BYD ukázal nejlevnější exportní model. Míří s ním tam, kde to jiní ani nezkusili
BYD dnes vyrábí nejvíce elektromobilů na světě, jeho hlavním trhem je zatím převážně Čína. Exportní ambice automobilky jsou ale obrovské a prorazit chce i tam, kde to jiní ani nezkusili. V Japonsku proto představil nový model, který se pokusí sebrat prodeje v unikátní třídě Kei.
Japonská třída vozů Kei je nejpopulárnějším segmentem vozů na tamním trhu. Malé vozy s omezenými rozměry i motorizací jsou tak specifické, že se většina z nich nikdy nepodívala mimo domácí trh. Platí to ale i opačně a naprostá většina Kei vozů v historii pocházela od japonských značek.
Oficiálně začleněny do kategorie Kei byly dosud jen tři vozy od zahraničních značek. V devadesátých letech se do Japonska dostala malá série polských Fiatů 126p, které se do tehdejších regulí Kei bez problému vměstnaly. První generace Smartu Fortwo už musela být trochu upravena. Smart K, uvedený v roce 2001, byl proti evropskému o trochu užší, což se podařilo udělat pomocí jiného zavěšení kol a užších blatníků. Do stejné třídy se vejde také Caterham 7 160, který využívá motor Suzuki o objemu 660 ccm, vyvinutý právě pro vozy Kei.
Na právě probíhajícím tokijském autosalonu se ukázalo teprve čtvrté auto zahraniční značky, mířící do kategorie Kei. Nový BYD Racco byl navíc vytvořen speciálně pro japonský trh a vzhledem silně připomíná běžné modely domácích značek. Jde tedy o malé MPV s vysokou stavbou, téměř kolmými boky a posuvným druhým párem dveří.
Současné Kei vozy mohou mít maximálně 3,4 metru na délku a 1,48 metru na šířku, objem motoru maximálně 660 kubíků. Výkon výslovně omezený není, podle „džentlmenské dohody mezi výrobci a zákonodárci“ se ale dodržuje maximálně 47 kW. To platí i pro elektrické modely, kterých ale zatím domácí automobilky moc nenabídly.
BYD jakožto expert na elektrifikované pohony Racco nabídne jako elektromobil a zřejmě i jako plug-in hybrid. Elektrická varianta má baterii o kapacitě 20 kWh a dojezd v cyklu WLTP má být 180 kilometrů. Nabíjení má výkon až 100 kW a ve výbavě má být i tepelné čerpadlo. Více technických údajů zatím BYD nezveřejnil, cena by měla začínat v přepočtu kolem 350 000 Kč.
BYD vyvinul Racco pro japonský trh a s jeho prodejem v Číně, ale také na jiných exportních trzích, se nepočítá. Jméno Racco znamená v japonštině „vydra mořská“ a nový model se tak řadí do série vozů Ocean. Ty jsou určeny pro export a spadají do ní všechny vozy BYD, které jsou dnes v prodeji v Česku.
BYD dnes v Japonsku prodává čtyři modely, všechny s elektrickým pohonem, a to relativně úspěšně. Na trhu, který příliš nepřeje zahraničním výrobcům, loni prodal 2223 vozů. To je nárůst o 54 % proti roku předchozímu a také je to více elektromobilů, než za stejný rok prodala Toyota. Kromě nového Racco má místní prodeje ještě povzbudit také uvádění modelů s plug-in hybridním pohonem.
