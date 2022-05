Budoucnost písmen STI. Elektrifikace? Nebo definitivní konec?

Subaru Technica International (STI) je sportovní divizí japonské automobilky. Založena byla v roce 1988 a od té doby ušla obrovský kus cesty, při níž si získala miliony fanoušků po celém světě. Byť se štítku STI dočkal jako první model sedan Legacy, naprosto legendární spojení přišlo posléze s Imprezou, a to hned v několika generacích. Zejména ve světových šampionátech v rallye (WRC) se značce Subaru nesmírně dařilo, když v 90. letech a novém tisíciletí s modrozlatou Imprezou WRC postupně získávali tituly legendární závodníci Colin McRae, Richard Burns a Petter Solberg, včetně tří značkových titulů v řadě v letech 1995 až 1997. Divize STI na to nebyla sama. Úzce spolupracovala s britským týmem Prodrive, který se podílel na vývoji technologií a práci v oblasti motorsportu.

Z tohoto spojení těžilo Subaru také na silnicích. Vzniklo mnoho skvělých modelů jako Impreza 22B-STI nebo Impreza S203. Divize STI během uplynulých let pracovala i s ostatními modely japonské značky, takže jsme se dočkali sportovních variací terénního Foresteru, sedanu Legacy nebo kupé BRZ. V závislosti na trhu a generacích se modely STI spoléhaly na motory EJ20 (2,0 l Boxer Turbo) a EJ25 (2,5 l Boxer Turbo).

Pro evropský kontinent byl k velkému zklamání prodej modelu WRX STI ukončen v roce 2018. Zpovzdálí nyní sledujeme, že pro nejnovější generaci modelu WRX se nepočítá s verzí STI. Samozřejmě kvůli čím dál přísnějším emisním limitům. “Subaru Corporation zkoumá možnosti pro novou generaci Subaru WRX STI, včetně možnosti elektrifikace. V mezidobí nebude vyráběna nová generace WRX STI se spalovacím motorem, odvozená od nové WRX platformy,” stálo v nedávném prohlášení japonské automobilky.

Pod tímto prohlášením si lze představit, že Subaru nechce na divizi STI zcela zapomenout, byť se nyní nachází v mrtvém bodě. Vzhledem ke spolupráci Toyoty a Subaru ohledně modelů GR86 a BRZ by se přímo nabízela kooperace ve vývoji modelů STI. To už by však mohla Toyota považovat za přímou konkurenci pro své sportovní modely GR.

Navíc to vypadá, že se Subaru na rozdíl od Toyoty po vzoru jiných značek jako je Mercedes (AMG) nebo BMW (M) rozhodne pro spojení sportovní stránky s hybridní technologií. Pokud by to mělo znamenat návrat modelů STI na starý kontinent, budeme jenom rádi. Nepodložené spekulace hovořily také o možném návratu do WRC, kde mají letos premiéru speciály s hybridní technologií.

Značka STI snad nezůstane zcela mrtvá. Mezi řádky je však těžké vyčíst, jak daleko je Subaru s vývojem nových technologií, kterých by mohla divize STI využít. Novinky však v nejbližší době nejspíš neočekávejme.