Náš dvorní grafik Honza Lušovský: Třeba svoje kresby jednou uvidím na silnici!

Honza Lušovský (44) má grafickou školu, zkušenost s automobilovými skicami, a navíc geny po svém otci, známém kreslíři vtipů. A přesto své automobilové návrhy tvoří ve volném čase na obyčejném notebooku a chodí do běžné práce jako státní zaměstnanec v Chrudimi, kde i žije.

Jakmile se poodhalí nějaké špionážní fotografie chystaného modelu, už hledá pod maskováním, čeho by se chytil, a převádí auto do reálné podoby. V poslední době se líbí retromodely, takže modernizuje tvary historických vozů podle současných standardů. A nutno uznat, že s tím má u fanoušků veliký ohlas. Když se některá z Honzových studií objeví na webu Auto.cz, zhusta ji sdílejí další stránky z celého světa.

Stačí jedna fotka

Dnešní grafické programy i dostupná výpočetní technika Honzovi postačují, aby ztvárňoval své automobilové vize. To třeba vezme fotku existujícího auta a pomocí natahování, dokreslování a dalších úprav ho přetvoří do podoby kombíku, kabrioletu nebo docela úplně jiného modelu. Opravdu, se smíchem nám ukazuje, že řada jeho návrhů je ve skutečnosti skládačkami z existujících modelů. Třeba do podoby moderního Favoritu 2 přetvořil třetí generaci fabie. A to tak šikovně, že z ní poznáváme jen kola a spodní lízátko nárazníku.

Pokud byste chtěli podobný koníček zkusit, podle Honzova názoru na tom nic není. Na druhou stranu ale skromně neříká, kolik už má za sebou ručně kreslených skic, a dokonce letitou práci na autokatalogu. Takže má v oku aktuální designový jazyk té které automobilky a dokáže kvalifikovaně odhadnout, jak by mohl její nový model vypadat. „Ještě před tím, než začnu tvořit, načrtnu si na papír svou představu, kterou pak zhmotním do počítačového obrázku,“ uvádí Honza.

Svět motorů 39/2021

Může za to Svět motorů

Za prvotní nadšení může podle Honzy právě Svět motorů. Dodnes vzpomíná, jak si šel koupit do trafiky v Pardubicích pod Zelenou bránu (je tam mimochodem dodnes) výtisk Světa motorů se Škodou Rapid v úpravě Metalex na titulní stránce. Právě tehdy ho úpravy chytly. A kdykoliv pak mohl, zašel do knihovny za svou maminkou, která tam pracovala, a probíral se staršími výtisky.

Časem začal malovat vlastní auta a také jejich fotografie upravovat pomocí nůžek a lepidla do jiné podoby. Takže třeba už v roce 1993 navrhl Citroën Xantia Break, který se představil reálně až za dva roky. Dokonce se ucházel o spolupráci s tehdejším Světem motorů - bohužel neúspěšně. Z té doby mu ovšem zbyly desky s prvními skicami, které se nám styděl ukázat. Zbytečně. I náš redakční fotograf Jirka Pekárek, kterého roky pojilo přátelství s legendárním designérem Václavem Králem, žasl nad kvalitou starých kreseb.

Uvidí na ulici?

Časem nabrala Honzova kariéra jiný směr a stal se prodejcem aut – v 90. letech jste ho mohli potkat v Pardubicích mezi novými renaulty. „Jako novinky tehdy bylo clio a R19. Nehodil jsem se na to, ale aspoň jsem byl mezi auty,“ směje se Honza s tím, že si časem doplnil grafické vzdělání, a dokonce nějakou dobu pracoval v grafické firmě. Jak ale sám říká, je to minulost a posledních 17 let je zaměstnancem České pošty. „Být designérem byl vždy můj velký sen, který se mi už nikdy nesplní, ale tato současná práce grafika mi vlastně velice dobře splňuje tento sen, oproti designérům profesionálům mám výhodu, že nepracuji ve skupinách, mám volnější ruce. Bohužel asi nikdy nikdo mé návrhy nespatří na silnicích,“ krčí Honza rameny s tím, že dřív kreslil obrázky výrazně déle než dneska. Třeba tvorba jiné karosářská verze nebo facelift současného modelu zabere méně času než tvorba retromodelů od nuly. „Rád bych, kdyby se někdy podařilo některý můj retronávrh zhmotnit do modelu vytištěného ve 3D tiskárně,“ loučí se Honza skromným přáním. Jak sám říká, úspěchem při tvorbě designu je pro něho trefit se do vkusu většiny. Pravdu podle něj mají všichni svou, tedy ti, kterým se výsledek zamlouvá, i ti, kteří totéž kritizují…