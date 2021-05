Chevrolet Camaro může čekat elektrická budoucnost. Oživí to jeho prodeje?

Americký koncern General Motors chce do roku 2035 nabízet výhradně elektromobily. Týkat se to může také pony caru Chevrolet Camaro.

Chevrolet Camaro v aktuální generaci i přes své nesporné kvality není zrovna prodejně úspěšným modelem. Přesto si jeho fanoušci neumějí představit, že by v nabídce značky tento pony car chyběl. Uvědomuje si to i vedení značky, které však zároveň řeší jeho další budoucnost. A podle všeho bude ve znamení elektřiny. Jak také jinak…

„Na spoustu věcí se díváme, studujeme je a navrhujeme jejich techniku i design. Nicméně vám mohu říct, že platforma je naprosto schopná dělat takřka všechno, co v našem portfoliu v každém portfoliu chceme,“ uvedl prezident GM Mark Reuss v nedávném rozhovoru pro Fox News. Mluvil přitom o architektuře Ultium koncernu General Motors, která se do budoucna stane základem pro široké portfolio elektromobilů. Zatím byla nasazena v GMC Hummer EV a Cadillacu Lyriq.

Opět se tak rozpoutala diskuze nad tím, že v General Motors se pracuje na elektrické verzi Chevroletu Camaro, což Reuss sice nepotvrdil, ale také nevyvrátil. O možnosti elektrické budoucnosti slavného pony caru se přitom hovoří už od jara. Tehdy v rámci odhalení svých budoucích plánů GM zveřejnilo video naznačující podobu některých novinek s elektrickým pohonem. A mezi nimi se objevilo i něco, co se svou siluetou nápadně podobalo Camaru.

Myšlenka elektřinou poháněného pony caru sice může pravověrným fanouškům nahánět hrůzu, na druhou stranu GM může v takovém automobilu vidět obchodní potenciál. Vždyť konkurenční Ford využil slavné jméno svého pony caru i pro elektřinou poháněný crossover a stal se z toho po uvedení hit. Poslední měsíce sice americké prodeje Mustangu Mach-e klesají, z ústředí ale zaznívají hlasy, že automobilka jen nezvládá uspokojovat poptávku, i kvůli příchodu auta na evropské trhy.

Camaro navíc v aktuální šesté generaci není zrovna prodejním hitem. Jestliže Ford Mustang se v posledních letech pravidelně pyšní titulem nejprodávanější sportovní auto světa a třeba loni i přes covidové období jen na domácím americkém trhu zaznamenal přes 61.000 prodaných kusů, Camaro za tu dobu hlásilo méně než 30.000 prodaných kousků. Porazil ho tak i stařičký Dodge Challenger, vyráběný už od roku 2008, s bezmála 53.000 prodanými kusy.

Pokud se však Camaro do budoucna elektrického pohonu skutečně dočká, nebude to podle všeho v brzké době. Aktuální generace využívající platformu Alpha sdílenou třeba s Cadillacy CT4 a CT5 se vyrábí teprve od roku 2016, a tak ještě ve výrobě nějakou dobu vydrží. Hovoří se o zachování minimálně do roku 2026, což by znamenalo ještě nějakou modernizaci. Poté by však už mohla nastoupit plně elektrická varianta. Jak elektrický pony car zákazníci případně přijmou, teprve uvidíme, pravdou ale je, že už se rozšiřuje klientela, která by o takový automobil měla zájem. Nebo ne?