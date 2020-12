Vydali jsme se na cestu do hluboké historie. Postupně zacílili na některé významné úspěchy tehdy československých a nyní českých závodníků na dvou i čtyřech kolech.

Vzpomínka na ředitele

Myšlenka na československou účast na Rallye Dakar se zrodila jednoho sychravého listopadového dne 1983 v konstrukční kanceláři tehdejšího národního podniku Liaz v Rýnovicích u Jablonce nad Nisou. „Přišel jsem k Radku Fenclovi a Zdeňku Kovářovi na kus řeči, byl to skoro každodenní rituál,“ vzpomíná Jiří Moskal. „Na stole ležely nějaké francouzské časopisy a byl tam článek o Rallye Dakar. Já jen tak z hecu prohlásil, že by stálo za to něco takového zkusit,“ pokračuje. Moskalovy náhodně řečené věty se chopili jeho kamarádi z kanceláře.

Na Nový rok 1985 byl jablonecký závodník i jeho kamarádi u historické události. Společně s Radkem Fenclem a Jaroslavem Joklíkem vyrazili s liazkou do sedmého ročníku Rallye Paříž-Alžír-Dakar a obsadili třinácté místo mezi kamiony. Do cíle u Růžového jezera v Dakaru tehdy dorazilo dvacet posádek z pětapadesáti na startu. Na startu byla také druhá liazka, ale posádku Zdeněk Kovář a Josef Brzobohatý opustil francouzský spolujezdec Alain Galland. Proto byla hodnocena mimo soutěž. Dakaru se Moskal zúčastnil ještě v letech 1986 (nedokončil), 1987 (3. místo, 1. mezi sériovými kamiony) a 1988 (2. příčka).

„V téhle souvislosti bych chtěl připomenout osobu tehdejšího ředitele Liazu Viktora Koreckého, který závodům nesmírně fandil,“ připomíná. Právě aktivita tohoto člověka byla klíčovou pro účast Liazu v Rallye Paříž–Dakar v lednu 1985. Ředitel Korecký se jí tehdy bohužel nedožil, protože zahynul v květnu 1984 v Německu při autonehodě. „Stojím si za tvrzením, že kdyby nedošlo k téhle smutné události, továrna Liaz by fungovala dodnes,“ dodává Moskal rozhodně.

Šestka Monsieura Dakara

Později na Dakaru proslavené Tatrovky se objevily na startu až o rok později (1986). V Kopřivnici měli vůči liazkám výhodu. „Tatrovka je v principu konstruována jako terénní auto do těžkých podmínek. Liazka má silniční základ a ten byl při Dakaru přizpůsobený terénním podmínkám. A to je obrovský rozdíl,“ vysvětloval Slavomír Krpec, konstruktér závodních kamionů pro dakarskou rallye.

Když se Tatra rozhodla pro účast na Rallye Dakar, dostal se mezi vybrané zájemce také Karel Loprais. „Měl jsem za sebou dlouholetou praxi zkušebního řidiče, znalosti auta a jedenáctiměsíční pobyt v Libyi,“ vzpomíná dnes. Značka tehdy nasadila dva kamiony 6x4, což byla tehdy už přežitá konstrukce. V rukou kopřivnických mužů však dokázala konkurovat. Paradoxně byl tehdy týmovou jedničkou Zdeněk Kahánek, Karel měl plnit roli dvojky.

Obě tatrovky bojovaly o vítězství, ale nakonec skončily v bažinách u vesnice N´Djago, kam je zavedla chyba pořadatelů v itineráři. S nimi tam tehdy zůstaly v bažině také oba liazy. Všechny kamiony však nakonec dojely do cíle, byť bohužel po časovém limitu. O rok později už byl Loprais druhý a v závodě roku 1988 si dojel s vozem T815 4x4 pro první z šesti slavných vítězství. Jednalo se o jeho nejtěsnější vítězství ze všech. Druhý liaz vedený Jiřím Moskalem za ním totiž dojel do cíle o pouhých 9:27 minuty.

Rallye Dakar jel devatenáctkrát a je šestinásobným vítězem. Nelákalo ho zaokrouhlit počet startů na dvacet? „Dvakrát jsem měl po haváriích zraněnou páteř, už by to byl hazard se zdravím. V autě sedí člověk nad předním kolem, takže každý otřes jde přes sedačku do zad,“ dodává Loprais.

Nikdo ho nepřekonal

Třikrát byl Stanislav Zloch členem vítězného týmu v Šestidenní motocyklové soutěži. Navíc získal dva tituly mistra Evropy v enduru z let 1976 a 1977, je šestinásobným mistrem republiky. V roce 1998 vybojoval na trati ze španělské Granady do Dakaru za řídítky motocyklu KTM 600 desáté místo v absolutním pořadí. Svůj úspěch vyšperkoval nejlepším umístěním amatérského jezdce v nejdelší a nejtěžší etapě soutěže, která měřila 745 kilometrů. Dodnes je jeho výsledek nejlepším umístěním českého motorkáře v historii Dakaru. V roce 2017 chybělo Ondřeji Klymčivowi jen 37 sekund k vyrovnání tohoto výsledku. Stanislav Zloch startoval paradoxně pouze na jediném, pro něj tak úspěšném Dakaru.

Nemusí nic dokazovat

S přestěhováním Dakaru do Jižní Ameriky (2009) přišly také dva významné české výsledky. V kategorii automobilů skončili sedmý Miroslav Zapletal s Tomášem Ouředníčkem (Mitsubishi L200), což byl v tehdejší době historicky nejlepší výsledek pro národní barvy. „Měli jsme ohromné štěstí, že nás během soutěže nepotkal jediný závažnější technický problém. Auto svou jízdou a výdrží podalo nejlepší důkaz, že bylo postaveno opravdu dobře. Úspěch, kterého jsme dosáhli, mě uspokojuje samotným výsledkem i z hlediska jezdeckého zážitku. Nestartuji z důvodu, abych musel někomu něco dokazovat. Závodím proto, že mě to baví. Pokud se někomu můj výsledek nelíbí, je to jeho problém. A nikoliv můj,“ prohlásil tehdy Zapletal.

Nikdy se neloučí

Před startem prvního jihoamerického Dakaru se Josef Macháček netajil tím, že by rád navýšil počet svých dakarských triumfů za řídítky čtyřkolky. „Problém může nastat, když se brzy dostanu na první místo a budu mít povinnost ho udržet do cíle,“ řekl před startem.

A jak předpověděl, stalo se. Od poloviny soutěže vedl s náskokem kolem dvou a půl hodiny před argentinským matadorem Patronellim. Osvědčil však své zkušenosti a bez zjevných problémů si dojel pro pátou výhru. „Jsem hodně spokojený hlavně proto, že to byl Dakar v úplně neznámém prostředí. V našlapané konkurenci se stal mým největším soupeřem člověk, který důvěrně znal zdejší prostředí. Když jsem viděl mohutnou diváckou kulisu, můžu říci, že jsme měli více diváků než Michael Jackson za celou kariéru,“ prohlásil jezdec.

Své slovo o konci na Dakaru však naštěstí nedodržel a dva měsíce před svými čtyřiašedesátými narozeninami startuje v kategorii SSV s buginu Can-Am v barvách roudnické stáje Buggyra Zero Mileage Racing. Jeho týmovým kolegou je Tomáš Enge, jediný Čech, který jel závody formule 1.

Prokopa jízda bolela

V posledním ročníku na jihoamerické půdě (2019) obsadil šesté místo Martin Prokop a překonal tak deset let starý Zapletalův výkon. Hned v úvodní etapě přitom pozlobil jezdce týmu MP-Sports startér jeho Fordu F150 za několik desítek korun a Pokop začínal po úvodní etapě ze 46. místa. V polovině soutěže (po pěti etapách) byl v první desítce. O dva dny později se po skoku z jedné duny zapíchl jeho vůz do písku. Těžce si pochroumal levé zápěstí a prostředníček pravé ruky. Se zraněním bojoval až do závěrečného kilometru soutěže.

„Poslední etapa nebyla žádnou spanilou jízdou, ale závoděním do poslední chvíle. Organizátor nám nic neodpustil! To, co jsme tu zažili, nás dost bolelo. Podpora byla fanoušků byla zřetelně znát a cítit hlavně na sociálních sítích,“ vydýchával se Prokop pár minut po poslední etapě. Český jezdec navíc předvedl sportovní gesto fair play, když předposlední den postavil na kola vůz Francouze Cyrila Desprese, se kterým bojoval o páté místo.

Česká historie na Dakaru

1983 první neoficiální česká účast, motocyklista Kubíček vyhrál etapu

1985 první česká oficiální účast Liaz - Moskal, Joklík, Fencl, 13. místo)

1986 premiéra Tatry

1988 první vítězství Karla Lopraise v kategorii kamionů

1988 oficiálně první český motocyklista na startu (Pavel Ort nedojel)

1994 2. vítězství Lopraise

1995 3. vítězství Lopraise

1998 3. vítězství Lopraise

1988 10. Zloch, nejlepší výsledek českého motorkáře

1999 5. vítězství Lopraise

2000 1. výhra Josefa Macháčka v kategorii čtyřkolek

2001 6. výhra Lopraise

2001 2. výhra Macháčka

2003 2. výhra Macháčka

2006 poslední start Lopraise

2007 4. výhra Macháčka

2009 5. výhra Macháčka

2009 7. Zapletal-Ouředníček, nejlepší výsledek Čecha v kategorii automobilů

2017 10. start Davida Pabišky

2018 první dvě ženy na startu (Gabriela Novotná, Olga Roučková)

2019 6. místo Prokopa, historicky nejlepší výsledek v kategorii automobilů

Československá a česká účast

1983 - 1 motocykl KTM (18. Kubíček).

1984 - 1 motocykl KTM (35. Kubíček).

1985 - 2 kamiony Liaz (13. Moskal, Kovář nedokončil), 1 motocykl KTM (Kubíček nedokončil).

1986 - 3 kamiony Liaz (Joklík, Brzobohatý a Moskal nedokončili) a 2 kamiony Tatra (Loprais a Kahánek nedokončili).

1987 - 2 kamiony Tatra (2. Loprais, 18. Kahánek) a 2 kamiony Liaz (3. Moskal, Brzobohatý havaroval).

1988 - 3 kamiony Tatra (1. Loprais, Kahánek a Buchtyár nedokončili), 3 kamiony Liaz (2. Moskal, 26. Fajtl, Krejsa nedokončil) a 1 motocykl Jawa (Ort havaroval).

1990 - 2 kamiony Tatra (3. Kahánek, 4. Loprais) a 2 kamiony Liaz (Vonšovský mezi posledními, Kakrda nedokončil).

1991 - 2 kamiony Tatra (4. Loprais, 5. Kahánek) a 1 kamion Liaz (17. Kakrda).

1992 - 3 kamiony Tatra (3. Loprais, 8. Buchtyár, 9. Kahánek) a 3 kamiony Liaz (30. Vonšovský, 56. Fajtl, Kakrda nedokončil).

1993 - 1 kamion Tatra (10. Měřínský).

1994 - 2 kamiony Tatra (1. Loprais, Kahánek havaroval), 3 automobily Land Rover (42. Krejsa, Kakrda nedokončil, Podzimek havaroval) a 2 motocykly KTM (44. Poslední, Podmol nedokončil).

1995 - 3 kamiony Tatra (1. Loprais, 3. Buchtyár, Žák nedokončil) a 1 automobil Land Rover (Velkoborský ml. nedokončil).

1996 - 5 kamionů Tatra (2. Loprais, 3. Fajtl, 4. Kořený, 15. Žák, Velkoborský nedokončil), 1 motocykl Suzuki (42. Kaštan).

1997 - 3 kamiony Tatra (Loprais, Buchtyár, Sklenovský nedokončili), 1 automobil Dodge Ram (Bílek nedokončil) a 2 motocykly Suzuki (27. Kaštan, 28. Zloch).

1998 - 3 kamiony Tatra (1. Loprais, 3. Kořený, Sklenovský nedokončil po přepadení bandity), 1 motocykl KTM (10. Zloch) a 1 motocykl Triumph Tiger (Kaštan nedokončil pro nemožnost natankovat).

1999 - 2 kamiony Tatra (1. Loprais, 3. Tomeček), 2 motocykly KTM (Tománek a Hrb nedokončili) a 1 čtyřkolka Yamaha (Macháček nedokončil).

2000 - 3 vozy Tatra (2. Loprais, 4. Tomeček, 6. Sklenovský), 1 automobil Dodge Ram (Bílek nedokončil), 2 motocykly KTM (29. Kaštan, 47. Bražina) a 1 čtyřkola Yamaha (1. Macháček).

2001 - 2 kamiony Tatra (1. Loprais, Tomeček nedokončil), 1 motocykl KTM (28. Bražina) a 1 čtyřkolka Yamaha (1. Macháček).

2002 - 2 kamiony Tatra (2. Loprais, 10. Tomeček) a 1 čtyřkolka Yamaha (Macháček nedokončil).

2003 - 2 kamiony Tatra (2. Tomeček, Loprais havaroval), 1 kamion Liaz (12. Macík), 1 motocykl Honda (43. Bražina) a 1 čtyřkolka Yamaha (1. Macháček).

2004 - 2 kamiony Tatra (6. Tomeček, 7. Loprais), 1 kamion Liaz (Macík nedokončil), 2 automobily Toyota (Kubík a Oswald nedokončili), 1 motocykl Honda (Bražina havaroval), 1 motocykl Suzuki (Kaštan nedokončil) a 1 čtyřkolka Yamaha (Podlipný nedokončil).

2005 - 2 kamiony Tatra (Tomeček a Loprais nedokončili), 1 kamion Liaz (Macík nedokončil), 1 motocykl KTM (38. Kaštan).

2006 - 2 kamiony Tatra (Tomeček a Loprais nedokončili), 1 kamion Liaz (11. Macík), 1 buggina (Jerie nedojel) a 1 motocykl KTM (30. Kaštan).

2007 - 2 kamiony Tatra (3. Loprais, 11. Tomeček), auto Mitsubishi (53. Zapletal), čtyřkolka Yamaha (1. Macháček), motocykl Yamaha (15. Macek), motocykl KTM (42. Pabiška), motocykl Suzuki (51. Kaštan).

2008 - ročník zrušen.

2009 - 3 kamiony Liaz (Macík, Fajtl, Spáčil nedokončili), 2 kamiony Tatra (Loprais, Tomeček nedokončili), 1 kamion MAN (33. R. Randýsek), 1 automobil Mitsubishi (7. Zapletal), 1 automobil Toyota (52. Janeček), 2 čtyřkoly Yamaha (1. Macháček, 5. Bražina), 3 motocykly KTM (44. Froněk, 68. Pabiška, D. Randýsek nedokončil), 1 motocykl Yamaha (18. Macek), 1 motocykl Honda Rahier (Kaštan nedokončil).

2010 - 4 kamiony Tatra (Loprais, Tomeček, Spáčil, Kolomý nedojeli), 1 kamion Liaz (4. Macík), 3 automobily Toyota (41. Janeček, Mikula Kounovský nedojeli), 1 automobil Mistusbihi (Zapleta nedojel), 2 čtyřkolky Yamaha (Macháček, Plechatý nedojeli), 1 čtyřkolka Polaris (7. Bražina), 3 motocykly Yamaha (37. Krejčí, 57. D. Randýsek, Macek nedojel), 2 motocykly KTM (26. Pabiška, 62. Veselý).

2011 - 3 kamiony Tatra (Loprais, Spáčil, Kolomý nedokončili), 1 kamion Liaz (14. Vildman), 1 kamion (R. Randýsek nedokončil), 1 automobil Toyota (Mikula nedokončil), 1 automobil Mitsubishi (Honda nedokončil), 1 automobil Hummer (Sládek nedokončil), 2 čtyřkolky Yamaha (Macháček, Plechatý nedokončili), 2 motocykly Yamaha (31. Pabiška, 64. Veselý).

2012 - 3 kamiony Tatra (7. Kolomý, 18. Vrátný, Loprais nedojel), 1 kamion Liaz (12. Valtr), 1 kamion MAN (40. Zapletal), 1 čtyřkolka Yamaha (Macháček nedojel), 1 motocykl (65. Veselý).

2013 - 3 kamiony Tatra (5. Kolomý, 6. Loprais, 20. Vrátný), 2 kamiony Liaz (16. Spáčil, 18. Vildman), 1 kamion DAF (Valtr odstoupil), 2 motocykly Yamaha (39. Pabiška, Veselý nedojel).

2014 - 3 kamiony Tatra (6. Loprais, 17. Vrátný, 18. Tománek), 1 kamion Liaz (13. Vildman), 1 motocykl KTM (18. Pabiška)

2015 - 3 kamiony Tatra (7. Kolomý, 14. Vrátný, 29. Kašák), 1 kamion MAN (4. Loprais), 1 kamion Liaz (Macík nedojel), 4 motocykly KTM (20. Klymčiw, 24. Pabiška, 30. Engel, 39. Veselý).

2016 - 2 kamiony Tatra (16. Vrátný, 17. Kolomý), 1 kamion Liaz (19. Macík), 1 kamion MAN (40. R. Randýsek), 1 kamion Iveco (Loprais nedojel), 2 Toyoty (14. Prokop, 32. Jerie), 2 Hummery (16. Zapletal, 47. Ouředníček), 1 bugina Nissan Optimus (Macháček nedojel), bugina Arctic Cat (D. Randýsek nedojel), 4 motocykly KTM (30. Pabiška, 71. Veselý, Lhotský, Engel a Klymčiw nedojeli).

2017 - 2 kamiony Tatra (7. Loprais, 15. Kolomý), 1 kamion Liaz (10. Macík), 1 kamion MAN (Trněný nedokončil), auto Ford (11. Prokop), 3 motocykly KTM (34. Engel, 45. Pabiška, 82. Lhotský), 2 motocykly Husqvarna (11. Klymčiw, 68. Vlček). 1 motocykly Yamaha (Kvapil nedokončil), 2 čtyřkolky Yamaha (12. Tůma, Macháček nedokončil), 1 čtyřkolka Hawk (Kubiena nedokončil).

2018 - 4 kamiony Tatra (11. Kolomý, 12. Šoltys, Loprais a Vrňák nedokončili), 1 kamion Liaz (5. Macík), 1 kamion MAN (Randýsek nedokončil), 1 kamion Renault (Kozlovský nedokončil), 3 automobily Ford (7. Prokop, 33. Ouředníček, Vaculík nedokončil), 3 motocykly KTM (42. Pabiška, 68. Veselý, Lhotský nedojel), 3 motocykly Husqvarna (47. Vlček, Klymčiw a Novotná nedojeli), 1 motocykly Yamaha (39. Brabec), 3 čtyřkolky Yamaha (12. Macháček, 15. Tůma, 26. Roučková), 1 čtyřkolka IBOS (Kubiena nedokončil).

2019 - 3 kamiony Tatra (5. Loprais, Kolomý nedokončil, Šoltys nedokončil), 1 kamion Liaz (Macík nedokončil), 1 kamion MAN (Škrobánek mimo pořadí), 2 automobily Ford (6. Prokop, 17. Ouředníček), 3 motocykly Husqvarna (34. Brabec, 68. Veselý, 71. Novotná), 2 motocykly KTM (15. Engel, 47. Vlček), SxS – Buggy (20. Roučková), Čtyřkolky (Kubiena nedokončil).

2020 – 5 automobilů Ford (12. Prokop, 16. Zapletal, 30. Ouředníček, 53. Vaculík, Kolomý havaroval před startem), 4 motocykly KTM (23. Michek, 26. Engel, 38. Vlček, 54 Brabec, 1 motocykly KTM (79. Veselý), 2 kamiony Tatra (7. Loprais, 11. Šoltys), 1 kamion Iveco (5. Macík), 2 čtyřkolky (9. Tůma, Kubiena nedokončil), 1 SSV bugina (27. Macháček).

Přehled medailí na Rallye Paříž-Dakar

Zlato - 1988 Loprais, Stachura, Mück (ČR/Tatra); 1994 Loprais, Stachura, Kalina (ČR/Tatra); 1995 Loprais, Stachura, Tomeček (ČR/Tatra); 1998 Loprais, Stachura, Čermák (ČR/Tatra); 1999 Loprais, Stachura, Kalina (ČR/Tatra); 2001 Loprais, Hamerla, Kalina (ČR/Tatra). Buginy – 2000 Macháček (Yamaha); 2001 Macháček (Yamaha); 2003 Macháček (Yamaha); 2007 Macháček (Yamaha); 2009 Macháček (Yamaha).

Stříbro - 1987 Loprais, Stachura, Krpec (ČR/Tatra); 1988 – Moskal, Vojtíšek, Záleský (ČR/Liaz); 1996 – Loprais, Stachura, Tomeček (ČR/Tatra); 2000 – Loprais, Stachura, Gilar (ČR/Tatra); 2002 – Loprais, Hamerla, Kalina (ČR/Tatra);2003 – Tomeček, De Azevedo, Martinec (ČR, Brazílie/Tatra).

Bronz - 1987 Moskal, Joklík, Záleský (ČR/Liaz); 1990 Kahánek, Krpec, Havlík (ČR/Tatra); 1992 Loprais, Stachura, Kalina (ČR/Tatra); 1995 Buchtyár, Kořený, Krpec (ČR/Tatra); 1996 Fajtl, Janoušek, Wurst (ČR/Tatra), 1998 Kořený, Lamač, Kahánek (ČR/Tatra); 1999 Tomeček, De Azevedo, Neubarthová (ČR, Brazílie/Tatra).

S výjimkou vítězství Macháčka jsou všechna umístění v kategorii kamionů.