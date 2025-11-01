Předplatné
Záruky u nových aut v Česku: Exkluzivní přehled tradičních značek i čínských nováčků

Do Česka letos vstoupila spousta nových značek, které musely přijít také s vlastní nabídkou záruk. Porovnali jsme je proto s aktuální nabídkou tradičních automobilek.

Na každé auto prodané v Evropské unii spotřebiteli platí povinná dvouletá záruka. Většina automobilek ale nezůstává jen u toho a zákazníkům obvykle nabízí záruky delší. K tomu se objevují záruky na laky, neprorezavění karoserie a také záruka mobility, což obvykle znamená nějakou formu asistence při nehodě či poruše. Každá automobilka si stanovuje své specifické požadavky pro dodržení záruky, zde ale do toho opět zasahuje Evropa.

Majitelé nových vozů v Evropské unii mají díky tzv. skupinové výjimce právo nechat své auto servisovat i v neautorizovaném servisu, aniž by tím přišli o tovární záruku. Klíčové je, aby servis dodržel předepsané postupy výrobce a použil díly odpovídající kvality. Automobilka nesmí zrušit záruku jen proto, že vůz nebyl opraven v jejím autorizovaném servisu. Pokud však neautorizovaný servis chybuje a tím způsobí závadu, záruka se na danou opravu nevztahuje.

Letos se do Česka vřítila také hromada nových značek z Číny, které se také na trhu snaží zaujmout zárukami. Znovu jsme tedy oslovili všechny masové automobilky v Česku, včetně těch nových, a přinášíme aktuální seznam nabízených záruk.

AKTUÁLNÍ ZÁRUKY AUTOMOBILEK

Alfa Romeo, Fiat, Jeep

Rozsah a podmínky záruk: V základní ceně je v ČR celkem pětiletá záruka s limitem 100 000 km na vozy Alfa Romeo a Jeep, u Fiatu platí 7 let, s výjimkou modelu Tipo (2 roky). Podmínkou je dodržení všech předepsaných servisních úkonů. Asistenční služba je k dispozici první dva roky. Záruka neprorezavění činí 8 let u Fiatu a Alfy Romeo a 7 let u Jeepu. Vždy je podmíněna případnou opravou poškozených míst karoserie dle pokynů výrobce.

Záruky pro elektromobily a hybridy: Garantována je kapacita baterie 70 % na 8 let/160 000 km, u Fiatu 500e 8 let/100 000 km.

