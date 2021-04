Chorvatská rallye po 1. dnu: Vede Neuville, Rovanperä boural

V pátek bylo připraveno osm rychlostních zkoušek rozdělných do dvou sekcí s celkovou délkou 99,82 kilometrů. Charakteristickým prvkem byl asfalt, který často měnil svou charakteristiku a obecným jevem byl hodně kluzký povrch, o které mluvili takřka všichni jezdci.

Hodně naštvaný mladík

Jako první odstartoval do úvodní erzety Fin Kalle Rovanperä z pozice lídra, což je pravidlo pro první den podniku mistrovství světa. Ještě na prvním mezičase byl nejrychlejší, ale na konci pátého kilometru (z celkových 6,94 km) se v rychlé pravé zatáčce neudržel na silnici. Vletěl mezi stromy, ale posádka naštěstí vyvázla bez újmy na zdraví.

„Strašně mě to štve, celá úvodní rychlostní zkouška byla kluzká. Potýkali jsme se s velkou nedotáčivostí až do toho nešťastného okamžiku. Do té rychlé pravé zatáčky jsem přijel opravdu dost rychle a už se mi nepodařilo udržet se na trati. Neexistuje jasné vysvětlení, proč se tak změnila přilnavost auta. Chyba byla moje a vše, co musím udělat, je poučit se z této závažné mýlky,“ komentoval dvacetiletý mladík situaci.

Rovanperä byl zmaten změnami přilnavosti v zatáčce, což také téměř dohnalo jeho týmového kolegu z týmu Toyota Sébastiena Ogiera, který vyvázl pouze defektem. „Viděli jsme také, že asfalt vypadá stejně jako ostatní zatáčky, ale je opravdu kluzký. Seb (Ogier) byl také opravdu blízko, aby nás následoval. Je dobré, že se tak nestalo,“ dodal Rovanperä. O tom, zda bude pokračovat v soutěži, rozhodnou techničtí komisaři, kteří posoudí především, zda není poškozený vnitřní ochranný rám soutěžního vozu.

Lídr měl několik krizovek

Mladý Fin narážel ve svém předchozím vyjádření na okamžik, kdy se Sebastian Ogier, který startoval šest minut po svém týmovém kolegovi, dostal ve stejném místě na krajnici do dost složité situace. Opakovaný smyk se mu podařilo zvládnout za cenu pomalého defektu levého zadního kola. Erzetu však dokončil jako pátý s mankem 6,5 sekundy na Thierryho Neuvilla, který se dostal do vedení v soutěži.

Obrýlený Belgičan vyhrál během pátečního dopoledne tři rychlostní zkoušky. Po odstoupení Rovanperäho se stal tím, kdo vyrážel na trať jako první. „Ráno se nám docela povedlo, ale grip se dost často a nečekaně měnil. Docházelo k mnohým změnám přilnavosti, měl jsem v takových situacích několik krizovek. Občas jsem ztrácel rytmus, přestože auto fungovalo perfektně. V poslední páteční erzetě jsem trochu tlačil, ale při brzdění ztratil přilnavost. Auto trefilo trochu břeh, ale bylo to pod kontrolou,“ hodnotil situaci Neuville.

O tom, jak byl povrch v úvodu soutěže hodně zrádný, svědčí vyjádření, kromě Neuvilla, také několika dalších jezdců v cíli dopoledních zkoušek.

„Všechno je to hodně zrádné. Povrch je sice suchý, ale pneumatiky na tom nedrží.“ Ott Tänak

„Hodně to klouže. Je to zrádné, hlavně ke konci erzety se hodně mění grip. Elfyn Evans

„V některých zatáčkách je přilnavost poměrně vysoká, ale v jiných je moc vlhko.“ Takamoto Katsuta

„Bylo to tam kluzké a já se dostal mimo stopu.“ Teemu Suninen

Jubilant Ogier: 600

V další části soutěže se naopak dařilo obhájci titulu Sébastienu Ogierovi (Toyota Yaris WRC), který k jedné výhře dopoledne přidal další tři nejrychlejší části v páteční odpolední sekci. Zejména výhra v RZ7 pro něj představovala významnou metu. Byla to jeho 600. vyhraná rychlostní zkouška v mistrovství světa, což ho řadí na šesté místo v historických tabulkách od roku 1973. Pořadí nejlepších i pohled na další zajímavá jména si můžete přečíst v závěru článku.

Sedminásobný mistr světa Ogier se v závěrečné erzetě prvního dne soutěže dostal na druhé místo o 7,7 sekundy za vedoucího Neuvilla. „Na prvních erzetách dopoledne jsme dost ztratili. Hodně to klouzalo a já udělal docela dost chyb. Nebyl jsem také úplně spokojený s nastavením. Odpoledne to bylo ještě složitější, protože na trati byla spousta vytahaného bláta a místy mi to připomínalo šotolinové podmínky. Před námi je ještě dlouhá cesta, ale jsme v těsném souboji zejména s týmovým kolegou Elfynem. Už se těším na další dny,“ prohlásil Ogier v pátek navečer.

Co říkají pronásledovatelé?

O pouhé tři desetiny za ním je na třetí příčce jeho týmový kolega od Toyoty, Velšan Elfyn Evans. Dopoledne se podělil právě s Ogierem o nejrychlejší čas ve třetí zkoušce, ale odpoledne dokázal zajet nejlépe jednou druhý čas. „Nebylo to pro nás ideální odpoledne. Museli jsme se potýkat s hodně špinavou tratí a šeredně to klouzalo. Na sobotu musíme zapracovat na některých věcech na autě,“ řekl Evans.

Čtvrté místo si se ztrátou 31,9 sekundy na nejlepšího drží Estonec Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé WRC). Na začátku odpoledne sice vyhrál jeden měřený test, ale na nejlepší stále ztrácí. „První zkouška celého dne mi připomínala jízdu na ledu. Bylo to sice jen sedm kilometrů, ale mě to připadalo jako věčnost. Pro odpolední erzety jsme se snažili udělat hodně změn, ale podmínky na trati byly dost choulostivé, takže jsem rád, že jsme pro dnešek v cíli. Pořád se necítím úplně dobře, přestože se nám podařilo se trochu zlepšit. Zkusím v sobotu ještě více zatlačit, třeba to půjde. Uvidíme,“ konstatoval Tänak do novinářských mikrofonů.

Páté místo zatím drží irský pilot Craig Breen (Hyundai i20 Coupé WRC), pro kterého je Chorvatská rallye prvním asfaltovým podnikem od konce října 2018, kdy byl devátý na Katalánské rallye. Tehdy s Citroënem C3 WRC. Během pátečních měřených testů v Chorvatsku nezaznamenal pilot lepší než dílčí čtvrté místo. „Nepovedl se mi začátek soutěže. Od třetí erzety jsem dal dvě tvrdé gumy na předek a hned se chování auta zklidnilo. Odpoledne jsme se o trochu zlepšili, ale musíme provést změny v nastavení auta, abychom mohli pomýšlet na lepší výsledky než v pátek,“ prohlásil Breen.

Smůlu měl lídr kategorie WRC2 Nor Andreas Mikkelsen, který letos vyhrál Rallye Monte-Carlo a byl druhý ve Finsku. V soutěži startuje v barvách německé stáje Toksport WRT, kterou podporuje Škoda Motorsport. Mikkelsen urazil na druhé zkoušce kolo a po RZ2 byl až na 64. místě. Poškozené kolo opravil, inkasoval 2:10 minuty penalizace za to, že přijel o třináct minut později do časové kontroly, ale v soutěži pokračuje. V hodnocení WRC2 si zatím vede nejlépe Nor Mads Otsberg (Citroën C3 Rally2). V celkovém pořadí je desátý, ale jen o 7,8 sekundy za ním je Rus Nikolaj Gryazin (Volkswagen Polo GTI R5), kterého si čeští fanoušci pamatují z letošního vítězství na Kowax Valašská Rally ValMez.

Výsledky (po 8 ze 20 RZ):

1. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 55:36,8; 2. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) +7,7; 3. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) +8,0; 4. Tänak, Jarveoja (Est./Hyundai i20 Coupé WRC) +31,9; 5. Breen, Nagle (Irl./Hyundai i20 Coupé WRC) +54,8; 6. Fourmaux, Jamoul (Fr./Ford Fiesta WRC) +1:14,7; 7. Greensmith, Edmondson (Brit./Ford Fiesta WRC) +1:21,7; 8. Loubet, Landais (Fr./Hyundai i20 Coupe WRC) +1:31,5; 9. Katsuta, Barritt (Brit./Toyota Yaris WRC) +2:23,2; 10. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroën C3 Rally2) +3:17,6; 11. Gryazin, Alexandrov (Rus./Volkswagen Polo GTI R5) +3:25,4; 12. Suninen, Markkula (Fin./Ford Fiesta Rally2) +4:10,1; 13. Rossel, Coria (Fr./Citroën C3 Rally2) +4:20,4; 14. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +4:22,6; 15. Bulacia Wilkinson, Ohannesian (Bol., Arg./Škoda fabia Rally2) +4:23,0; 16. Mayr-Melnhof, Welsersheimb (Rak./Ford Fiesta Rally2) +4:48,3; 17. Lindholm, Korhonen (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +4:48,9; 18. Ciamin, Roche (Fr./Citroën C3 Rally2) +4:51,1; 19. Ingran, Whittock (Brit./Škoda Fabia Rally2) +5:36,1; 20. Zaldivar, Del Barrio (Paraguay, Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) +7:57,4.

Výsledky jsou neoficiální.

Vítězové RZ v historii MS:

1. Loeb (Francie) 925; 2. Alen (Finsko) 826; 3. Sainz (Španělsko) 756; 4. Kankkunen (Finsko) 700; 5. Mikkola (Finsko) 654; 6. Ogier (Francie) 601; 7. Vatanen (Finsko) 590; 8. Auriol (Francie) 554; 9. Grönholm (Finsko) 542; 10. Latvala (Finsko) 539; … 21. Neuville (Belgie) 249; 22. Tänak (Estonsko) 243; 25. Sordó (Španělsko) 201; 31. Mikkelsen (Norsko) 110; 43. Evans (Británie) 67; 96. Suninen (Finsko) 14; 98. Breen (Irsko) 13; 99. Kubica (Polsko) 13; 107. Hänninen (Finsko) 10; 108. Rovanperä 9; 139. Kopecký (Česká republika) 4; 140. Kresta (Česká republika) 4; 158. Prokop (Česká republika) 3; 207. Camilli (Francie) 1; 231. Huttunen (Finsko) 1; 233. Katsuta (Japonsko) 1; 244. Räikkönen (Finsko) 1; 256. Tidemand (Švédsko) 1. Celkem dokázalo vyhrát alespoň jednu rychlostní zkoušku v mistrovství světa 263 jezdců.

Zbývající program Chorvatské rallye:

Sobota 24. dubna – 8.29 RZ9 (20,30 km), 9.17 RZ10 (20,77 km), 10.10 RZ11 (11,11 km), 11.08 RZ12 (8,78 km), 14.29 RZ13 (20.30 km), 15.17 RZ14 (20,77 km), 16.10 RZ15 (11,11 km), 17.08 RZ16 (8,78 km).

Neděle 25. dubna – 7.20 RZ17 (25,20 km), 8.38 RZ18 (14,09 km), 10.21 RZ19 (25,20 km), 13.18 RZ10 (14,09 km).