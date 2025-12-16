BYD už neví, čím by šokoval svět. Na své nejdražší SUV hodil palmu, tady je výsledek
Bezpečnost nebývala silnou stránkou čínských vozů, což se ale v posledních letech změnilo. Dnes je naopak odolnost jedním z velkých marketingových taháků, což vede i k bizarním testům. Jeden takový udělal BYD se svým drahým SUV a velikou palmou.
Silná konkurence mezi automobilkami na čínském trhu vedla k odvážným krokům na poli marketingu. Aby ukázaly bezpečnost svých modelů, začaly tamní značky zkoušet dost radikální testy. Auta hážou z vrtulníků nebo jeřábů, potápí je do bazénů, nechají je jezdit po zapálených cestách, nebo zkouší extrémní testy baterií. BYD zase na svém vrcholném sedanu Yangwang U7 zkoušel pit manévr ve vysoké rychlosti, nebo na jeho střeše při jízdě nechal cvičit mistra kung-fu.
Novinka Yangwang U8L, což je prodloužená verze už tak velkého SUV U8, nově také dostala originální video. BYD na něm na jeden ze svých vůbec nejdražších modelů opakovaně z jeřábu háže palmu. A to ne nějakou malou Žumaru, ale zjevně pořádný exemplář Roystoney. Podle automobilky dosáhla maximální nárazová energie 50,4 kilojoulů, což odpovídá 54.000 Nm.
Po několika pokusech je střecha zjevně pomačkaná, boule se senzory nad předním oknem rozbité, ale dveře jdou stále bez problému otevřít. Číňanovi sedícímu v kabině tedy vůbec nic nehrozilo a auto po testu bez problému odjelo. BYD se pomocí kampaně snaží dokázat, že Yangwang U8L je to nejdrsnější auto v Číně. Zrovna ochrana před padajícími stromy může být v Číně žádaná. Na jihu země, tedy tam, kde podobné palmy opravdu rostou, jsou totiž tajfuny a slabší tropické bouře relativně časté.
Techniku má U8 nepochybně zajímavou. Sériový hybrid dlouhý 5,4 metru má totiž čtyři elektromotory o kombinovaném výkonu 880 kW. Energii jim kromě 49 kWh baterie dodává také dvoulitrový čtyřválec. Auto se dokáže otočit na místě, podobně jako elektrický Mercedes G, ale krom toho umí také plavat, jak BYD velmi rád prezentuje.
Schopné má být i v terénu, a to také díky aktivnímu odpružení Disus-P, které dokáže podvozek zvednout až o 15 cm. Na palubě je luxusní výbava včetně nočního vidění, lednice nebo satelitního telefonu, a auto má i schopnost autonomní jízdy. S cenou začínající v přepočtu na 3,2 milionech korun za „krátkou“ verzi a 3,7 milionu korun za prodlouženou bylo U8 nejdražším elektrickým vozem v Číně. Letos jej ale překonal supersport Yangwang U9, začínající na 4,9 milionech Kč.
Zdroj: BYD, zdroj foto: BYD, zdroj videa: BYD