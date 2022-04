Chorvatská rallye v cíli: Drama rozhodl ve finiši Rovanperä

Po předposlední přepustil vedení Estonci Ott Tänakovi (Hyundai i20N Rally1), ale v závěrečné erzetě byl rychlejší. Vyhrál druhou soutěž po sobě a zvýšil svůj bodový náskok v čele světového šampionátu.

Finálový den se odehraje na sever od hlavního města a zahrnuje další novou erzetu Trakošćan – Vrbno, která se jede dvakrát společně se závěrečnou Zagorskou Selou – Kumrovcem. Poslední zkouška je samozřejmě znovu označena jako Power Stage a pět nejrychlejších na tomto měřeném úseku získává od pěti do jednoho bonusového bodu.

Déšť roztočil loterii

Rovaneperä začal závěrečný den s náskokem 19,9 sekundy před druhým Tänakem a hned na sedmnácté zkoušce zvedl svou převahu na 31,1 sekundy. Na následujícím měřeném testu sice přišel o 2,8 sekundy a v předposlední zkoušce začalo pořádné drama. „Nevěděl jsem, kde se to počasí vzalo. Netušili jsme, že bude déšť, a s těmito pneumatikami se mu nemůžeme rovnat. Ty tvrdé vůbec nefungpovaly a už toho moc udělat nemůžeme,“ naříkal finský pilot na nečekanou přeháňku. Ztratil bez dvou desetin půl minuty a propadl se na druhé místo, ovšem s mankem pouhých1 1,4 sekundy na Tänaka, který situaci komentoval slovy: „Kalle je výborný jezdec, musíme počítat s tím, že bude v poslední zkoušce pořádně tlačit.“ Déšť si pohrál s těmi nejlepšími, protože záhy ustal a na osychající trati byli rychlí piloti kategorie WRC2. V hodnocení RZ19 byli v první desítce pouze tři piloti s nejsilnějšími speciály Rally1 (WRC) a zbylých sedm příček patřilo závodníkům na vozech WRC2.

Vítěz nebyl optimista

Rozhodnutí měla přinést závěrečná rychlostní zkouška, která měřila 14,09 kilometrů a byla hodnocena jako Power Stage, na které bralo pět nejrychlejších pilotů od pěti do jednoho bonusového bodu. Belgičan Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) vletěl do příkopu a více než polovinu zkoušky musel absolvovat s poškozeným vozem. „Tvrdé gumy byly příliš studené a při brzdění nás nepodržely. Nedalo se s tím nic dělat,“ prohlásil jezdec v cíli. Ke svému štěstí však měl dostatečný náskok na irského pilota Craiga Breena, kterého předstihl právě na předposlední erzetě, kde míchal s pořadím nečekaný déšť. Třetí místo tak Neuville s přehledem udržel.

Jako předposlední startoval do poslední zkoušky Rovanperä. Jeho čas byl nejrychlejší. Musel však s napětí přihlížet, jak si bude počínat jeho největší soupeř. Tänak však podle dosahovaných mezičasů od začátku na Rovanperu mírně ztrácel a nakonec si přivezl manko 5,7 sekundy, což po odečtení 1,4 náskoku dělalo výslednou ztrátu 4,3 na vítěze.

„Po předposlední zkoušce jsem nebyl moc velký optimista, myslel jsem, že na těchto gumách už nemůže být tak rychlí, ale vzdát jsem to nechtěl. Během soutěže jsme přišli dvakrát o velký náskok a bylo by nešťastné přijít o vítězství. Dal jsem do finiše všechno, je to úžasné. Určitě je to nejtěžší vítězství v mojí kariéře,“ prohlásil Rovanperä ke svému čtvrtému vítězství v šampionátu. Loni vyhrál v Estonsku a na řecké Akropolis rallye, letos ve Švédsku a nyní v Chorvatsku. Po loňském maléru, kdy pro něj skončila soutěž již po pěti kilometrech, předvedl ukázkový reparát. K bodům za vítězství připsal totiž výhru v Power Stage a odvezl si tak z Chorvatska maximální počet bodů.

Tänak letos poprvé dojel na plnohodnotných bodech. Na Rallye Monte Carlo nebodoval, ve Švédsku vyhrál pouze Power Stage a nyní se konečně dočkal. „Neriskoval jsem, ale Kalle evidentně odjel dobře. Bojovali jsme o vítězství, ale jen díky chytrým rozhodnutím a výběru pneumatik,“ řekl v cíli Tänak, který se dostal na páté místo průběžného pořadí. Paradoxně před ním je Francouz Sébastien Loeb (Ford Puma Rally1), který startoval pouze v Monte Carlu, kde však dokázal zvítězit.

Čtrnáctý v celkovém pořadí skončili Erik Cais s Petrem Těšínským (Ford Fiesta Rally2). V klasifikaci WRC Junior obsadil čtvrté místo a díky získaným bodům je stále na prvním místě v mistrovství světa této kategorie.

Chorvatské rallye - cíl:

1. Rovanperä, Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) 2:48:21,5; 2. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +4,3; 3. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +2:21,0; 4. Breen, Nagle (Brit./Ford Puma Rally1) +3:07,0; 5. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +3:46,0; 6. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +8:08,0; 7. Rossel, Sarreaud (Fr./Citroën C3 Rally2) +10:01,0; 8. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +11:01,2; 9. Lindholm, Hämäläinen (Fin./Škoda Fabia Rally2) +11:11,9; 10. Grjazin, Aleksandrov (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) +11:48,5; 11. Ingram, Drew (Brit./Škoda Fabia Rally2 evo) +12:33,7; 12. Lefebvre, Malfoy (Fr./Citroën C3 Rally2) +13:19,0; 13. Camilli, De la Haye (Fr./Citroën C3 Rally2) +13:21,9; 14. Cais, Těšínský (ČR/Ford Fiesta Rally2) +16:03,8; 15. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Ford Puma Rally1) +16:26,7; 16. Marczyk, Gospodarczyk (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +18:59,2; 17. Heikkilä, Vaaleri (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +20:00,5; 18. Johnston, Kihurani (USA/Citroën C3 Rally2) +20:23,6; 19. Kremer, Gottschalk (Něm./Škoda Fabia Rally2 evo) +22:50,3; 20. Guerra jr., Cué (Mex., Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) +24:36,7.

Výsledky jsou neoficiální

Průběžné pořadí MS (po 3 z 13 soutěží):

1. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 76 bodů; 2. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 47; 3. Breen (Irl./Ford Puma Rally1) 30; 4. Loeb (Fr./Ford Puma Rally1) 27; 5. Tänak (Est./Hyundai i20 N Rally1) 27; 6. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 26; 7. Greensmith (Brit., Švéd./Ford Puma Rally1) 20; 8. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 19; 9. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 17; 10. Lappi (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 15; 11. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 12; 12. Solberg (Švéd./Hyundai i20 N Rally) 8; 13. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 6; 14. Kajetanowicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 4; 15. Veiby (Nor./Volkswagen Polo Gti R5) 4; 16. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2) 3; 17. Cais (ČR/Ford Fiesta Rally2) 2; 18. Huttunen (Fin./Ford Fiesta Rally2 MkII) 2; 19. Grjazin (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) 2; 20. Kaur (Est./Volkswagen Polo Gti R5) 1.

Značky: 1. Toyota 126 bodů; 2. Ford 84; 3. Hyundai 80; 4. Toyota NG 30.

Vyhrané RZ: Rovanperä 17; Loeb 6, Tänak 6, Neuville 5, Ogier 5, Lappi 5, Evans5, Greensmith 1, Breen 1.

Vedení v soutěži (RZ): Rovanperä 30, Ogier 10, Loeb 8, Evans 3, Tänak 2, Lappi 1, Neuville 1.

WRC2 Junior: 1. Cais (ČR/Ford Fiesta Rally2) 37; 2. Grjazin (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) 36; 3. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2) 33; 4. Linnamäe (Est./Volkswagen Polo GTI R5) 29, 5. Ingram (Brit./Škoda Fabia Rally2 evo) 27; 6. Peitarinen (Fin./Volkswagen Polo GTI R5) 18.

Foto: Redbullcontentpool.com, Facebook Kalle Rovanperä, Elfyn Evans, Ott Tänak, Thierry Neuville, Erik Cais, Gus Greensmith, Oliver Solberg