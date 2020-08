Aston Martin představuje sporťáky inspirované novou bondovkou

Nová bondovka s titulem No Time to die měla do kin zamířit už dávno, kvůli pandemii však byla premiéra odložena až na prosinec. V pětadvacátém pokračování série s nejznámějším agentem jejího veličenstva se přitom dočkáme rovnou čtyř vozů Aston Martin.

Tradičně nesmí chybět ikonická DB5, která agenta 007 provází téměř od začátků jeho kariéry. Kromě toho se ale ve filmu objeví i Aston Martin V8, nové DBS Superleggera a vrcholný supersport Valhalla. A je jisté, že opět dostanou nějakou tu speciální výbavu z dílny oddělení Q.

Nás ovšem zajímá především dvojice limitovaných edicí z dílny Q by Aston Martin, která vznikla na počet pětadvacátého pokračování příběhů agenta jejího veličenstva Jamese Bonda.

První limitkou je Aston Martin Vantage 007 Edition, který byl inspirován vzhledem bondova Astonu Martin V8. Ten se poprvé objevil ve snímku The Living Daylights z roku 1987, jehož děj se částečně odehrával i v Československu, a nyní se vrací v bondovce No Time to Die.

Úpravy modelu Vantage ve stylu V8 zahrnují instalaci unikátní mřížky chladiče v retro-stylu s chromovým rámečkem, zatímco přední spliter, difuzor a prahy lemuje tenká žlutá linka. Ta je odkazem na varovné žluté pruhy u raket filmového astonu V8. K vozu je navíc možné objednat i speciální lyže i nosičem, který odkazuje na zimní verzi bondova astonu V8.

Vůz bude standardně lakován v šedém laku Cumberland Grey, zatímco interiér je čalouněn černou kůží, ozdoben tmavým chromem a lemován několika zajímavými detaily. Například na slunečním clonítku najdeme číslo 96.60, odkazující na FM frekvenci ruských policejních jednotek z filmu The Living Daylights.

Vozy s manuální převodovkou dostávají logo 007 na středové konzole, zatímco modely s automatem dostanou logo zaměřovače na pádlech řazení. Interiér je navíc možno ozvláštnit plaketkou s laserem naznačeným ovládáním speciálního vybavení z dílny Q, která je ukryta ve středové konzole.

Aston Martin V8 Vantage 007 Edition bude dostupný v počtu pouze 100 kusů pro celý svět. Ještě vzácnější však bude Aston Martin DBS Superleggera 007 Edition, který vznikne v počtu pouhých 25 kusů pro celý svět.

Vůz dostane lakování karoserie v odstínu Ceramic Grey, které doplní střecha, kryty zrcátek, difusor a zadní křídlo Aeroblade II v provedení z tmavého karbonu. Unikátní budou 21“ kola lakovaná leskle černou barvou, zatímco na blatnících najdeme chromový nápis 007.

Interiéru DBS Superleggera dominují tmavé barvy, včetně tmavého čalounění sedadel s decentními červenými detaily po stranách. Na panelech dveří, loketní opěrce a krytu subwooferu můžeme najít decentní nápis 007, zatímco plaketa na prahu dveří připomíná fakt, že se jedná o jeden z pouze 25 vyrobených kusů.

Prodejní cena Aston Martinu DBS Superleggera 007 Edition by měla startovat od doporučené částky 279.025 liber (cca 8.051.000 Kč), zatímco cena Ventage 007 Edition by měla začínat od 161.000 liber (cca 4.645.000 Kč). Oba vozy je možné objednávat již nyní, k zákazníkům se však první kusy dostanou až začátkem prvního čtvrtletí příštího roku.