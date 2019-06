České elektronické dálniční známky za rohem. Už se ví, kdy přijdou

Zpoplatnění českých dálnic čeká přespříští rok zásadní změna. Od roku 2021 se počítá se zavedením elektronických dálničních známek, které nahradí dnešní papírové kupóny. Šéf Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica ujistil ministra dopravy Vladimíra Kremlíka, že se tento termín stihne.

„Konečně se tak přiblížíme ostatním evropským zemím, kde si na sklo auta už nelepí dálniční kupón,“ informoval bezprostředně po jednání s Hořelicou ministr Vladimír Kremlík. Elektronické zpoplatnění dálnic už dnes funguje například v sousedním Slovensku nebo v Maďarsku.

Poplatek za dálnice se tak už nebude platit prostřednictvím papírových kupónů, ale elektronicky. Buď přes internet nebo pomocí speciální mobilní aplikace. Platby, které budou vázány na registrační značku vozidla, bude zaznamenávat informační systém Státního fondu dopravní infrastruktury. O kontrolu zaplacení mýtného se bude starat kamerový systém, který má využít brány ze současného mýtného systému.

Díky elektronickým dálničním známkám má stát na výběru poplatku více vydělat. Ministerstvo dopravy si tzv. videotollingem slibuje zvýšení příjmů z dálničních poplatků o 220 milionů Kč ročně. Zároveň by se měly snížit provozní náklady až o 120 milionů Kč za rok. Navíc by elektronické mýto mohlo umožnit zavedení tzv. krajských známek, které by platily jen na zpoplatněných silnicích v daném kraji.

Právní rámec k elektronickým dálničním známkám poskytne zákon 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jehož novela se momentálně nachází ve druhém čtení v poslanecké sněmovně.

Nový ministr dopravy, který je ve funkci od 30. dubna, se při jednání s šéfem SFDI také podrobně seznámil s organizační strukturou úřadu. S jeho ředitelem pak Kremlík jednal o financování silnic druhých a třetích tříd i o sestavování rozpočtu pro příští rok. SFDI už totiž začal zpracovávat žádosti krajů na financování těchto silnic na příští rok.

„Chci do dopravní infrastruktury přivést co nejvíce prostředků, co jen bude možné. Je dobrou zprávou, že již máme zajištěné pokračování Operačního programu Doprava, budu usilovat i o zapojení dalších zdrojů mimo národní státní rozpočet,“ řekl k tomu Kremlík, který letos v dubnu ve funkci ministra dopravy nahradil Dana Ťoka.