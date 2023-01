Ceny těchto aut prý letos porostou. Vydělat můžete i na dostupných vozech

Bojovat s inflací se dá různými způsoby, třeba uložením peněz do aut. Jen musíte vybrat ta správná. Což je samozřejmě ta nejtěžší část.

S nápovědou čerstvě přichází známá pojišťovna Hagerty, která se soustředí zejména na klasické vozy, ale také organizuje různé automobilové akce a dokonce si kdysi dala za cíl zachránit radost z řízení a zachovat automobilovou kulturu pro budoucí generace.

Společnost každoročně vydává Hagerty Bull Market List, přehled vozidel, u nichž pozoruje jasně rozpoznatelný trend růstu ceny a předpokládá, že jejich hodnota poroste i nadále. Díky svému zaměření podnikání má ostatně Hagerty k dispozici spoustu užitečných a zajímavých dat právě o hodnotě starších a klasických aut

Nedávno firma publikovala svoje nové doporučení pro 2023. Jestli máte pocit, že jste o něčem podobném už u nás četli, nepletete se. V prosinci jsme o přehledu Hagerty Bull Market List psali, tehdy ovšem s radami pro severoamerický trh. Nyní máme k dispozici doporučení pro nadšence do aut ve Velké Británii. S většinou z uvedených vozů se však setkáváme i na kontinentu, takže teoreticky by cena jmenovaných strojů měla růst v celé Evropě.

Jaké automobily experti pojišťovny vybrali? Nejstarším je Austin Seven z let 1923 až 1939, pak následují až 60. léta v podobě vozu Triumph Spitfire, vyráběného mezi roky 1962 až 1980. Hagerty upozorňuje, že hodnota Spitfirů se dlouho držela na stejné úrovni, v poslední době však začala významně růst.

Sedmdesátá léta zastupují Ford Fiesta (1977-1983) a Saab 99 Turbo (1978-1980). U malého hatchbacku firma vyzdvihuje, že jde o auto, které stále snadno můžete řídit každý den. A připomíná, že už delší dobu jsou na vzestupu ceny sportovních verzí, nově se tento trend týká také variant obyčejných. Saab 99 Turbo pak Hagerty výstižně popisuje jako stroj kombinující rallyeový původ a technickou dokonalost.

Do 80. let se dostáváme se zajímavě vyhlížejícím Citroënem BX (1982-1994), u něhož pojišťovna očekává spíše mírný nárůst ceny. Pak přichází na řadu Bentley Turbo R z let 1985 až 1997 s přeplňovaným osmiválcem o objemu 6750 kubických centimetrů. Hagerty vyzdvihuje, že tento typ s velice výkonným motorem konečně přinesl zřetelné odlišení od příbuzných Rolls-Royců.

Osmdesátá léta zažil také Mercedes-Benz SL500 generace R129 z roků 1989 až 2001, další auto na seznamu. Lamborghini Diablo už nikoli, vyrábět se začalo v roce 1990. Zajímavou položku v přehledu představuje Lotus Elise Series 2 z let 2000 až 2010, o němž Hagerty tvrdí, že jde o výhodnější koupi než Elise první série. S2 je prý nejen levnějším, ale současně v mnoha ohledech lepším autem.

Posledním a nejnovějším vozem je Audi TT Quattro Sport první generace z let 2005 a 2006, na kontinentu známé také jako Audi TT Club Sport. Jde o odlehčenou a ostřejší verzi modelu s turbodmychadlem přeplňovaným čtyřválcem o objemu 1,8 litru, naladěným na 177 kW (240 k). Vzniklo jen 1165 kusů.