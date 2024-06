České policejní Ferrari 458 Italia se znova ukázalo v akci. Prohánělo nejen motorkáře

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

V létě tomu budou dva roky, co do flotily policejních aut zamířilo Ferrari 458 Italia. Nejednalo se ovšem o nový vůz, za který by tuzemští daňoví poplatníci Policii ČR určitě nepochválili. Italský supersport byl totiž zajištěn jako majetek pocházející z trestné činnosti. Jediné investice tak představovaly peníze za úpravy pro policejní potřeby. Ty přišly na 340.000 Kč včetně DPH, přičemž zahrnovaly polep, kamerový systém, radiostanici, výstražná světla a pistolový měřič rychlosti. Kvůli delší odstávce bylo nutné investovat také do zprovoznění vozidla (130.000 Kč) a servisu, který v roce 2022 stál 25 tisíc.

České policejní složky, konkrétně Speciální oddělení dohledu Čechy, Ferrari 458 Italia používá především jako showcar a při výjimečných příležitostech. Jihoevropský klenot s atmosférickým osmiválcem se ovšem zapojuje i do klasické služby. Naposledy se uplynulý víkend ukázal na Červenohorském sedle při kontrole motorkářů.

Podle policie bylo o víkendu zkontrolováno přes 400 vozidel. Každý čtvrtý řidič pak odjížděl s pokutovým bločkem v kapse. Celkem 92 řidičů zaplatilo na místě pokuty ve výši 95.400 korun. V dalších deseti případech byly přestupky tak závažné, že musely být oznámeny příslušnému správnímu orgánu. Pokud se závažnějších přestupků dopustili cizinci, policisté jim uložili kauce v celkové výši 45 tisíc korun.

Větší části zjištěných přestupků se dopustili řidiči motocyklů, a to v 72 případech. Nejčastějším prohřeškem byl špatný technický stav a rychlost. Z pohledu překročení rychlosti ovšem tentokrát nebyl největším hříšníkem řidič jednostopého vozidla, nýbrž majitel nespecifikované cupry.

V úseku, kde je povolena maximální rychlost 90 km/h, jel 152 km/h. Jakmile si všiml, že byl policisty naměřen, snažil se ujet nejbližší lesní cestou. To mu však nebylo platné. Policisté muži zadrželi jeho řidičský průkaz a jeho přestupek oznámili správnímu orgánu, kde mu hrozí pokuta až 25.000 Kč a zákaz řízení na 6 až 18 měsíců.