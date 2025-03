Chevrolet Spark se vrací. Je hranatý, elektrický a stále levný

V roce 1998 začala v Jižní Koreji výroba malého městského autíčka s italským designem. Daewoo Matiz se stalo hitem v Evropě i v České republice, kde patřilo mezi ty vůbec nejlevnější auta. Licenčně jej vyráběly továrny po celém světě, včetně sousedního Polska a dokonce se dočkalo i téměř dokonalé kopie vyráběné v Číně. Od roku 2002 se Daewoo přejmenovalo na Chevrolet a z Matize se postupně stal Spark.

Po legendární první generaci přišla druhá, která na úspěch navázala. Právě druhou generaci Sparku provozujeme v redakci v rámci projektu Auto za jednu výplatu. Třetí generace už úplně ztratila roztomilost původního italského návrhu a prodeje v Evropě se z mnoha dalších důvodů propadly na minimum. Čtvrtá už k nám nikdy nedorazila (i když příbuzný Opel Karl ano) a modelová řada Spark byla bez nástupce ukončena v roce 2022.

Teď se jméno Chevrolet Spark vrací, štítky však budou nalepeny na velmi odlišném voze. Po čtyřech generacích malého městského hatchbacku se ze Sparku stává elektrické SUV. Stále nejde o žádného obra, pětidvéřový Chevrolet Spark EUV se totiž stále vejde do čtyř metrů délky.

Nejde o žádný nový vývoj Chevroletu ale o přeznačkování již existujícího auta. V Číně provozuje koncern General Motors úspěšný společný podnik se státními automobilkami SAIC a Guangxi Auto. Jednou ze společných značek je Baojun, který má dvojicí malých elektrických SUV nazvaných Yep. A právě větší z nich, Yep Plus prodávaný od loňského jara, se stal základem nového Sparku.

Sympatický hranatý vůz neprošel žádnou velkou designovou změnou, v podstatě se na něm jen loga Baojunu vyměnila za charakteristický zlatý motýlek Chevroletu. A stejná je i technika, auta má 75kW elektromotor pohánějící přední nápravu a LFP baterii o kapacitě 42 kWh, která by měla stačit k dojezdu asi 400 kilometrů v čínském cyklu, reálně tedy spíše do 300 kilometrů.

Laciné zaměření vozu dokazuje i pomalé nabíjení DC proudem, které dosahuje výkonu jen 50 kW. Do 80 % se tedy auto nabije za 35 minut. Na domácím trhu to až tak nevadí, protože Yep Plus stojí v přepočtu jen 307 000 Kč. V tom tedy odpovídá cenám, na jaké jsme u jména Spark zvyklí.

Baojun Yep • Baojun

Není to mimochodem poprvé, co má Spark elektrický pohon. Už mezi roky 2013 a 2016 se vyráběla elektrická varianta třetí generace Sparku, určená pro americká a korejský trh. Pohon obstarával 97kW elektromotor, baterie měla nejdříve 21,3 kWh, poslední rok se montovala o trochu menší s 19 kWh. Od roku 2023 se navíc v Egyptě prodává pod názvem Chevrolet Spark EV minivozítko Wuling Air, další z produktů společného podniku GM, SAIC a Guangxi Auto.

Hranatá novinka zatím na evropské trhy nemíří. Jako první se začne prodávat v Brazílii, následovat bude Mexiko a pak země Blízkého Východu. V EU není Chevrolet přítomný od roku 2015, dnes zde prodává jen sportovní Corvette. Příliš aktivní není ani samotný koncern General Motors, který pouze na pár evropských trzích nabízí elektrické Cadillacy. Právě s elektromobily se ale do Evropy chce dříve největší výrobce automobilů na světě vrátit ve větším měřítku.