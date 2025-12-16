Po dálnici v Česku zase o kus dále! Do Vánoc se zprovozní pět nových úseků, z toho tři na D35
Dálniční síť v Česku bude s blížícími se Vánocemi opět o něco delší. Kde všude dojde k prodloužení dálnice a kolik nových kilometrů přibude?
Stávající dálniční síť v Česku se do konce roku prodlouží o více než 47 nových kilometrů. Důvodem je skutečnost, že s koncem roku stavební firmy dokončují práci na liniových stavbách. Otevírání nových dálničních úseků krátce před Vánocemi ale není ničím výjimečným. Dělo se tak už v minulých letech. Takže, kam po dálnici nově dojedeme?
Třikrát D35
Jako první z řady slavnostních otevření přijdou na řadu hned dva úseky dálnice D35, která má v současnosti několik samostatných úseků vedoucích od Hradce Králové do Lipníka nad Bečvou. Otevírání nových úseků dálnic otevře přestřižení pásky na úseku D35 Vysoké Mýto – Džbánov. Půjde o obchvat města, na který se čeká desítky let.
Jedná se o úsek dlouhý šest kilometrů, který firmy Eurovia CS, M-Silnice a Stavby mostů začaly stavět před dvěma lety. Zmíněný úsek zatím nebude napojen na D35, s tím se počítá až v příštím roce.
Druhá nově vytvořená část D35 se týká úseku Hořice – Sadová a dále 1. etapy Sadová – Plotiště. Jde o severněji situovaný úsek D35, přičemž 1. etapa úseku Sadová – Plotiště na úsek Hořice – Sadová naváže. Ani v tomhle případě se zatím nepočítá s napojením na stávající komunikace D35. Údajně se tak stane příští rok. Úsek Hořice – Sadová měří 10,5 km, navazující 1. etapa pak 1260 metrů.
Do třetice se tento týden otevře nejdelší nový úsek D35, a sice Janov – Opatovec. Stříhat páska by se měla 18. prosince v 10 hodin. Jde o nejdelší nově otevřený úsek dálnice dlouhý 11,71 km.
Dálnice D55 a D1
Po otevření nových úseků dálnice D35 bude následovat D55. Jako první se otevře úsek Olomouc – Kokory, jehož součástí je obchvat obce Krčmaň. Nový úsek měří 7,623 km a postaven byl za více než dva a půl roku.
Poslední nově otevíraný úsek se týká naší nejstarší dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem. Jde o úsek, který dlouhá léta blokovali aktivisté. Součástí stavby je také obchvat Přerova.
Zdroj: Server zdopravy.cz, Wikipedia
Foto: mapy.cz a archiv Světa motorů