Chorvatská rallye v cíli: Ogier vyhrál o 0,6 sekundy

Ryze asfaltový podnik, který byl nováčkem v MS, skončil třetím nejtěsnějším finišem v dějinách světového šampionátu. Druhý Velšan Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) totiž skončil druhý jen o 0,6 sekundy.

V neděli se posádky vydaly severněji od centra soutěže v Záýhřebu na poslední dvojici rychlostních zkoušek, přičemž obě se jely dvakrát. Závěrečná erzeta proběhla tradičně jako Power Stage, kde dostalo bonusové body do šampionátu pět nejrychlejších jezdců. Celkem absolvovali účastníci soutěže poslední den celkem 78,58 kilometrů.

Civilní bouračka a útěk

Francouz Sebastien Ogier zažil cestou na úvodní nedělní erzetu nepříjemnost v civilním provozu. Ve městě přejížděl do pravého pruhu a srazil se s civilním bavorákem. Ten se ocitl v situaci, kdy se nemohl vyhnout do autobusového pruhu, neboť tam stáli lidé, kteří si natáčeli situaci na mobily. O poškození osobního vozu dostupné informace nejsou. Na soutěžním Yarisu WRC byly rozbité dveře na straně spolujezdce, avšak jen zvnějšku. Bezpečnostní výplň nedoznala úhony. Ogier zastavil a místní policisté ho nechtěli pustit dál. Po několikaminutové debatě vlezl Ogier do auta a pomalu se rozjel. Jeden z policistů stihl jen tak tak uskočit. Auto Ogiera prohlédl po 18 zkoušce komisař FIA a nesledal žádný problém.

Závěrečný den i po tomto incidentu sliboval napínavé dějství, vždyť rozdíly mezi prvními třemi jezdci byly minimální – 1. Ogier (Toyota), 2. Evans (Toyota) +6,9; 3. Neuville (Hyundai) +10,4. Evans v sobotu večer mimo jiné uvedl, že ve vzniklé situaci nemůže mít jiný cíl než útočit na první místo a svého předsevzetí se také držel. Vyhrál první dvě erzety posledního dne a posunul se na první místo o 2,8 sekundy před Ogiera. „Vzhledem k malému gripu se těžko odhaduje, kde jet naplno a kde být opatrný. Asfalt byl plný špíny a opravdu to hodně klouzalo,“ popisoval situaci Evans.

Jeho slova potvrzoval také Ogier. „Bylo to po všech stránkách náročné ráno. Sjezd na sedmnácté erzetě byl šeredně uklouzaný a přiznávám, že jsem tam nejel moc dobře. Máme nějakou ztrátu, ale každopádně ještě není konec,“ řekl Ogier po osmnácté zkoušce. Za oběma soky od Toyoty byl v odstupu osmi sekund od prvního místa Neuville, ale při vyrovnanosti všech soupeřů, mohl jen těžko pomýšlet na první místo. Vyhrál sice předposlední zkoušku, ale v tu chvíli první Evans navršil svůj náskok na 3,9 sekundy před Ogiera 8,0 měl na Neuvilla. Před závěrečnou zkouškou tak stále nebylo nic rozhodnuto.

Prokletá poslední zatáčka

Ze všech tří bojovníků o vítězství vyrážel na trať první Neuville, ale o tři minuty později startující Ogier ho porazil o 4,1 sekundy. „Tlačili jsme, co to šlo, ale myslím, že to na vítězství nebudu stačit. Musíme se alespoň těšit,“ říkal Ogier v cíli a s napětím vyhlížel průběžné časy Evanse. Velšan byl sice na mezičasech horší než Ogier, ale i ta průběžná ztráta mu stále stačila na vítězství. Všechno rozhodla poslední zatáčka, v níž se dostal Evans těsně mimo trať a do cíle přijel o 4,5 sekundy později.

V celkovém součtu mu tak k prvnímu chybělo 0,6 sekundy. V případě rovnosti časů by o vítězi rozhodovaly výsledky z prvních zkoušky a tam byl velšský pilot lepší. „Prokletá poslední zatáčka. Byl jsem příliš rychlý v té předchozí a nechytil správnou stopu do poslední. Myslím, že nás to stálo tak sekundu času. Každopádně smekám klobouk před tím, co předvedl Sebastien v poslední erzetě,“ uvedl Evans. Nebyla to Evansova první porážka v poslední zkoušce soutěže. Naposledy prohrál podobným způsobem v Argentině 2017, kdy udělal chybu při brzdění v nájezdu na most a v cíli mu na vítězného Neuvilla chybělo 0,7 sekundy.

Evanse může jeho zaváhání mrzet možná o to víc, protože výhra v Chorvatsku by ho posunula na první místo v šampionátu. To obsadil jeho slavnější týmový kolega. Pro Ogiera to bylo 51. vítězství v mistrovství světa při 159. startu. Zásluhou výhry na závěrečné Power Stage dosáhl na maximální bodový zisk a po třech letošních podnicích vede šampionát. Spokojený může být také jeho týmový šéf a ještě loni aktivní jezdec Fin Jari-Matti Latvala. Ten začal šéfovat továrnímu týmu Toyota od letošní sezony, když vystřídal krajana Timo Mäkinena. Japonská značka získala ve třetím podniku sezony druhý double, když předtím obsadila první dvě místa na Rallye Monte Carlo v pořadí: 1. Ogier, 2. Evans. Jediným šrámem zůstává havárie Kalleho Rovanpery již v první erzetě soutěže a dvacetiletý Fin následně nemohl pokračovat.

Radost u modrého oválu

Spokojeni, byť ve skromnější podobě mohou být v týmu Ford, kde pětadvacetiletý Francouz Adrien Fourmaux dotáhl svůj debut v mistrovství světa za volantem specifikace vozu WRC na skvělé páté místo! „Jsem skutečně šťastný, jenom mě mrzí, že soutěž už skončila. Chci poděkovat společnosti M-Sport za jejich příležitost. Byl to pro nás oba v posádce neuvěřitelný víkend. Myslím, že jsme na některých místech měli úžasné tempo,“ prohlásil Fourmaux v cíli. Bodovému zisku značky pomohl na sedmém místě čtyřiadvacetiletý Gus Greensmith, vedle kterého si místo stálého navigátora Elliotta Edmonsona, sedl zkušený dvaapadesátiletý Chris Patterson, pro něhož to byl 137. start ve světovém šampionátu.

Kategorii WRC2 ovládl norský pilot Mads Ostberg (Citroën C3 Rally2), který vedl toto hodnocení od začátku soutěže. Jeho největší soupeř Rus Nikolaj Grjazin (Volkswagen Polo GTI R5) měl v sobotu problémy s posilovačem řízení a v neděli převrátil v předposlední erzetě svůj vůz na střechu. V čele hodnocení WRC2 ve světovém šampionátu zůstal Nor Andreas Mikkelsen (Škoda Fabia Rally2 evo), který první den soutěže urazil kolo, ale po opravě pokračoval a soutěž dokončil.

Klasifikaci WRC3 ovládl trojnásobný evropský šampion Polák Kajetan Kajetanovicz (Škoda Fabia Rally2) před Finem Emilem Lindholmem (Škoda Fabia Rally2 evo). Třetí skončil Francouz Yohan Rossel (Citroën C3 Rally2), který obrátil v sobotu svůj vůz na střechu. V soutěži však bez závažnější újmy pokračoval a průběžně v šampionátu vede hodnocení WRC3.

Nejnižší rozdíly v historii MS:

Jordánsko 2011: Ogier – Latvala +0,2

Nový Zéland 2007: Grönholm - Loeb +0,3

Chorvatsko 2021: Ogier – Evans +0,6

Argentina 2017: Neuville – Evans +0,7

Sardinie 2018: Neuville – Ogier +0,7

Portugalsko 1998: C. McRae – Sainz +2,1

Monte Carlo 2019: Ogier- Neuville +2,2¨

Argentina 1999: Kankkunen – Burns +2,4

Nový Zéland 2010: Latvala – Ogier +2,4

Argentina 2011: Loeb – Hirvonen +2,4

Konečné pořadí Chorvatské rallye:

1. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) 2:51:22,9; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) +0,6; 3. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) +8,1; 4. Tänak, Jarveoja (Est./Hyundai i20 Coupé WRC) +1:25,1; 5. Fourmaux, Jamoul (Fr./Ford Fiesta WRC) +3:09,7; 6. Katsuta, Barritt (Brit./Toyota Yaris WRC) +3:31,8; 7. Greensmith, Patterson (Brit./Ford Fiesta WRC) +3:58,8; 8. Breen, Nagle (Irl./Hyundai i20 Coupé WRC) +4:28,2; 9. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroën C3 Rally2) +10:00,8; 10. Suninen, Markkula (Fin./Ford Fiesta Rally2) +10:29,3 (1. v kategorii WRC2); 11. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +12:00,9 (1. v kategorii WRC3); 12. Bulacia Wilkinson, Ohannesian (Bol., Arg./Škoda Fabia Rally2) +12:03,5; 13. Lindholm, Korhonen (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +13:15,5; 14. Rossel, Coria (Fr./Citroën C3 Rally2) +14:42,3; 15. Ciamin, Roche (Fr./Citroën C3 Rally2) +15:05,5; 16. Ingran, Whittock (Brit./Škoda Fabia Rally2) +16:25,3; 17. Zaldivar, Del Barrio (Paraguay, Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) +23:05,8; 18. Armstrong, Hall (Brit./Ford Fiesta Rally4) +23:44,7; 19. Sesks, Francis (Lotyš./Ford Fiesta Rally4) +24:18,2; 20. Joona, Koponen (Fin./Ford Fiesta Rally4) +24:33,5.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí MS (po 3 z 12 rallye):

1. Ogier (Fr./Toyota Yaris WRC) 61 bodů; 2. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 53; 3. Evans (Brit./Toyota Yaris WRC) 51; 4. Tänak (Est./Hyundai i20 Coupe WRC) 40; 5. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris WRC) 39; 6. Breen (Irl./Hyundai i20 Coupe WRC) 24; 7. Katsuta (Jap./Toyota Yaris WRC) 24; 8. Fourmaux (Fr./Ford Fiesta WRC a Rally2) 12; 9. Greensmith (Brit/Ford Fiesta WRC) 12; 10. Sordo (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 11; 11. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 6; 12. Solberg (Švéd./Hyundai i20 Coupé WRC) 6; 13. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC a Rally2) 5; 14. Ostberg (Nor./Citroën C3 Rally2) 2; 15. Camilli (Fr./Citroën C3 Rally2) 1; 16. Lappi (Fin./Volkswagen Polo GTI R5) 1.

Značky: 1. Toyota 138 bodů; 2. Hyundai 111; 3. Ford 42; 4. Hyundai 2C Competition 28.

Vedení v soutěži: Ogier 19, Tänak 12, Neuville 8, Evans 4, Rovanperä 1.

Vyhrané RZ: Ogier 17, Neuville 9, Tänak 8, Evans 4,, Rovanperä 2, Katsuta 2.

Výsledky jsou neoficiální.

Další podnikem je Portugalská rallye (20.- 23. května).