přezdívaná „tyre graveyeard/pohřebiště pneumatik,“ která je prý viditelná i z vesmíru, jak dodává Tarmac.

Pokud by se testovací úsek dálnice M1 s novým typem asfaltu osvědčil, Taramac odhaduje, že do budoucna by se při výrobě nové směsi mohlo využít okolo 750 starých pneumatik na jeden kilometr povrchu. Přesné číslo by však samozřejmě záleželo na výšce vrstvy.

„Tento pokus by mohl být prvním krokem v rychlém snižování počtu nahromaděných pneumatik ve Velké Británii i mimo ni,“ uvedl za Highway England Martin Bolt, který dohlíží na inovativní projekty v oblasti Midlands. „Ekonomický a environmentální potenciál nového asfaltu je významný a jsme rádi, že můžeme na tomto pokusu spolupracovat se společností Tarmac.

„Již od květnového vyhlášení prvních testů provedených lokálními úřady dostáváme na náš pogumovaný asfalt skvělé reakce, a jsme nadšeni, že díky spolupráci s Highways England můžeme prozkoumat jeho potenciál na podporu udržitelnosti strategické silniční sítě,“ uvedl za Tarmac Paul Fleetham. „Technické inovace hrají klíčovou roli ve zlepšení vlivu našich silnic na životní prostředí.“