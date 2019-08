Česká premiéra nového Lexusu RX: Omlazený, zaoblený a propojený

První faceliftovaný Lexus RX konečně dorazil do Česka a my jsme při jeho odhalení samozřejmě nemohli chybět!

Značka Lexus oznámila příchod omlazené čtvrté generace prémiového SUV RX a prodlouženého RX L již koncem května tohoto roku, na českou premiéru jsme si však museli počkat až do tohoto týdne. Českému zastoupení se však podařilo získat jeden z předprodukčních kusů, který po převozu z Bruselu čeká série výstavních premiér a prezentací. A pokud se chcete také jedné zúčastnit, stačí vyrazit na Auta na náplavce, kde bude mít omlazený Lexus RX svou oficiální českou výstavní premiéru.

Osobně si tak budete moci prohlédnout například jeho přepracovanou příď, která už nepůsobí tak ostře a agresivně. Automobilka si totiž lehce vyhrála s maskou chladiče, která se inspirovala u modelu UX, a se světlomety, které jsou nyní užší a více vysunuté dopředu. Příď tak přišla o pár ostrých hran a světla nyní lépe a elegantněji navazují na masku chladiče.

Pod chladičem si můžeme všimnout nového stříbrného plastu / lízátka a na bocích je patrné přesunutí mlhovek do nižších partií nárazníku. Celá příď tak působí lehce zakulacenějším dojmem a přišla o trochu té agresivity, která se ne každému zamlouvala. Změny v zadní partii nejsou tak výrazné, přesto také stojí za zmínku.

Stejně jako přední nárazník, i zadní prošel drobnými úpravami, díky kterým by měl lépe navazovat na charakteristické boční linie vozu. Zdůraznění některých komponent, jako třeba koncovek výfuků nebo ochranných lišt, by pak mělo zdůraznit šířku vozu a vytvářet sportovnější a agresivnější dojem. Pokud ale máte předfaceliftovný model RX dobře v oku, pak vám jistě neunikla ani drobná změna u koncových svítilen. Lexus totiž prohodil umístění červené a průhledné části (červená nahoře), díky čemuž by se měl zadní světelný podpis facelifotvaného modelu RX shodovat s novými modely, jako třeba LS nebo ES.

Propojený interiér

Velký důraz však automobilka kladla i na změny interiéru, především pak jeho technologické výbavy. Obrazovka infotainmentu se v omlazeném RXu posunuly podstatně blíže řidiči (podle prezentace až o cca 15-20 cm směrem k posádce) a dostala dotykové ovládání. Řidič má samozřejmě možnost ovládat infofainment i prostřednictvím tlačítek na volantu, tlačítek ve středovém panelu nebo pomocí nového touchpadu. Vůbec největší novinkou multimediálního systému MM19 je však kompatibilita se systémy jako Apple CarPlay nebo Android Auto.

Jak nám navíc zástupce automobilky prozradil, od začátku příštího roku je v přípravě i sada pro „retrofit“ nového systému MM19 do starších modelů Lexus. A i když se údajně jedná o poměrně nákladné vylepšení, Lexus by ho rád zprostředkoval svým zákazníkům zdarma. Má to ale jeden drobný háček.

Úpravu na systém MM19 budou moci absolvovat jen modely Lexus s novějším multimediálním systémem, který je ovládán pomocí touchpadu. Starší systémy, které měly ovládání pomocí malého hranatého „trackpadu,“ jako měla právě minulá generace Lexusu RX, mají bohužel smůlu. Bližší informace o modernizaci infotainmentu se ale majitelé dotčených modelů dozvědí pravděpodobně až v příštím roce.

Z dalších novinek v interiéru pak můžeme jmenovat například modernizovaný průhledový displej HUD, nebo změny v rozložení sedadel. Nový Lexus RX L totiž ve výbavě Luxury Packet Plus nabídne druhou řadu sedadel v podobě dvou samostatných sedaček, které budou disponovat vlastními držáky nápojů nebo vyhříváním. Na třetí řadě sedadel se pak podařilo získat více místa pro nohy (až 95 mm) díky posunutí sedadel více do kufru.

Jízdní komfort by měly zlepšovat bezpečnostní technologie z paketu Lexus Safety Systém +, nové LED světlomety s technologií AHS typu BladeScan, tužší stabilizátory nebo aktivní asistent zatáčení. Díky novým tlumičům by se měla karoserie méně naklánět v zatáčkách a potěší i údajně vyšší tuhost karoserie, které mělo být dosaženo díky technologii spojování laserem s housenkovými svary. Na ověření těchto tvrzení si však budeme muset počkat až do listopadu, kdy by se nám mohl první modernizovaný Lexus RX dostat do rukou.

První vozy pro české zákazníky by se totiž měly začít naskladňovat již zhruba v polovině října a oficiální prodej by měl být zahájen se začátkem měsíce listopadu tohoto roku. Zahájení předprodejů by automobilka ráda zahájila co nejdříve, prozatím však ještě stále běží doprodej generace před faceliftem.