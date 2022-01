Challenger po třinácti letech výroby poprvé prodejně překonal Mustang a Camaro

Dodge Challenger poprvé od svého uvedení prodejně překonal soupeře od Fordu a Chevroletu – modely Mustang a Camaro. Trvalo mu to třináct let.

Vedení automobilky Dodge se po téměř čtvrtstoletí absence rozhodlo vrátit do segmentu takzvaných pony cars a v prosinci 2007 začalo přijímat objednávky na znovuzrozený model Challenger. Výroba a následné dodávky zákazníkům začaly v roce 2008, což znamená, že letošek je pro něj patnáctým rokem v prodeji. Místo generační obměny se během let dočkal alespoň celé řady vylepšení a speciálních provedení.

Stáří modelu však nejde na úkor jeho obliby a Challengeru se daří držet relativně stabilní prodejní čísla. Naopak prodeje konkurenčního Fordu Mustang a Chevroletu Camaro dlouhodobě klesají již od roku 2015. V daném roce na trh vstoupila současná generace modelu Mustang a Fordu se podařilo na americkém trhu prodat 122.349 kusů. Pro Challenger se tehdy rozhodlo 66.377 zákazníků.

Loni, kdy Challenger vstoupil do svého čtrnáctého roku na trhu, se ho prodalo 54.314 kusů, zatímco Mustangů se prodalo už jen 52.414 kusů a Camaro dokonce našlo pouhých 21.893 majitelů. Trvalo to tedy třináct let, ale Challenger konečně prodejně překonal své hlavní soupeře. Šéf Dodge, Timothy Kuniskis, však trvá na tom, že to nikdy nebylo cílem tohoto modelu. Přijímá to ale jako odměnu za to, že se značce daří zvládat potíže s dodavatelskou sítí a nedostatkem čipů. Kuniskis to zároveň bere jako důkaz, že Dodge správně chápe přání svých zákazníků.

Někteří prodejci Dodge stabilitu prodejů připisují také širokým možnostem individualizace modelu. V americkém konfigurátoru totiž aktuálně figuruje jedenáct různých provedení - od základního SXT přes SRT Hellcat až po SRT Super Stock. Challengery se díky tomu mohou jeden od druhého lišit nejen výkonem, barvou a koly, ale například také provedením kapoty a světel nebo šířkou blatníků.

Je pravděpodobné, že si Challenger podobná prodejní čísla udrží až do konce své kariéry, nebo je dokonce navýší. Už nyní se totiž ví, že konec modelu přijde v roce 2024 a jeho nástupce bude poháněn elektřinou. Koncept by se dokonce měl představit už letos, a to během několika měsíců.