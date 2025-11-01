Policie ČR dostane 352 nových kodiaqů. Mají motor z RS a speciální výbavu
Policie ČR rozšíří flotilu o 352 SUV Škoda Kodiaq. Prvních 51 kusů si převzala v Úhelnici za účasti ministra vnitra Víta Rakušana a vedení policie i Škody Auto. Nové vozy navazují na předchozí dodávky a mají zlepšit dostupnost hlídek v náročném terénu i kapacitu pro vestavby a výbavu.
Na jaře roku 2021 odstartovala velká obnova vozového parku Policie České republiky. První velký tendr, který vyhrála domácí Škoda, zahrnoval 500 SUV Kodiaq a 38 superbů v karosářské variantě Combi. Nyní nastal čas na další posilu vozového parku. Tu tvoří 352 kusů modelu Kodiaq, přičemž prvních 51 exemplářů symbolicky převzala na testovacím polygonu v Úhelnici u Mladé Boleslavi. Slavnostního aktu se zúčastnili ministr vnitra a místopředseda vlády ČR Vít Rakušan, policejní prezident Martin Vondrášek a vedoucí prodeje Škoda Auto pro český trh Tomáš Duchoň.
Během uplynulých dvou let se Škoda Kodiaq osvědčila ve službě dopravní i pořádkové policie. Pro ně byla určena výbavová linie Ambition kombinovaná s motorizací 2.0 TSI o výkonu 140 kW. Oblibu si české SUV získalo nejen schopností jezdit mimo zpevněné komunikace, kam se běžné hlídky nedostanou, ale především velkým vnitřním prostorem. Policie totiž s sebou vozí čím dál více vybavení a využívá různé účelné vestavby. Tím se zvyšují i nároky na celkovou nosnost.
Nově dodané kodiaqy pohonem odpovídají vrcholnému provedení RS – to znamená dvoulitrové TSI o výkonu 195 kW s točivým momentem 400 Nm, sedmistupňovým dvouspojkovým automatem DSG a pohonem všech kol. Je tu i rychlá volba sportovního režimu, aby měl řidič plný výkon ihned po ruce.
Vzhledem ke specifickému účelu mají všechny vozy silnější brzdovou soustavu ze sedmimístné verze. Jejímu optimálnímu chlazení pomáhají 18palcová kola. Adaptivní tempomat je vzhledem k převáženému příslušenství naladěn na vyšší hmotnost. Řídicí jednotka přidává nové funkce, jako je možnost nechat běžící motor při zamčeném voze, deaktivovat stop-start, vypnout denní svícení a zrušit signalizaci otevřených pátých dveří. Zvenčí se vozy pochopitelně odlišují reflexními polepy a černým ochranným rámem, zatímco interiér je uzpůsoben pro převoz zadržených osob i pro mobilní kancelář.
Zatímco většina vozů využívá spalovací motor, Policie ČR zkoumá i možnosti elektromobility. Začátkem října zařadila do služby Škodu Elroq ve výbavě Selection a stříbrné metalíze Brilliant doplněnou o reflexní polepy. Je vybavena nízkoprofilovou majákovou rampou, dalšími přídavnými světly a rádiovou sestavou tvořenou programovatelným displejem na sluneční cloně a za zadním oknem. Policie ČR v projektu Čistá mobilita provozuje 172 elektrických vozidel, ke kterým přibude dalších 21 elektromobilů do konce roku.
Služba u policie představuje pro vozy extrémní zátěž, která má s běžným užíváním pramálo společného, a to včetně vysokého nájezdu. Nově pořízená flotila nahrazuje Škody Octavia Combi s motory 2.0 TSI s pohonem všech kol a automatem DSG z let 2019 až 2022, z nichž některé mají najeto i 350.000 km.
Škoda je tradičním dodavatelem vozů pro policejní složky. Od roku 1993 bylo českým policistům a ministerstvu vnitra předáno více než 23 tisíc automobilů nejrůznějších modelů ve speciálních i sériových provedeních.
Zdroj: Policie ČR a Škoda, video: Policie ČR, foto: Policie ČR a Škoda