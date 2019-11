České dálnice v zimě obslouží 183 sypačů. Na špatné počasí mají reagovat rychleji

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zajistí zimní údržbu dálnic 183 sypači, 45 nakladači soli a 599 řidiči. Ve skladech středisek správy a údržby dálnic (SSÚD) už leží asi 45.000 tun soli a solného roztoku. ČTK o tom informoval mluvčí ŘSD Jan Studecký. Česká dálniční síť má více než 900 kilometrů. Zimní údržba bývá náročná zejména v úseku D1 na Vysočině. Výdaje na loňskou zimní údržbu dálnic překročily 800 milionů korun.

Novinkou jsou podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla tři detašovaná pracoviště, kde bude technika připravená vyjet na dálnice při špatném počasí. "Je to proto, abychom dokázali co nejrychleji reagovat na někdy velmi rychle se vyvíjející povětrnostní situaci," řekl Rýdl. Jedno stanoviště vzniklo na 90. kilometru dálnice D1 u Humpolce, další na jižní části D3. "Podobné stanoviště máme i na nejvýše položené části D8 v Krušných horách," uvedl mluvčí ŘSD.

Silničáři novinářům představili detašované pracoviště na nájezdu D1 u Humpolce. "Tady začíná úsek D1, který je nejvýš položený z celé trasy D1," uvedl Rýdl. Jde také o rozestavěnou část D1, kde loni v prosinci doprava kolabovala.

Detašované pracoviště obsahuje přístřešek pro odpočinek pracovníků a elektrocentrálu. Vyjet na D1 tam podle ŘSD budou připravené dva sypače, bude-li zhrozit zhoršení sjízdnosti. "Ta technika tady nemusí stát non-stop," řekl Rýdl. Kousek odtud by později mělo vzniknout silo na posyp.

Na D1 mezi Prahou a Brnem podle Rýdla stavbaři pracují na pěti modernizovaných úsecích a před Brnem na opravě dálničního povrchu. V plné šíři a bez omezení rychlosti by podle něj dálnice měla být nejpozději do 25. listopadu. Omezení budou odstraňována během následujících tří víkendů. "Nejprve to bude úsek poblíž Prahy," uvedl Rýdl. Do konce měsíce budou pokračovat práce jen na mostě na 29. kilometru D1.

Na dálnici přibylo také osm míst pro nouzové odstavení kamionů, vejde se tam zhruba 200 vozidel, uvedli zástupci ŘSD.

Včetně dispečerů se bude o zimní údržbu dálnic starat více než 700 zaměstnanců ŘSD. "Další kapacity, především pro údržbu silnic první třídy, jsou na zimu v pohotovosti u dodavatelských firem," uvedl Studecký. Dispečeři mají k dispozici on-line údaje z kamer, jsou informovaní i z meteorologických stanic a ze snímačů umístěných na vozovkách. První technika zmírňující závady ve sjízdnosti musí na dálnice a silnice první třídy vyjet do půl hodiny od zjištění závady, uvedl Studecký.

Posypového materiálu je podle něho připraveno podle průměrné zimy. "V případě zvlášť drsného počasí je ještě možné sáhnout do nouzových rezerv," řekl Studecký. Minulou zimu silničáři na české dálnice a silnice první třídy vysypali přes 116.000 tun soli a použili 36.725 litrů solanky. Oproti předchozí zimně vzrostla spotřeba zhruba o 20 procent.

Loňská zima byla pro silničáře nejnákladnější za posledních pět let. Celkové výdaje na zimní údržbu dálnic dosáhly 804 milionů korun, což je zhruba o 55 milionů korun více než v předcházejícím roce. Údržbu více než 6000 kilometrů obstarávaly dodavatelské firmy. ŘSD vybralo v roce 2017 v součtu za 6,8 miliardy korun dodavatele pro každý kraj, s výjimkou Středočeského kraje, který byl rozdělen na dvě části.

Problémy se zimní údržbou byly loni na dálnici D1 na Vysočině hlavně v prosinci. Husté sněžení a zpoždění při rekonstrukci dálnice zapříčinilo mnohakilometrové kolony. Dopravci kvůli tomu kritizovali ŘSD, podle silničářů naopak za kolony částečně mohli nedisciplinovaní řidiči.