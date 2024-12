Bugatti Chiron nemá prvek, který má i levná dacia. Teď to vyvinuli na přání klientky

Individualizace je u exkluzivních výrobců aut jedním z největších lákadel, a dokonce kvůli tomu zakládají celá oddělení věnující se i těm nejnáročnějším přáním svých zákazníků. Většinou se to týká hlavně různých barev, látek či kůží čalounění nebo materiálů pro dekorativní obložení a malých serepetiček, ale co když si vymyslíte něco, co trochu mění myšlenku, s jakou automobilka vyvinula třeba interiér?

V tu chvíli jen záleží na tom, jak si vás daný výrobce aut váží a jak moc je ochotný to zadat svým lidem. A až dokonalou ukázkou toho, jak relativně malá věc může znamenat velké gesto „splníme vám cokoliv“, je nejnovější individuální projekt francouzské značky Bugatti. Luxusní hypersport Bugatti Chiron se totiž sice vyrábí se čtyřikrát přeplňovaným šestnáctiválcem s koncepcí typu W, ale bohužel nedisponuje držákem na pití. Tedy něčím, co má i dacia.

Miliardáři při nákupu bugatti rádi rozhazují. Příplatky bývají dražší než ferrari Lukáš Volšický Novinky

A teď se to automobilka rozhodla vyřešit na přání jediné klientky. Frank Heyl, ředitel designového oddělení Bugatti, na svém osobním Instagramu zveřejnil, že pro jedinou zákaznici Shannon Ralston nechává vyvinout unikátní držák na nápoje. Jedná se o jednoduchou vložku z 3D tiskárny, kterou si může vložit do kapsy na dveřích řidiče bez nutnosti použití nářadí. Vejdou se do ní hned dva nápoje a už prototyp nese finální barvy odpovídající konkrétnímu vozu.

Shannon se tak už nebude muset bát, že si rozlije svůj oblíbený nápoj ve svém bílém Bugatti Chiron Super Sport, jaké můžeme vidět na jejích sociálních sítí. Vždyť tohle je jedno z nejsilnější bugatti všech dob a prodává se se základní cenou od přibližně 80 milionů korun, přičemž automobilka jej vyrobila v pouhých kusech.

Bugatti W16 Mistral je nejrychlejším kabrioletem historie. Zvládlo přes 450 km/h Ondřej Šámal Novinky

Zákaznice se speciálního držáku na pití dočká ve svém voze už začátkem ledna a Bugatti říká, že to bude opožděný dárek k vánocům, takže by za něj ani nemusela nic zaplatit. Jsme zvědaví, zda automobilka následně nezahájí i sériovou výrobu, protože tohle jistě bude chtít i celá řada dalších majitelů.