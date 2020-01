Rok 2020 je tady, a tak řidičům nastává čas pořídit si dálniční známku na nový rok. V době stále oblíbenějších lyžařských výletů do Alp je už na začátku roku přitom nutná nejen viněta pro české dálnice, ale také kupón pro zahraniční dálnice. Víte, kolik za dálniční známku v roce 2020 zaplatíte třeba na Slovensku, v Rakousku nebo Švýcarsku?

Za dálnici musíte platit už v okolních zemích, v Rakousku a na Slovensku. Naopak v Německu zatím dálniční síť pro osobní automobily zpoplatněna není a ještě minimálně pár měsíců nebude. Mýtné pro osobní auta mělo být na německých dálnicích zavedeno na podzim 2020, kvůli nesrovnalostem se ale opět posouvá.

V Polsku jsou pak zpoplatněny jen vybrané úseky dálnic, a to prostřednictvím mýtného placeného v mýtných branách. Konkrétně jde o dálnice A1 (Rusocin – Nowa Wieś), A2 (Świecko – Lodž) a A4 (Wroclaw – Krakov). Při cestě do Francie, Itálie nebo Chorvatska pak počítejte s tím, že na tamějších dálnicích se platí mýtné podle projetých úseků, v mýtných branách.

Maďarsko

V Maďarsku se už několik let platí elektronické viněty, tzv. e-známky. Ty kontrolují kamerové systémy i mobilní kontrolní jednotky provozovatele dálnice za asistence policie, a to prostřednictvím spz vozidla. K dispozici jsou desetidenní známka, měsíční (platné od počátečního dne označeného kupujícím do 24. hodiny totožného dne (se stejným číslem) následujícího měsíce, respektive do posledního dne v měsíci) a roční, platná do 31. ledna 2020. Pro vybraná vozidla (motocykly, osobní auta s maximem sedmi míst nebo tažné vozíky) lze přitom koupit e-známku i jen pro vybrané župy (maďarská obdoba krajů).

Ceny pro rok 2020 se nemění. Pro osobní auta desetidenní e-známka nadále přijde na 3500 maďarských forintů (270 korun), měsíční na 4780 forintů (370 Kč) a roční, platná na celém území Maďarska, 42.980 forintů (3.310 Kč). Jen pro vybranou župu stojí roční známka 5000 forintů (390 korun). E-známku lze pořídit na pobočkách směnárny Tourist centrum, u ÚAMK, případně na čerpacích stanicích v Maďarsku a okolí hraničních přechodů. Taková místa bývají označená nápisem e-Vignette nebo Matrica. Koupit lze ale i přes internet, prostřednictvím stránek e-matrica.nemzetiutdij.hu.

Výhodou přitom je, že pokud před vjezdem na zpoplatněnou maďarskou dálnici zapomenete e-vinětu koupit, nebo na placený úsek vjedete omylem, máte ještě 60 minut na to známku koupit, než budete pokutováni.

Rakousko

Také u našich jízdních sousedů si můžete vybrat ze tří možností platnosti dálniční známky. Ceny jsou proti roku 2019 mírně vyšší. Nejkratší desetidenní vhodná pro průjezd Rakouskem na zimní dovolenou v Alpách nebo letní dovolenou u moře stojí u vozidel do 3,5 tuny nově 9,40 eur (240 korun), o dvacet eurocentů více než v roce 2019. Alternativou k ní je pak dvouměsíční za 27,40 eur (cca 700,-). Kdo do Rakouska jezdí často, je tu ještě roční viněta, nově za 91,10 eur (2.320 Kč). Motorkáři za dálniční známku v Rakousku zaplatí v závislosti na délce platnosti 5,40 eur, 13,70 eur, respektive 36,20 eur.

Vedle papírové známky, lepené na čelní sklo vozu (k vnitřnímu zpětnému zrcátku nebo do levého horního rohu), je možné si pořídit i digitální vinětu, a to prostřednictvím stránek Asfinag.at. Jejich cena je shodná jako u papírových nálepek. Nevýhodou je však fakt, že kvůli tamějším zákonům o ochraně spotřebitelů platí až minimálně 18 dnů od objednání. Nakupovat ji tak musíte s rozvahou, včas před vjezdem do Rakouska.

Rakouská dálniční známka pro rok 2020 má bledě modrou barvu, přičemž nadále platí, že vybrané úseky jsou zpoplatněné zvlášť mýtným, placeným v mýtných branách. Typicky jde o alpské úseky s dlouhými tunely jako Tauern a Karawanken.

Slovensko

Rovněž na Slovensku je už dálniční známka digitální, to znamená, že ji můžete pořídit buď prostřednictvím internetu (na stránkách eznámka.sk), mobilní aplikace nebo na vybraných prodejních místech, což jsou typicky čerpací stanice u hranic nebo na bývalých hraničních přechodech. Není tedy potřeba nic vylepovat, uhrazení známky ověřují automaticky kamerové systémy prostřednictvím kontroly registrační značky, na kterou se elektronické mýtné váže.

K dispozici jsou tři délky platnosti slovenské dálniční známky pro rok 2020. Ceny se nezměnily, desetidenní pro automobily do 3,5 tuny stojí 10 eur (260 Kč), třicetidenní 14 eur (360 Kč) a roční, platná až do 31. ledna 2021, rovných 50 eur (1.270 korun). Od února 2020 pak bude možné pořídit i známku platnou 365 dnů – tedy na rok ode dne zaplacení, nikoliv do konce ledna následujícího roku.

Motocykly dálniční známku platit nemusejí, na nákladní vozidla se vztahuje systém elektronického mýta. Mapu zpoplatněných úseků najdete na stránkách Národné diaľničné spoločnosti.

Slovinsko

Automobily do 3,5 tuny ve Slovinsku na tamějších dálnicích nadále musejí mít vylepenou papírovou dálniční známku, slovinské dálnice a vybrané rychlostní silnice jsou přitom zpoplatněny také pro motocykly. Slovinské dálniční známky pro rok 2020 mají žlutou barvu, lepit se musejí na jasně viditelné místo, na vnitřním okraji čelního skla – tedy na levou stranu nebo k vnitřnímu zpětnému zrcátku.

K dispozici jsou opět tři délky platnosti, týdenní, měsíční a roční. Osobní auta do 3,5 tuny za ně stejně jako loni zaplatí 15 eur, 30 eur, respektive 110 eur (přibližně 380, 760, respektive 2.800 korun).

Opět je ale nutné dávat pozor na to, že pokud je výška vozidla do 3,5 tuny nad přední nápravou vyšší než 1,3 metru (tedy vybrané osobní dodávky jako Citroën Jumpy, Fiat Talento, Mercedes Sprinter a Volkswagen Multivan), stojí slovinský dálniční kupón dvojnásobek, tedy 30, 60, respektive 220 eur. Zakoupit je lze u hraničních přechodů nebo na čerpacích stanicích, u nás je prodávají pobočky SATC (Slovenský Autoturist Klub). Seznam oficiálních prodejců najdete na stránkách DARS.si.

Při jízdě po slovinských dálnicích je navíc potřeba počítat s tím, že tunel Karavanke na slovinsko-rakouských hranicích je zpoplatněn zvláštním mýtem. U vozů do 3,5 tuny přijde na 7,40 eur (asi 240 korun).

Švýcarsko

Ve Švýcarsku nadále platí, že dálniční známka je v prodeji jediná, s roční platností. Stojí 40 švýcarských franků (cca 940 korun) a má tentokrát červenou barvu, přičemž vedle automobilů do 3,5 tuny takový poplatek platí i pro motocykly. Platná je od 1. prosince 2019 do 31. ledna 2021. Známku lze zakoupit u dálničních přechodů do Švýcarska, poblíž hranic ji mívají i na čerpacích stanicích.

U automobilů se švýcarská dálniční známka nalepuje na vnitřní stranu čelního skla (na levý kraj skla či za vnitřní zpětné zrcátko), u přívěsů a motocyklů na lehce přístupný, nevyměnitelný díl. Nutné je přitom zdůraznit fakt, že při kontrole není tolerováno nalepení známky na sklo jen pomocí folie nebo lepící pásky, jak někteří šoféři dělají, aby šla třeba použít znovu u jiného vozidla. Přilepit ji musíte přímo na sklo.