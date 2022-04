Modernizované Subaru Outback přijíždí s novou přídí a novými technologiemi

Automobilka Subaru představila na právě probíhajícím autosalonu v New Yorku modernizovaný model Outback pro modelový rok 2023, který by se měl dostat do prodeje (přinejmenším na americkém trhu, který je pro značku zásadní) v průběhu letošního listopadu.

Ve všech výbavových stupních, s výjimkou nejdobrodružnější verze Wilderness, by měl omlazený Outback dostat lehce přepracovanou příď. Ta zaujme především dvojicí kulatých mlhovek v plastových rámečcích, které se posunuly více ke středu předního nárazníku. Prostor mezi nimi vyplňuje jednoduchá mřížka.

Tvary masky chladiče zůstávají víceméně stejné, změnila se však mřížka masky, která nyní působí výrazněji. Přepracované jsou také světlomety, které mají ostřejší tvary. Na spodní stranu světlometů pak navazují nové plastové dekory, které byly pozměněny i jinde na karoserii. Podle automobilky tak nyní nabídnou robustnější vzhled i lepší ochranu karoserie.

Modernizované Subaru Outback pro rok 2023 by mělo standardně nabídnout také vylepšenou verzi bezpečnostního systému Subaru EyeSight, který pracuje s novým softwarem a kamerou s širším zorným polem kamer.

Video se připravuje ...

Modely vybavené hlídáním slepého úhlu a funkcemi Lane Change Assist a Rear Cross-Traffic Alert navíc získávají funkci automatického nouzového řízení, spojeného s před-kolizním brzdovým asistentem, který by měl být schopen předcházet nehodám v rychlostech do 50 mil v hodině, tedy cca 80 km/h.

Ve vrcholné výbavě Touring navíc systém EyeSight s dvojicí kamer získá ještě jednu širokoúhlou kameru, která by měla zajistit rychlejší detekci chodců a cyklistů na křižovatkách. Infotainment s úhlopříčkou 11,6 palců navíc standardně nabídne bezdrátovou konektivitu s Apple CarPlay i Android Auto.

Nabídka pohonných jednotek by měla zůstat stejná, včetně jejich výkonů. Automobilka si však ještě pohrála s nabídkou výbavových stupňů, které však nemusí příliš souviset s nabídkou na evropském, respektive českém trhu.

Verze Touring, která je vrcholem i lokální nabídky, by však nově měla nabídnout čalounění kůží Nappa s kontrastním prošíváním nebo digitální zpětné zrcátko s automatickým stmíváním a kompasem. Je však zatím otázkou, jak se modernizace projeví na evropské nabídce. Ostatně už samotná nová generace Subaru Outback dorazila na starý kontinent s výrazným zpožděním.