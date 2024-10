Caterham připravuje elektrický sporťák. Pohon bude od Yamahy

Japonská Yamaha vyvine kompletní ústrojí pohonu pro Caterham Project V. Pojízdný prototyp by měl být na světě už příští rok, ale původní plán startu výroby v roce 2026 se možná dodržet nepodaří, uvádí šéf automobilky.

Když britská značka Caterham, známá svými lehkými sporťáky, loni odhalila koncept elektrického vozu nazvaný Project V, vypadalo to, že mu do sériové výroby mnoho nechybí. Přesto bylo její spuštění v plánu až na rok 2026, a to zejména kvůli tomu, že žádná existující technologie pohonu nebyla dost dobře použitelná.

Nyní Caterham oznámil, že našel partnera pro její vývoj – japonskou značku motocyklů Yamaha. Ta dodá kompletní pohonné ústrojí pro umístění na zadní nápravu vozu a také „technologie a zkušenosti v ovládání pohybu vozidla“, uvedla automobilka. Projekt to „posouvá do další fáze vývoje“, dodává firma s tím, že první pojízdný prototyp bude na světě za méně než rok.

Detaily jsou stále opředeny tajemstvím, ale Caterham už při představení projektu V na goodwoodském Festivalu rychlosti v roce 2023 hovořil o 272 koních (200 kW) pohánějících čistě zadní kola a čas zrychlení na stovku do 4,5 sekundy. Baterie o celkových 55 kWh kapacity měly být rozložené zčásti vpředu, zčásti za kabinou, ale všechny uvnitř rozvoru auta. To vše kvůli co nejlepšímu rozložení hmotnosti.

Yamaha s výrobou elektromotorů už zkušenosti má. Čtyři její 200kW elektromotory pracují v konceptu závodního Subaru STI E-RA, který cílí na čas 6:40 na Severní smyčce Nürburgringu. Také je technickým partnerem týmu Lola ve formuli E, který se bude účastnit 11. sezóny tohoto seriálu.

„Globální firmy jako Yamaha nedělají rozhodnutí bez podrobných diskusí a zvažování. Naše debaty s nimi ohledně projektu V nějakou dobu zrály. Je nám čest s nimi pracovat a je to skvělou zprávou pro Caterham,“ nechal se slyšet Bob Laishley, šéf Caterhamu. „Proč právě Yamaha a ne někdo jiný, o tom rozhodla jejich dlouhá historie podpory výrobců aut s technologiemi a také to, že skrz svou práci se dvěma koly jasně rozumí potřebě optimalizace hmotnosti. Ve výsledku bylo rozhodnutí společné, nebylo to tak, že bychom si je vybrali v tradičním výběrovém řízení,“ dodal Laishley.

Yamaha také má postavit onen první funkční prototyp, a to má být už někdy v polovině roku 2025. Start sériové výroby nového vozu v roce 2026, který byl původně v plánu, však zas tak jistý není. „Nechci spekulovat o konečném datu začátku výroby, ale rok 2026 bude výzvou,“ komentoval harmonogram Laishley.

Ve srovnání s konceptem, který si můžete prohlédnout na fotkách, se do sériové výroby může ještě řada věcí změnit. Nebude to celkový tvar vozu, ale když ho Caterham loni představil, neměl za sebou třeba studii aerodynamických vlastností, takže právě zde se může upravovat ještě docela dost. Také je otázkou, zda vozu zůstane unikátní třímístná koncepce s jednou nouzovou sedačkou vzadu uprostřed, nebo jestli se změní na tradiční dvoumístný vůz či konfiguraci 2+2. Jisté je, že není náhradou za spalovací seven, alespoň prozatím.