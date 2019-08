Lexus promluvil o svém prvním elektromobilu. Překvapivě to nebude SUV

Značka Lexus se v oblasti elektrifikace vyznačuje především propracovanými hybridními pohony, to ale neznamená, že by zcela zanevřela na tvorbu elektromobilů. Ten první už se rýsuje a jeho předobraz v podobě konceptu bude pravděpodobně k vidění na tokijském autosalonu počátkem příštího roku. Není však vyloučeno, že nám japonská automobilka ukáže auto ještě letos.

Koncept zatím nemá jméno, ale britský Autocar přichází s informací, že půjde o zvýšený městský hatchback, nikoliv SUV, což by se při dnešní popularitě tohoto segmentu nabízelo. Těšit se prý máme na atraktivní a futuristický design, který strčí do kapsy všechno, co dnes Lexus na automobilovém trhu nabízí.

„Cítíme, že naše budoucí modely by se mohly odvíjet právě od tohoto konceptu,“ uvedl viceprezident značky Koji Sato. Hovoří se také o tom, že součástí nové filosofie bude i vyspělejší infotainment s dvojicí displejů na volantu. Na další podrobnosti si zatím musíme počkat.

Sato nesdělil ani technické detaily či plánované datum výroby. Říká ale, že elektromobil Lexusu musí být konkurenceschopný a přesvědčivý. Aktuálně společnost investuje nemalé finanční prostředky do vývoje technologií a pohonných jednotek, aby splnila své závazky. Zákazníkům slíbila, že do roku 2025 budou moci koupit elektrifikovanou variantu každého modelu v nabídce.

V souvislosti s připravovaným elektromobilem se nabízí jedna zajímavá otázka: zůstane elektrickému Lexusu nezaměnitelná a výrazná maska? „Ano. Tento prvek reprezentuje naši značku a je nezbytnou součástí identity. Ale protože jde o elektromobil, zákazníci zároveň očekávají něco futuristického a netradičního,“ poznamenal šéfdesignér Koichi Suga.

Vyvíjí se rovněž zcela nová platforma, kterou Lexus bude nejspíše sdílet s mateřskou Toyotou. Obě značky chtějí do konce roku 2025 uvést na trh desítku nových elektromobilů. Lexus se zároveň ve velkém věnuje vývoji elektromotorů zabudovaných přímo v kolech. Podle nejvyššího vedení značky je to vzrušující příležitost, zároveň ale přiznávají, že uvedení do sériové výroby je otázkou několika let.

Přesedlá Lexus v příštích letech z hybridů na elektromobily? Rozhodně ne. Sato ocenil odbornost a zkušenosti automobilky v oblasti hybridních technologií a sdělil, že v nich hodlají pokračovat. I nadále počítají se spalovacími motory, hybridy, plug-in hybridy i palivovými články. „Hybridní technologie jsou naším jádrem. Naše zkušenosti mohou být promítnuty do tvorby jiných alternativních pohonů, palivové články nevyjímaje,“ dodal Sato závěrem rozhovoru a připomněl, že největším problémem vodíku je teď nedostatečná infrastruktura.