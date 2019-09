V Číně v posledních letech vzniklo hned několik nových automobilových značek. Jednou z těch ambicióznějších projektů je Byton, financovaný mimo jiné automobilkou FAW Group. Mladá firma, založená teprve v roce 2017, se chce stát jakousi čínskou obdobou Tesly, přičemž svá auta chce nabízet i v Evropě. Právě proto nechybí na letošním autosalonu ve Frankfurtu, kde představuje sériovou verzi modelu M-Byte.

Byton M-Byte je 4.875 mm dlouhým a 1.665 mm vysokým prémiovým SUV s rozvorem 2.950 mm, které zvenku vypadá sice originálně, možná ale až trochu obyčejně. To nejzajímavější totiž najdeme uvnitř, kde se objevuje futuristicky pojatá palubní deska.

Jak už automobilka avizovala dopředu, na letošní výstavě spotřebitelské elektroniky CES, její součástí je totiž obří displej multimediálního systému, který se táhne přes celou šíři interiéru. Obrazovka s neskutečnou úhlopříčkou 48 palců je zahnutá a zobrazuje nejen relevantní informace pro řidiče (rychlost, údaje ze systémů pro poloautonomní jízdu), ale také data z infotainmentu. Lze tu i sledovat filmy, avšak z důvodu bezpečnosti jen když auto stojí (třeba při dobíjení).

Aby toho nebylo málo, další (dotyková) obrazovka je začleněna také do středu volantu. Je sedmipalcová a zabírá jen horní část volantu – v té spodní se nachází airbag. Slouží k nastavení různých funkcí auta. Autu nechybí ani ovládání gesty nebo hlasem. Druhé z nich má do budoucna zajistit služba Alexa od Amazonu.

Interiér je pětimístný, objednat však půjde i čtyřmístné řešení s větším komfortem pro pasažéry vzadu. Zavazadelník ve výchozí konfiguraci poskytne objem 550 litrů.

Byton počítá s nabídnutím dvou výkonových variant. Základ bude zadokolka s výkonem 200 kW, který z 0-100 km/h zrychlí za 7,5 sekundy. Posílené provedení pak bude čtyřkolkou o výkonu 300 kW, která na stovku akceleruje za 5,5 vteřiny. Maximální rychlost bude u obou modelů činit 190 km/h.

V případě zadokolky bude možné si vybírat ze dvou druhů baterií, s kapacitou 72 kWh nebo 95 kWh, které Bytonu umožní ujet až 550 kilometrů podle metodiky NEDC. Čtyřkolka bude dostupná výhradně s větším akumulátorem. Při rychlém nabíjení stejnosměrným proudem je na 80 % jejich kapacity dobijete za 35 minut.

Byton M-Byte se na domácím čínském trhu začne prodávat v polovině roku 2020, do Evropy se vůz dostane zhruba o rok později. Firma by ráda prodávala 300.000 aut ročně, přičemž hlásí už 50.000 objednávek na M-Byte. SUV by pak do budoucna mohl doplnit i sedan K-Byte, prezentovaný zatím ve formě konceptu.