Caterham má nového majitele. Tradiční britský výrobce patří Japoncům

Automobilku Caterham koupila japonská skupina VT Holdings. Caterham se tak poprvé ve své 48leté historii dostal do rukou majitele, který nepochází z Velké Británie.

Společnost Caterham byla založena v roce 1973 s cílem navázat na výrobu legendárního lehkého sporťáku Lotus Seven. Její zakladatel Graham Nearn odkoupil od Lotusu, respektive jeho šéfa Colina Chapmana, potřebná práva a pustil se do práce. Vzniklo tak auto, které - přestože navazuje na vůz z roku 1957 - se vyrábí dodnes.

Za těch 48 let se sice narodilo mnoho různých verzí, ale všechny se pořád drží stejného receptu: lehká konstrukce, minimalistická výbava, spartánské pojetí. Caterham je hlavně o dokonalém řidičském zážitku.

Nový vlastník pak má se značkou jisté zkušenosti, od roku 2009 totiž Caterhamy dováží do Japonska. Dokonce tvrdí, že v Zemi vycházejícího slunce ročně prodá více než 120 aut. Kromě Caterhamu do Japonska vozí ale také například Lotusy nebo motorky Royal Enfield.

Šéf VT Holdings Kazuho Takahaši pak je navíc bývalý závodník a nadšenec do motorsportu. Příznivcům Caterhamů vzkázal, že jeho společnost udělá všechno pro to, aby model Seven ochránila a upravila tak, aby splňoval současné legislativní požadavky. Tak snad to neznamená, že se z něj stane elektromobil...