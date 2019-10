Budoucnost Seatu? Konkurence pro Alfu Romeo by mohla nést jiné jméno

Skupina Volkswagen Group chce Seat více přiblížit prémii. Kvůli image by to však mohlo znamenat přejmenování značky.

Koncern by nejraději více odlišil značky Seat, Škoda a Volkswagen, které se v minulých letech až příliš přiblížily a podle názoru vedení skupiny si přespříliš konkurují. Jednou z myšlenek je posunout Seat blíže k prémii, aby se konečně stal tou „španělskou“ Alfou Romeo, o které se už tak dlouho hovoří. Jenže jak to udělat, když Seat zkrátka prémiovou image nemá?

Řešení se nabízí, a to Seat jednoduše přejmenovat. Automobilka by přitom nemusela hledat nové jméno dlouho, vedení VW Group by jednoduše vsadilo na novou značku Cupra, která se od Seatu loni osamostatnila. Podle zákulisních zpráv se nad tím skutečně uvažuje, když by Cupra dle myšlenky šéfů německého koncernu postupně rozšířila svoje portfolio.

Cupra buduje svoji image jako sportovní značka, ostatně vznikla na základech stejnojmenné závodní divize Seatu, což je rozhodně lepší předpoklad pro rozvoj prémiově laděného výrobce, než v případě Seatu. Přestože Seat své nesporné kvality má, láká ke koncernu mladé zákazníky, image prémiovky zkrátka nedosahuje. To Cupra už si takovou osobnost buduje, už jen tím, že nabízí silnější a dražší modely než Seat.

Takový charakter by si podle plánů koncernu Cupra udržela i do budoucna. Vyplnila by mezeru mezi Volkswagenem a Audi, která je podle vedení koncernu dostatečně velká a v rámci portfolia VW Group ještě prý neobsazená. Navíc by vstoupila na nové trhy, třeba na ten severoamerický, nad nímž už kdysi uvažovala i Škoda.

Nechme se tak překvapit, jak to se Seatem dopadne, jeho případný konec (respektive přejmenování) je v tuto chvíli jen jednou z možností, nad níž se v rámci koncernu uvažuje. Vždyť se hovoří také o dalších změnách, které by mohly čekat i další mainstreamové značky. Podle plánů vedení koncernu VW Group by se Škoda mohla opět více zaměřit na levná auta a více se přiblížit Dacii. V rámci těchto plánů by více upřela pozornost na východní trhy, ať už na Rusko nebo Indii, což už platí – Škoda vyvíjí nová auta pro tyto trhy, v případě indického trhu má na starosti techniku i pro další značky koncernu. Volkswagen by se pak zase mohl do budoucna zaměřit čistě na elektromobily.

Jenže kdyby došlo na realizaci všech těchto plánů, koncern VW Group by de facto opustil tradiční mainstreamové segmenty, tedy segmenty, v nichž je dnes tak úspěšný. A to reálné určitě není...