Ikonický dvoumístný Smart se vrací! A myslí při tom hlavně na Evropu
Malý dvoumístný Smart je jednou z ikon evropského automobilového průmyslu, poslední však vznikl loni. Nástupce se už chystá a je prý v posledním stádiu vývoje. Smart vůbec poprvé ukázal také fotky zamaskovaného prototypu, které ukazují známé proporce.
Od přesunutí vývoje a výroby Smartu do Číny je portfolio původně evropské značky k nepoznání. Zatímco do roku 2022 byla spojená pouze s malými městskými auty, kde čtyřdveřový hatchback Forfour byl největším modelem v nabídce, dnes Smart dělá veliká SUV.
Zároveň se ale z automobilky celou dobu ozývá, že se chce vrátit ke svému původnímu modelu Fortwo a udělat čtvrtou generaci. Potvrdila to znovu na letošním autosalonu v Mnichově, kde však Smart vystavil pouze dřevěnou krabici s logem #2.
Vývoj malého elektromobilu je podle automobilky drahý, protože nebylo možné použít žádnou z existujících platforem a zároveň je příliš nákladné ji vyvíjet pouze pro jeden model. Znamená to, že společný podnik mezi Mercedesem a Geely nechtěl použít žádný z existujících malých městských elektromobilů, kterých má Geely v portfoliu hned několik. Na stejné nové platformě ECA (Electric Compact Architecture) se prý také zamýšlí nástupce čtyřdveřového Forfour.
Tento týden se konečně ukázaly i první fotky, které odhalují, že nový malý Smart už opravdu existuje a že je opravdu stejně malý jako předchůdci. Vyfocené prototypy jsou ovšem pouze muly kombinující novou platformu a techniku s karosérií třetí generace Fortwo.
Zatímco zbylé moderní modely jsou designovány Mercedesem a vývoj je kompletně v režii Geely, na vývoji techniky #2 se prý podílí i Mercedes. Auto je ostatně zamýšleno primárně pro evropský trh. Smart také potvrdil, že novinka bude dvoumístná a s pohonem zadních kol. Zároveň má ale přijít s novou identitou, novinka prý bude znovuzrozením původního Fortwo.
Jisté je, že nová #2 bude elektrická, a podle šéfa Smartu Dirka Adelmanna je možné zabudovat do vozu i dva elektromotory. To by mohlo znamenat i návrat ostré varianty Brabus. Primárně však nový Smart podle něj musí mít co nejmenší poloměr otáčení, aby byl praktický v evropských městech.
„Vezmeme z regálů všechno, co půjde,“ řekl Adelmann britským novinářům. „Především ze strany Geely. V tomto dobrodružství těžíme z obou stran.“ Vyšší by tentokrát měl být dojezd, a to až dvojnásobný proti předchůdci. Nevrátí se však už typický rám Tridion, novinka bude mít běžnější konstrukci. Zachovat se ale mají bezrámová okna a kola v rozích karosérie.
Žádné další informace o technice nebyly zveřejněny, uvedení se plánuje na konec příštího roku. Opět nepůjde o vyloženě levný model, smart s ním směřuje spíše mezi prémii. Původní Smart Fortwo se vyráběl ve třech generacích v továrně ve francouzském Hambachu. Novinka už ale pravděpodobně bude vyráběna v Číně, francouzskou továrnu totiž Mercedes před pár lety prodal britskému Ineosu.
Zdroj: Autocar, zdroj foto: Smart, zdroj videa: Auto.cz