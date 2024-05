Chcete auto, za kterým se otočí opravdu každý? Je k mání v Praze

Barvami a nálepkami může tento Ford Ka připomínat Louise Vuittona, ve skutečnosti to však je Luxusní Vrak.

Někdo hledá na léto kabriolet, jiný zase třeba obytný vůz. Kdo chce zažít dobrodružství, anebo jen být středem pozornosti, může ho napadnout pořídit si něco extravagantně upraveného. Třeba speciální edici LV letitého Fordu Ka.

Že jste znalci fordů z 90. let a nepamatujete si, že by Louis Vuitton někdy navrhl speciální edici Fordu Ka? Máte samozřejmě pravdu – LV zde neznamená Louis Vuitton, nýbrž Luxusní Vrak, jak stojí na dveřích stroje. Je to normální „káčko“ v hnědožlutém provedení s řasami a volantem potaženým speciálním čističem a ohřívačem na ruce.

Zajímavá jsou také křidélka na předním nárazníku, třebaže aerodynamickou efektivitou si nejsme jisti, či parkovací senzory – nebo snad propichovátka cizích nárazníků? – vzadu.

„Vůz je celkově ve velmi pěkném stavu s novými celoročními pneumatikami bez vad a investic. Vhodné pro rozvodové vyrovnání se zlatokopkou, nebo jako auto, po kterém se otočí opravdu každý (vyzkoušeno a zaručeno),“ stojí v inzerátu.

Upravené ka přijde na 40 tisíc korun, což je na poměry tohoto auta opravdu hodně, a navíc není ideální jako letní povoz, neb nemá ani sklápěcí střechu, ani klimatizaci. Pozornosti ale vzbudí zaručeně hromadu.