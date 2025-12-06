Předplatné
Cupra Tavascan by se mohla zbavit cla z Číny. Zadarmo to ale nebude

Ondřej Šámal
Evropská komise zavedla dodatečná cla především jako ochranu vlastního trhu před státem dotovanými elektromobily z Číny. Poplatek se týká i Cupry Tavascan, jež by se z něj ovšem mohla vyvázat.

Čínská komunistická vláda v posledních deseti letech nalila do tamního automobilového průmyslu stovky miliard dolarů ve snaze udělat z něj celosvětového lídra v elektromobilitě. To se v mnoha ohledech podařilo. Čínské značky se těšily z přímé finanční podpory, těží ovšem také z levnějších pozemků pro stavbu továren, lacinějších surovin a dalších bonusů, díky kterým mohou ceny svých modelů nastavit níže než v mnohem více tržním prostředí v Evropě.

Především proto Evropská komise loni zavedla dodatečná cla ta elektrická auta pocházející z Číny, přičemž výše poplatku byla odvislá od míry pomoci státu dané značce, respektive výrobci. Zdanění se přitom týká všech automobilů vyrobených v Číně, tedy i těch od zahraničních značek. Za zmínku stojí například Volvo EX30, jehož produkce se pod tíhou cel stěhuje do Belgie. A také Cupra Tavascan, atraktivně střižený model na známé platformě MEB, kterou využívají mimo jiné také Škody Elroq a Enyaq. V jejím případě dosahuje přirážka 20,7 %.

Dodatečná cla samozřejmě automobilkám kazí finanční plány. Aby nemusely zdražovat, berou velkou část poplatku na sebe, což stojí spoustu peněz. V případě Cupry to mohou být desítky až stovky milionů eur ročně. Španělské značce ovšem svitla malá naděje, že by se mohla z poplatku vyvázat.

Cupra Tavascan • Zdroj: Cupra

Evropská komise totiž podle zprávy agentury Reuters uvedla, že od společnosti Volkswagen Anhui (výrobce Cupry Tavascan) obdržela návrh na odpovídající prohlášení o závazku. Nyní prozkoumá, zda je to přijatelné. O co v praxi jde?

Koncern Volkswagen navrhl, že v případě zrušení cel by do Evropy zamířil jen omezený počet exemplářů elektrické cupry. Automobilka by také garantovala minimální cenu tak, aby byla adekvátní k zdejší konkurenci, jež se z takové státní podpory těšit nemůže.

Pokud bude Cupra úspěšná, mohla by tím otevřít vrátka i dalším „evropským“ modelům z Číny. Odtud k nám míří také Dacia Spring či Mini Aceman a Cooper na elektřinu, ale i model 3 od americké Tesly.

Zdroj: InsideEVs, foto a video: Cupra

