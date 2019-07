Bugatti Spartacus je vize konkurenta pro Rolls-Royce Cullinan. Navrhl ho designér od Škody

Bugatti už dlouhá léta nabízí jedinou modelovou řadu. V devadesátých letech to byl model EB 110, později Veyron a nyní je to Chiron. Stále častěji se však hovoří o doplnění nabídky o další automobil. Nejčastěji se tipuje příchod SUV, byť jej sám šéf automobilky Stephan Winkelmann odmítá, a tak někteří designéři navrhují, jak by takový vůz mohl vypadat. Vize Bugatti Spartacus designéra Sajdina Osmancevice vypadá fantasticky.

Sajdin Osmancevic pracuje od roku 2016 pro Škodu Auto, kde se zabývá designem exteriéru, to však neznamená, že by se nezabýval soukromými projekty. Bugatti Spartacus přitom ukazuje, že by hravě uměl navrhnout také opulentní SUV, které by konkurovalo takovým vozům jako Bentley Bentayga a Rolls-Royce Cullinan.

Spartacus krásně kombinuje retro prvky s modernou. Oblá záď je jasný odkaz na někdejší vozy Bugatti, stejně jako charakteristická maska chladiče ve tvaru podkovy, zatímco úzké světlomety jsou futuristickým detailem, stejně jako kamery místo vnějších zpětných zrcátek nebo karbonové detaily.

O pohonu autor pocházející z Bosny a Hercegoviny nemluví, umíme si však představit nějaký hodně silný motor, proč ne rovnou šestnáctiválec z Bugatti Chiron. Vždyť někdejší koncept 16C Galibier takto objemný motor také použil, a to ho měl umístěný vpředu a ne uprostřed jako tehdejší Veyron.

O rozšíření nabídky Bugatti se hovoří vlastně už od dob EB 110. Na začátku devadesátých let dokonce vznikl koncept sedanu EB 112, kvůli bankrotu ho však automobilka nestihla začít vyrábět. V majetku zkrachovalé firmy však zbyly nedostavěné exempláře auta, které později dokončila společnost Monaco Racing Team.

S myšlenkou dalšího modelu se hovořilo také v dobách Veyronu. V roce 2009 byl postaven koncept Bugatti 16C Galibier, o němž se v následujících letech střídavě psalo, že se bude vyrábět a že projekt vyšuměl. Nakonec bohužel sériová verze, která měla být pojmenována Royale po slavné limuzíně Bugatti z meziválečného období, nikdy nevznikla.

Aktuálně se o druhé modelové řadě hovoří znovu. Prezident automobilky Bugatti Stephan Winkelmann tvrdí, že je druhý model nutností pro budoucnost značky. V Molsheimu jsou prý na další vůz v portfoliu připraveni, vše však musí schválit vedení koncernu VW Group, jehož je Bugatti součástí. A to už může být problém... Winkelmann se pak navíc nechal slyšet, že novinka nebude SUV, prý by se nehodila k image značky. Místo toho se podle jeho slov zvažuje nějaká speciální karosářská varianta, která nemá obdoby. Firma přitom nevylučuje použití elektrického pohonu.