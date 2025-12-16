Rivian R2 bude průkopníkem autonomní jízdy v levných autech. Využije i umělou inteligenci
Dříve drahý lidar má být podle Rivianu dnes cenově na úrovni předního radaru. Právě to má umožnit, aby připravované R2 přineslo pokročilou autonomii do masovějšího segmentu, podpořené rychlým sběrem dat a rozvojem funkcí až k jízdě „z A do B“. Ve hře je také pokročilá umělá inteligence.
Bez nadsázky lze tvrdit, že příští rok bude pro Rivian klíčový. Na trh totiž vyrazí s cenově dostupným SUV R2, které se zároveň zřejmě stane nejlevnějším vozem na americkém trhu vybaveným lidarem. R2 vnímá jako klíč k rozmachu plně autonomního řízení v nižších segmentech.
Rozvoj autonomní jízdy se na chvíli zpomalil kvůli vysokým cenám komponentů, zejména samotného lidaru. James Philbin, viceprezident společnosti Rivian, však tvrdí, že v dnešní době už je jeho použití levnější než řešení autonomního řízení pomocí kamer, jako má například Tesla. Lidary poskytují lepší 3D modelování okolí v reálném čase a sbírají více dat. Podle Philbina dnes vyjde lidar na stejné peníze jako přední radar. Získaná data z běžných i krizových situací navíc umožňují automobilce rychleji rozvíjet novou techniku a v kombinaci s umělou inteligencí získají vozy schopnost samoučení a zdokonalování se.
Rivian vyvíjí vlastní hardware, zejména čipy, jelikož produkty nabízené externími dodavateli nemají tak vysoký výkon. Procesor Rivian Autonomy Processor a lidar aktuálně procházejí certifikací a v R2 by se plně autonomní řízení mělo objevit koncem příštího roku.
Není však jasné, zda lidar budou mít všechny vozy, nebo půjde o příplatkovou výbavu. Pokud to výrazně neovlivní předpokládanou cenu 45.000 dolarů, přibližně 936.500 Kč, dává smysl první varianta s možností dodatečného zpřístupnění při změně preferencí nebo s novým majitelem.
Hands-free řízení zahrnující adaptivní tempomat a udržování jízdy v pruhu má Rivian zpřístupnit ještě během prosince a bude fungovat nejen na dálnici, ale i mimo ni. Zákazníky vyjde na 2500 dolarů (cca 52.000 Kč), nebo mohou zvolit měsíční předplatné za 49 dolarů (cca 1000 Kč).
Ačkoliv jsou některé prvky financované formou předplatného diskutabilní, podle InsideEVs, z jehož podcastu a informací článek čerpá, jde v tomto ohledu o rozumný krok. Ford se systémem BlueCruise má po skončení zkušebního období velké procento obnovy předplatného. Navíc je tato funkce u nových vozů čím dál oblíbenější.
Rychlý vývoj počítá pro příští rok s variantou propojení s navigací a možností autonomní jízdy z bodu A do bodu B. Cílem je dostat tuto techniku na úroveň robotických taxíků, které už v některých metropolích fungují. Pokud se to Rivianu podaří, uživatelé budou moci funkci využít asi na 5,6 milionech kilometrů silnic napříč USA a Kanadou. Na druhou stranu na zmíněné taxíky Rivian zatím ztrácí, protože ještě neumí zastavovat na semaforech ani tak obratně provádět složitější manévry.
Dalším žhavým tématem je u Rivianu hlasový asistent schopný ovládat komfortní funkce vozidla a odpovídat na dotazy týkající se užívání vozu. Dokonce umí pracovat i s externími aplikacemi, takže reaguje například na příkaz „navigování na další schůzku“ a pokud je v kalendáři zapsaná destinace, automaticky se nastaví.
Zdroj: InsideEVs, Rivian, I foto a video: Rivian