Škoda Fabia RS se může vrátit. Závisí to na těch nejdůležitějších lidech
Na návrat ostré fabie čekají fanoušci už mnoho let. V blízké budoucnosti by se mohli konečně dočkat, zní z Británie.
Modely RS mají u Škodovky poměrně dlouhou historii – kdysi to byly závodní speciály a v posledních zhruba pětadvaceti letech jde o rychlé verze jejích silničních modelů. Octavia má verzi RS od své první generace, kodiaq také, i když ten není na světě tak dlouho. Fabia však měla tuto variantu v nabídce jen v první a druhé generaci, která skončila výrobu v roce 2014.
Od té doby automobilka přináší různé speciální verze, jako např. Edition R5 na základě třetí generace vozu, či čerstvě verzi 130, kde číslo odkazuje jak na výročí automobilky, tak i na výkon speciálně upraveného vozu v kilowattech. A právě na té závisí, jestli se do této modelové řady vrátí i označení RS.
S odkazem zdroje z místního zastoupení značky to uvádí britský web Autocar. Fabia 130 je podle nich automobilkou nahlížena jako test, zda by mezi potenciálními zákazníky byl dost velký zájem o ostřejší provedení právě s logem RS. Silná poptávka po edici 130 by tak mohla pomoci ospravedlnit náklady na další vývoj, a to i když je trh malých ostrých hatchbacků v Evropě soustředěn zejména na Německo a Velkou Británii.
Fabii 130 pohání 1,5l čtyřválec EA211 evo2 s různými technickými úpravami unikátními pro tento model, které stojí za zvýšením výkonu ze 150 na 177 koní. Verze RS by mohla mít – ale to už jsou spekulace – pod kapotou více než dvousetkoňový dvoulitr z Volkswagenu Polo GTI. Pravděpodobně by jedinou volbou převodovky bylo sedmistupňové DSG, stejně jako u pola.
