RAM oživuje „týpka“ ze sedmdesátek. Má HEMI V8 a držák na klobouk
Kdo říká, že pick-up musí být jenom dříč? Ram 1500 v edici „The Dude“ kombinuje užitkový charaktzer s výraznou image. Vrací HEMI V8 a připomíná legendární Dude Sport Trim ze 70. let minulého století.
Pick-upy nejsou jen pro těžkou práci, někteří uživatelé je mají pro praktické využití v relativně čistém provozu, kdy se mimo silnice podívají jen výjimečně, a navíc je baví jezdit trochu svižněji. I když někomu nemusí dávat smysl umisťovat na trh řidičsky a designově orientovaný pick-up, automobilkám to zas tak hloupé nepřijde. Ford se letos vytasil s F-150 Lobo a nyní přichází RAM se svou patnáctistovkou v podobném ražení.
Základem je Ram 1500 s vybavený vidlicovým osmiválcem HEMI o objemu 5,7 litru s výkonem 290 kW a točivým momentem 556 Nm. Tento motor je důkazem, že Američanům nejde o výkon, ale důvěřují tradici osmiválců, které „foukaný“ šestiválec v jejich očích nenahradí. RAM se o tom letos přesvědčil, když si myslel, že postačí třílitrový řadový šestiválec Huricane, který je s výkonem 398 kW a točivým momentem 706 Nm nejsilnějším a nejúčinnějším motorem v historii této modelové řady.
„Svalnatá“ verze nesoucí označení „The Dude“ (volně přeloženo jako „týpek“), vychází z výbavové linie Big Horn. Vyniká zářivým zeleným lakem Sublime doplněným o kontrastně černé sloupky, střechu, masku chladiče, 20" kola a polepy.
Na boku za zadními blatníky najdeme siluetu kovboje s brýlemi a kloboukem, symbolu této edice. Zelený lak není moderním výmyslem, nýbrž vzpomínkou na speciální paket „Dude Sport Trim“ ze sedmdesátých let. Tuhle verzi v reklamách propagoval herec Don Knotts, který se proslavil ztvárněním hlavní postavy ve filmu „The Incredible Mr. Limpet“ z roku 1962.
Drsný charakter vozu dává najevo mohutným bodylitem zahrnujícím oba nárazníky, nástavce prahů a kapotu s centrálním sacím otvorem. Mezi další vylepšení patří snížení světlé výšky, zatímco motor zůstává v sériovém stavu, ale zplodiny vypouští výfukem s koncovou před zadním kolem.
Interiér se od klasického provedení odlišuje kontrastním zeleným prošíváním, plaketou před spolujezdcem, celoročními rohožemi, uzamykatelným trezorem a tematicky relevantním doplňkem v podobě držáku, který je tomto případě využit pro klobouk.
Ram 1500 „The Dude“ můžete živě spatřit na americkém autosalonu SEMA Show. V prodeji takhle, jak ho vidíte, stejně jako všechny podobné, pro tento svátek tuningu připravené vozy, téměř jistě nebude.
Zdroj: RAM, Stellantis I Video: RAM