Cena důležitého prvku letos klesla o 75 %. Budou elektromobily konečně levnější?

Lithium je zásadní prvkem při výrobě baterií do elektroniky, ale také automobilů a bateriových úložišť. S ohledem na globální přechod na elektromobilitu a obnovitelné zdroje energie se tudíž jedná o klíčovou surovinu minimálně na dalších několik desítek let. Navzdory stále rostoucím prodejům bezemisních aut je nabídka letos vyšší než poptávka. A tenhle stav by podle poradenské společnosti Benchmark Mineral Intelligence trvat až do roku 2028.

Zmíněný trh s bezemisními automobily sice zažívá dlouhodobý růst, v následujícím období se ovšem očekává ochlazení poptávky. Zájem firem i soukromých osob totiž klesá kvůli vysokým úrokovým sazbám, což se již projevuje na výrazně nižších podepsaných objednávkách na následující rok. Dodávky lithia přitom v roce 2024 porostou.

Druhý největší světový producent lithia, společnost SQM, už avizoval, že pokles poptávky po lithiu by mohl pokračovat celý následující rok. Největší těžařská společnost Albemarle zase varuje, že ceny tohoto alkalického kovu padají tak nízko, že se některým producentům těžba nevyplatí. V Česku se přitom můžeme pochlubit zhruba 3procentními světovými zásobami lithia, které je jednou z velmi malého počtu strategických surovin na našem území. Většinu ložisek najdeme v okolí Cínovce (to je největším nalezištěm v Evropě), menší část také ve Slavkovském lese.

Zatímco na konci loňského listopadu stála tuna uhličitanu lithného 580.000 jüanů (tehdejších asi 1,9 milionu korun), aktuálně ji pořídíte za 128.700 jüanů, tedy zhruba za 403.000 Kč. S předpokládaným následným propadem bychom se v příštích letech mohli dočkat očekávaného výrazného snížení cen elektromobilů, které jsou i navzdory cenovému boji stále o několik desítek procent vyšší než u konkurentů se spalovacími motory.

Nutno však dodat, že nižší ceny lithia se do částek za akumulátoru vůbec nemusejí propsat. Výrobce totiž zejména v Evropě drtí vysoké ceny energií, nemluvě o stále vysokých nákladech na vývoj bezemisních modelů.