Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

RAM oživuje „týpka“ ze sedmdesátek. Má HEMI V8 a držák na klobouk

Mopar Ram 1500 The Dude
Mopar Ram 1500 The Dude
Mopar Ram 1500 The Dude
Mopar Ram 1500 The Dude
12 Fotogalerie
Mario Rychtera
Mario Rychtera
Diskuze (1)

Kdo říká, že pick-up musí být jenom dříč? Ram 1500 v edici „The Dude“ kombinuje užitkový charaktzer s výraznou image. Vrací HEMI V8 a připomíná legendární Dude Sport Trim ze 70. let minulého století.

Pick-upy nejsou jen pro těžkou práci, někteří uživatelé je mají pro praktické využití v relativně čistém provozu, kdy se mimo silnice podívají jen výjimečně, a navíc je baví jezdit trochu svižněji. I když někomu nemusí dávat smysl umisťovat na trh řidičsky a designově orientovaný pick-up, automobilkám to zas tak hloupé nepřijde. Ford se letos vytasil s F-150 Lobo a nyní přichází RAM se svou patnáctistovkou v podobném ražení.

Základem je Ram 1500 s vybavený vidlicovým osmiválcem HEMI o objemu 5,7 litru s výkonem 290 kW a točivým momentem 556 Nm. Tento motor je důkazem, že Američanům nejde o výkon, ale důvěřují tradici osmiválců, které „foukaný“ šestiválec v jejich očích nenahradí. RAM se o tom letos přesvědčil, když si myslel, že postačí třílitrový řadový šestiválec Huricane, který je s výkonem 398 kW a točivým momentem 706 Nm nejsilnějším a nejúčinnějším motorem v historii této modelové řady.   

„Svalnatá“ verze nesoucí označení „The Dude“ (volně přeloženo jako „týpek“), vychází z výbavové linie Big Horn. Vyniká zářivým zeleným lakem Sublime doplněným o kontrastně černé sloupky, střechu, masku chladiče, 20" kola a polepy.

Na boku za zadními blatníky najdeme siluetu kovboje s brýlemi a kloboukem, symbolu této edice. Zelený lak není moderním výmyslem, nýbrž vzpomínkou na speciální paket „Dude Sport Trim“ ze sedmdesátých let. Tuhle verzi v reklamách propagoval herec Don Knotts, který se proslavil ztvárněním hlavní postavy ve filmu „The Incredible Mr. Limpet“ z roku 1962.

Drsný charakter vozu dává najevo mohutným bodylitem zahrnujícím oba nárazníky, nástavce prahů a kapotu s centrálním sacím otvorem. Mezi další vylepšení patří snížení světlé výšky, zatímco motor zůstává v sériovém stavu, ale zplodiny vypouští výfukem s koncovou před zadním kolem.

Interiér se od klasického provedení odlišuje kontrastním zeleným prošíváním, plaketou před spolujezdcem, celoročními rohožemi, uzamykatelným trezorem a tematicky relevantním doplňkem v podobě držáku, který je tomto případě využit pro klobouk.

Ram 1500 „The Dude“ můžete živě spatřit na americkém autosalonu SEMA Show. V prodeji takhle, jak ho vidíte, stejně jako všechny podobné, pro tento svátek tuningu připravené vozy, téměř jistě nebude.

Video placeholder
Modelová řada RAM • Zdroj: RAM

Zdroj: RAM, Stellantis I Video: RAM

Vstoupit do diskuze (1)

Doporučeno

Články z jiných titulů