České porsche se vrací! Podívejte se na novou Škodu 110 R

Kultovní „eRko“ je nejslavnějším silničním kupé od Škodovky, které se svého moderního nástupce už zřejmě nikdy nedočká. Už v roce 2020 oslavilo padesátiny a díky svému elegantnímu designu a koncepci s motorem vzadu s pohonem zadních kol si v minulosti vysloužilo přezdívku „české porsche“. Jak by však slavná Škoda 110 R vypadala, kdyby se začala vyrábět v nejbližší budoucnosti?

Když nám náš dvorní automobilový grafik Honza Lušovský poslal první ochutnávku nového renderu, doslova nás posadil na zadek. Během dlouhé chvíle začal přemýšlet o novodobém „eRku“ a na dvou nových renderech si můžete prohlédnout, jak by vypadalo, kdyby své charakteristické rysy ze začátku sedmdesátých let přeneslo do 21. století.

Honza Lušovský k vizualizacím moderní Škody 110 R, která si ponechává jméno svého předchůdce, dodává, že písmeno „R“ v názvu má symbolizovat Radost – ze stylového stylingu i jízdního projevu. To první si můžeme užít spolu s ním, ale jízdu si musíme jen vysnít. To nám však umožňuje zapojit svou fantazii a začít přemýšlet o technice.

Novodobá Škoda 110 R má už tradičně motor vzadu s pohonem zadních kol, takže je levnějším konkurentem Porsche 911. Zakládáme na koncernové technice a v útrobách tohoto sportovního kupé bychom chtěli najít turbodmychadlem přeplňovaný zážehový čtyřválec 2.0 TSI z rodiny motorů EA888, který se aktuálně objevuje v modernizované Škodě Octavia RS s maximálním výkonem 195 kW (265 koní).

Zajímavou alternativou by mohla být i koncepce s motorem uprostřed, s níž by novodobé „eRko“ mohlo konkurovat populárním sportovním kupé s motorem těsně za kabinou, jako jsou Alpine A110 nebo Porsche Cayman. Na dnešní automobilový trh, na němž jsou lidová sportovní auta už jen vzácností, by to nepochybně přineslo novou zajímavou alternativu k uvedeným modelům.