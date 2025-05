Chery u nás nabídne spalovací i hybridní SUV. Všechny jsme už vyzkoušeli

Po vstupu Omody a Jaecoo na náš trh zamíří také hlavní značka Chery, která do počátku přiveze čtyři modely. Všechny jsou SUV a všechny sdílí název Tiggo, liší se velikostí a tomu odpovídajícím číselným označením. Prodej by měl začít už letos v létě a abychom si novinky vyzkoušeli, pozvalo nás Chery přímo do svého domovského města Wuhu kousek od Šanghaje.

Středobodem mojí cesty do Číny byla 1.400 km dlouhá cesta v plug-in hybridním Tiggu 9, o které píšu v samostatném článku. Ve Wuhu na dohled od továrny Chery jsem si ale mohl vyzkoušet také další tři modely, které se letos do Česka chystají. Testovací dráha nebyla dlouhá, ale na základní osahání novinek stačila. Součástí byl i úsek simulující rozbitou a špatně zaplátovanou cestu, která jako by vypadla z pražských ulic. Jen technické údaje zatím nebyly pro Evropu finalizovány a tak vycházím ze střípků informací.

Základem české nabídky bude Tiggo 4, velikostně jen o trochu menší než Škoda Karoq. Vyrábí se sice od roku 2017, loni však prošlo rozsáhlým faceliftem, který přinesl i zcela nový vzhled. V nabídce je spalovací verze s přeplňovanou patnáctistovkou, pro Česko je zatím potvrzený hybrid. Jeho základem je také čtyřválcová patnáctistovka pracující v Atkinsonově cyklu, spárovaná s převodovkou CVT. Právě hybridní verzi jsem si mohl vyzkoušet.

Interiér byl zjevně při modernizaci přepracován také, protože je ryze moderní. Dominantou jsou dva spojené displeje na palubní desce, software je rychlý a přehledný a je zde i samostatný panel klimatizace. Myslelo se i na snadné vypínání otravných evropských asistentů pomocí zkratek na displeji, na prezentaci mě už totiž čekaly evropské verze modelů Tiggo. Kabina působí docela hodnotně, kombinuje měkčené plasty s čalouněním a vše působí hezky zpracované. Prostornost je dobrá, vzadu je spousta místa na nohy. Stejně jako všechny ostatní Tigga i tohle má příliš vysoko uchycené sedačky, ale i mě se 187 cm zde stále zbývalo dost místa na hlavu.

Hybrid zde je klasický nenabíjecí, a základem je mu atmosférická patnáctistovka se 71 kW a 118 Nm. Elektrickou energii dodává baterie s 1,83 kWh, elektromotor má 150 kW a 310 Nm, poháněna jsou pouze přední kola. Chery udává kombinovaný dojezd přes 1.000 kilometrů, nádrž má kapacitu 51 litrů.

Jaký je kombinovaný výkon automobilka zatím neuvádí, ale zmíněné dva údaje slibují slušnou dynamiku a auto opravdu vyrazí kupředu ochotně. Prudká akcelerace je doprovázena docela hlučným projevem motoru, ačkoliv odhlučnění jinak působí obstojně. Při klidnější jízdě je už motor výrazně tišší a v kabině neruší. Převodovka je CVT, a zjevně nesimuluje změnu stupňů, jako to některé vozy dělají. S jejím fungováním jsem byl během krátké jízdy spokojen, motor zbytečně nevytáčela. Schopný je podvozek, který se hezky nechá vodit mezi kužely, elektronická stabilizace zasahuje mírně a předvídatelně a snaží se tlumit sklony k nedotáčivosti, řízení je přeposilované a bez citu. Důležitější je komfort a i v tom působí auto obstojně, při přejezdu retardérů i umělých výmolů se auto nenatřásá ani příliš nebouchá od kol.

Podle zástupců Chery se největší prodeje očekávají od většího Tiggo 7, které se bude nabízet ve spalovací a plug-in hybridní variantě. Uvedeno k nám bude v modernizované verzi, která se představila minulý rok. Základní motorizací má být přeplňovaná čtyřválcová šestnáctistovka Kunpeng o výkonu 108 kW, kombinovaná se sedmirychlostní dvouspojkou, k dispozici by snad měla být předokolka i čtyřkolka. Na prezentaci jsem si ale vyzkoušel plug-in hybridní variantu, která kombinuje přeplňovanou benzinovou patnáctistovku se dvěma elektromotory se systémovým výkonem 240 kW.

Interiér má stejný koncept jako menší čtyřka, působí ale hodnotněji a samozřejmě je uvnitř ještě více místa. Software je stejný, ale obrazovka má lepší rozlišení, i zde se dá klimatizace ovládat mimo displej, i když pouze na dotekových ploškách pod ním. I zde jsem musel zkritizovat příliš vysoko uchycené sedačky vepředu.

Kupředu vyráží sedmička velmi rychle, bez větší prodlevy, poháněna jsou všechna čtyři kola. Spalovací motor je zde odhlučněn podstatně lépe a ani s plynem na podlaze není v kabině rušivý. Převodovka je třístupňová multimódová, tedy v nižších rychlostech jede auto primárně na elektromotor, spalovací se přidává od neurčené rychlosti. Vše funguje velmi plynule a auto také krásně plynule zastavuje. Podvozek je komfortní, přes nerovnosti se přenesl velmi plavně a bez hluku.

Tiggo 8 velikostně odpovídá Škodě Kodiaq a také nabízí sedm míst. Pohonné jednotky by měly být stejné jako v menší sedmičce, pro český trh je tedy potvrzený spalovák i plug-in hybrid, který jsem si ve Wuhu vyzkoušel. Potvrzené je DC rychlodobíjení výkonem 45 kW pro PHEV verzi, která by měla díky baterii s kapacitou kolem 18,5 kWh ujet přes 90 kilometrů na nabití a přes tisíc v kombinovaném režimu.

Interiér je podobný jako ve větším Tiggu 9, dominuje mu velká centrálně umístěná obrazovka. Software zde má asi stejný základ jako v menších modelech, je ale opravdu velmi rychlý. Ve srovnání s tím, co od čínských značek v EU známe teď působí zdaleka nejlépe optimalizovaný. Zda šlo o finální evropskou verzi mi ale Číňané nepotvrdili. V osmičce už není žádný vlastní panel klimatizace, vše probíhá přes obrazovku. Auto se zapíná sešlápnutím brzdového pedálu, podobně jako elektromobil a volič převodovky je na páčce pod volantem. Prostornost je velmi dobrá a zpracováním se už začíná blížit některým prémiovým modelům.

Vzhledem ke stejné technice mám i velmi podobný dojem z jízdy. Auto se rozjíždí velmi rychle, zabírají ostatně primárně elektromotory. Spalovací motor se přidává bez cuknutí a slyšet je hezky tlumeně na pozadí, výhrady nemám ani k převodovce, která by také měla být stejná jako v sedmičce. Podvozek působí ještě komfortněji naladěný a zlepšilo se i celkové odhlučnění kabiny. Oba modely se taktéž ochotně prohnaly slalomem mezi kuželkami a necítil jsem větší sklony k nedotáčivosti, nebo velký náklon karosérie.

Na obsáhlejší závěry bylo testování tří modelů Tigga příliš krátké, žádné větší chyby jsem na autech nenašel. Ve srovnání s vozy Omoda, Jaecoo i Lepas působí modely Chery hodnotněji a komfortněji naladěné. V rámci koncernu má zjevně Chery vyšší pozici, než tři zmíněné čistě exportní značky. Do prémie ale rozhodně nemíří, na to si později přiveze nějakou další z mnoha značek.

Chery v Česku využije jinou dealerskou síť, než už prodávaná Omoda a Jaecoo. Mířit chce primárně na rodiny, a zaujmout chce bohatou výbavou i důrazem na bezpečnost. Na ceníky si musíme ještě počkat, stejně jako na další informace o dostupnosti na našem trhu. Na akci jsem potkal zástupce potenciálního českého importéra, více detailů bychom mohli mít už brzy.

