Český trh v září 2021 podle segmentů: Velké změny kvůli chybějícím čipům

Český trh s novými automobily nadále zůstává silně ovlivněn nedostatkem čipů a jiných komponentů. Výsledkem toho je fakt, že v září bylo u nás dle Svazu dovozců automobilů registrováno jen 14.165 aut, o 16,2 % méně než před rokem. Jde tak o nejhorší září od roku 2013. Nízký odbyt se podepsal i na výsledcích jednotlivých modelů v jednotlivých segmentech.

Nejžádanější miniauta

Kategorii minivozů mnozí výrobci přestávají věřit, a tak ji postupně opouští. Vidět to bylo i v září, kdy jsou v čele zástupci značek, co segmentu naopak věří. První je tak domácí Toyota Aygo s 63 registracemi, následuje Hyundai i10. I ty si však meziročně pohoršily. Do top 5 se pak po delší době vrátil i Volkswagen Up!, s 13 registracemi.

Nejprodávanější minivozy Poř. Model Registrace 9/2021 [ks] Registrace 9/2020 [ks] Registrace 1-9/2021 [ks] Registrace 1-9/2020 [ks] 1. Toyota Aygo 63 78 619 377 2. Hyundai i10 60 87 568 673 3. Mitsubishi Space Star 46 18 229 197 4. Suzuki Ignis 19 12 467 338 5. Volkswagen Up! 13 1 79 69

Nejžádanější malá auta

Škoda Fabia v září vládla českému trhu, a tak je logicky i v čele svého segmentu malých aut. Jejích 1.441 registrací je navíc meziroční nárůst z loňských 1.273 registrací, i díky nástupu nové generace. Druhá je tentokrát Dacia Sandero, opět dokazující, jaký mají zákazníci zájem o její aktuální generaci, následuje její vyspělejší bratr, Renault Clio. Mezi nejlepší desítku se pak tentokrát dostaly i sedmý Opel Corsa (55 registrací) a osmé Suzuki Swift (49 kusů). Naopak se propadl Peugeot 208, který s pouhými 28 registracemi vypadl zcela mimo top 10.

Nejprodávanější malá auta Poř. Model Registrace 9/2021 [ks] Registrace 9/2020 [ks] Registrace 1-9/2021 [ks] Registrace 1-9/2020 [ks] 1. Škoda Fabia 1441 1273 12204 12280 2. Dacia Sandero 174 147 1904 1498 3. Renault Clio 151 211 1703 2191 4. Toyota Yaris 118 266 1256 1695 5. Kia Rio 83 87 871 854 6. Hyundai i20 66 75 947 1414 7. Opel Corsa 55 110 445 550 8. Suzuki Swift 49 16 414 298 9. Volkswagen Polo 44 37 751 825 10.-11. Citroën C3 32 80 727 808 10.-11. Ford Fiesta 32 87 427 408

Nejžádanější kompaktní vozy

Škoda Octavia v posledních měsících ztrácí kvůli chybějícím čipům, což se plně projevilo na jejích zářijových výsledcích. Nejenže ztratila titul nejprodávanějšího modelu na českém trhu, ona v září ani nebyla nejžádanějším modelem ve svém segmentu. Jejích 565 registrací tentokrát stačilo jen na druhou příčku, jedničkou mezi kompakty byla tentokrát Škoda Scala, se 765 registracemi. Její úhlavní rival, Hyundai i30, byl s 552 registracemi třetí. Meziročně hodně vyskočil VW Golf, mezi nejlepší se tentokrát dostaly i celkově sedmý Ford Focus nebo desátá Mazda 3.

Nejprodávanější vozy nižší střední třídy Poř. Model Registrace 9/2021 [ks] Registrace 9/2020 [ks] Registrace 1-9/2021 [ks] Registrace 1-9/2020 [ks] 1. Škoda Scala 765 819 6549 6508 2. Škoda Octavia 565 1426 10556 15041 3. Hyundai i30 552 586 7663 5164 4. Volkswagen Golf 376 246 4140 1504 5. Kia Ceed 350 340 3007 2748 6. Toyota Corolla 150 168 1556 1602 7. Ford Focus 145 108 689 829 8. Seat Leon 123 115 1301 1233 9. Opel Astra 70 57 262 270 10. Mazda 3 54 35 347 323

Nejžádanější vozy střední třídy

Střední třída dlouhodobě bojuje se zájmem, což třeba znamená, že Škoda Superb meziročně spadla z 554 na 293 registrací. Na druhou stranu, jiným modelům se tentokrát dařilo, meziročně rostly Volkswageny Passat i Arteon, stejně jako Toyota Camry a Opel Insignia. Ty se díky tomu v září dostaly do top pětky modelů segmentu.

Nejprodávanější vozy střední třídy Poř. Model Registrace 9/2021 [ks] Registrace 9/2020 [ks] Registrace 1-9/2021 [ks] Registrace 1-9/2020 [ks] 1. Škoda Superb 293 554 4091 4639 2. Volkswagen Passat 83 140 1244 1393 3. Volkswagen Arteon 52 21 718 371 4. BMW 3 44 45 525 444 5. Toyota Camry 39 15 175 101 6. Opel Insignia 37 6 201 91

Nejžádanější vozy vyšší střední třídy

Situace na trhu ovlivnila i pořadí mezi vozy vyšší střední třídy. S 32 registrovanými kusy se tak do čela posunulo BMW 5, meziročně se však propadlo z 65 kusy. Meziroční propad zažil také druhý Mercedes-Benz E, ze 72 na 31 registrací. Mezi nejlepší se tak díky horším výsledkům konkurentů dostal i Lexus ES, s osmi registrovanými kousky. Takové BMW 6 hlásí za září jen čtyři registrace, Audi A7 dokonce jen dvě. Zajímavostí jsou naopak dvě registrace vodíkové Toyoty Mirai, na otevření první veřejné vodíkové stanice se u nás přitom ještě čeká.

Nejprodávanější vozy vyšší střední třídy Poř. Model Registrace 9/2021 [ks] Registrace 9/2020 [ks] Registrace 1-9/2021 [ks] Registrace 1-9/2020 [ks] 1. BMW 5 32 65 374 356 2. Mercedes-Benz E 31 72 637 424 3. Audi A6 10 23 413 339 4. Lexus ES 8 2 54 37 5. Volvo S90/V90 7 13 163 128

Nejprodávanější luxusní vozy

Stejná situace je také mezi nejluxusnějšími vozy. Žádnou registraci na svém kontě tentokrát nemá ani Audi A8, ani Lexus LS, ani Mercedes EQS. Jiný vůz ze Stuttgartu si však drží svoji čelní pozici, třída S má na svém kontě 24 registrací, o 21 více než před rokem, za což může nástup nové generace. BMW řady 7 hlásí šest registrovaných kusů, Porsche Panamera dva.

Nejprodávanější luxusní vozy Poř. Model Registrace 9/2021 [ks] Registrace 9/2020 [ks] Registrace 1-9/2021 [ks] Registrace 1-9/2020 [ks] 1. Mercedes-Benz S 24 3 410 58 2. BMW 7 6 9 59 118 3. Porsche Panamera 2 0 27 21

Nejprodávanější malá SUV

Naopak malá SUV jakoby byla nedostatkem čipů nezasažena. Vždyť meziročně výrazněji vyrostly Škoda Kamiq, Seat Arona i Kia Stonic. Hyundai Bayon se jako letošní novinka na trhu tentokrát vyšvihla na třetí příčku. Cenově dostupný crossover tak se 113 registracemi překonal obdobně velké, vyspělejší SUV značky, model Kona, který měl tentokrát na svém kontě rovných 100 registrací.

Nejprodávanější malá SUV Poř. Model Registrace 9/2021 [ks] Registrace 9/2020 [ks] Registrace 1-9/2021 [ks] Registrace 1-9/2020 [ks] 1. Škoda Kamiq 858 824 8921 5898 2. Seat Arona 180 33 2450 777 3. Hyundai Bayon 113 0 369 0 4. Opel Crossland 112 124 1350 858 5.-6. Kia Stonic 108 47 766 695 5.-6. Renault Captur 108 101 1228 1081 7. Hyundai Kona 100 141 772 1037 8. Suzuki Vitara 75 68 689 637

Nejprodávanější kompaktní SUV

To mezi kompaktními SUV si zástupci značky Škoda pohoršili. Karoq meziročně spadl ze 779 na 540 registrací, Kodiaq z 800 na 348. V obou případech ale za to mohou také facelifty, Karoq na něj čeká, Kodiaq v něm nedávno dorazil. Elektrické SUV Enyaq iV má pak za září na svém kontě 68 registrací, což dokazuje, že vyrobené kusy míří spíše na trhy, kde je o elektromobily větší zájem. Z top 10 pak ještě zmiňme meziroční nárůst nošovického Hyundaie Tucson, stejně jako Peugeotu 3008. Do nejlepší desítky se pak tentokrát dostaly i devátá Mazda CX-30 a desátý Nissan Qashqai, který vstupuje na trh v nové generaci.

Nejprodávanější kompaktní SUV Poř. Model Registrace 9/2021 [ks] Registrace 9/2020 [ks] Registrace 1-9/2021 [ks] Registrace 1-9/2020 [ks] 1. Škoda Karoq 540 779 7744 6259 2. Hyundai Tucson 479 419 4269 3226 3. Škoda Kodiaq 348 800 5002 4503 4. Toyota RAV4 175 143 1483 1102 5. Kia Sportage 168 88 1155 1005 6. Dacia Duster 159 253 2744 2427 7. Volkswagen Tiguan 121 145 2095 2035 8. Peugeot 3008 104 50 904 761 9. Mazda CX-30 79 44 533 390 10. Nissan Qashqai 70 26 988 209

Nejprodávanější velká SUV

V čele segmentu velkých SUV se i nadále drží Mercedes-Benz GLE, který si meziročně pomohl ze 73 na 105 registrovaných kusů. Druhý následuje jeho úhlavní konkurent, BMW X5, které si naopak mírně pohoršilo z 85 na 82 kusů. Na třetí příčku se pak vyšvihla Toyota Highlander, dokazující, že o velké rodinné SUV s hybridním pohonem je zkrátka zájem.

Nejprodávanější velká SUV Poř. Model Registrace 9/2021 [ks] Registrace 9/2020 [ks] Registrace 1-9/2021 [ks] Registrace 1-9/2020 [ks] 1. Mercedes-Benz GLE 105 73 1067 769 2. BMW X5 82 85 656 582 3. Toyota Highlander 61 0 258 0 4. Mercedes-Benz GLS 46 30 504 346 5. Volvo XC90 40 18 458 336

Nejprodávanější velkoprostorové vozy

Pořadí se měnilo také v segmentu velkoprostorových automobilů. Mezi nejžádanějšími tentokrát chybí jindy populární Citroën Berlingo nebo Peugeot Rifter. Mezi nejlepšími není ani stárnoucí Dacia Lodgy. Naopak nejvýše zůstává Ford Tourneo Custom, se 131 registracemi za září. Druhý je pak Volkswagen Touran, jediné klasické MPV mezi nejlepšími vozy kategorie - všechno ostatní jsou osobní dodávky.