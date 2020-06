Budoucnost Caterhamu: Vlastní SUV nepřijde, elektromobil však vedení nevylučuje

Caterham je britský malovýrobce lehkých sporťáků založený v roce 1973. Přestože v minulosti nabídnul i jiná díla, roadster 21 nebo okruhový speciál SP/300.R, jeho historie je především spojena se sporťáky na bázi někdejšího Lotusu Seven. A bude tomu tak zřejmě i nadále, s projekty typu SUV tahle značka v dnešní době nepočítá.

Šéf firmy Graham MacDonald v rozhovoru pro britský magazín Auto Express připomíná dobu nakonec nerealizované spolupráce s Renaultem (respektive jeho značkou Alpine), která výhledově počítala s nabídnutím SUV se znaky britského malovýrobce. Vedení Caterhamu si sice uvědomuje, že takové auto je dnes na trhu důležité, přesto s takovým modelem už nepočítá.

„Takový nápad je teď odložen, leda že bychom se dohodli na úpravě produktu jiného výrobce podle Catrhamu a šli cestou takového partnerství, zkrátka něco ve stylu, co Williams udělal s Cliem. Vidím to jako vizi do budoucna, pokud najdeme partnera, který bude ochoten to udělat s Caterhamem. Určitě ale nebudeme vyvíjet SUV z našich zdrojů,“ říká MacDonald.

Naopak elektromobil generální ředitel nevylučuje, tedy z dlouhodobého horizontu. V současné době pro Caterham takový automobil nedává smysl.

„Dívali jsme se na to, ale pro Caterhamy je tu váhová nevýhoda. Částí mantry Caterhamu je nízká váha, říkáme tomu přidej lehkost. Ale v současné době si myslíme, že elektrické ústrojí by dodalo hmotnost 300 kg něčemu, co je zhruba 500 kg těžké auto,“ vysvětluje MacDonald s tím, že současným problémem je i vysoká cena. Současná elektrická technologie by podle šéfa britského výrobce zdvojnásobila cenu Caterhamu.

Jakmile ale bude firmě technika vyhovovat a elektromobily nabídnou nízkou váhu i slušný dojezd, s elektrovozem Caterham přijde. „Až to přijde do bodu, kdy Caterham bude moci mluvit, dejme tomu, s Fordem nebo Nissanem, a říct jim, koupíme vaše ústrojí a dáme ho do Caterhamu, budeme klepat na jejich dveře,“ tvrdí MacDonald, který na svém postu působí již od roku 2012. Tím zároveň přiznává, že Caterham si nadále nebude vyvíjet pohonná ústrojí sám, ale využije je od externích zdrojů. Dnes se třeba spoléhá na spalovací motory Ford.

Caterham tudíž zůstává věrný své pověsti a nadále chce nabízet co nejlehčí sporťáky. Umožňuje mu to však fakt, že jakožto malovýrobce nemusí v Evropě splňovat přísné emisní normy, vyhrazené velkým automobilkám. Rodí se mu ale konkurence, která bude chtít nabídnout sice podobně koncipované auto jako Caterham 7, ale s mnohem modernější technikou. Řeč je o francouzském projektu Lesage, který chystá roadster inspirovaný sporťáky z dvacátých a třicátých let. Použije techniku od Peugeotu, přičemž vedle konvenční verze se spalovacím motorem chystá i elektromobil.