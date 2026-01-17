Předplatné
Martin Vaculík vs. Volkswagen ID. Polo ještě jednou: Elektromobil pro každého?

Interiér je nejsilnější stránkou vozu. Vypovídá o nadšení tvůrců i pečlivém naslouchání zákazníkům. Dotykové plošky na volantu byly nahrazeny fyzickými tlačítky. Ta na levé straně ovládají věci vlevo na displeji, ta pravá vpravo. Konec zmatenosti a obtížného hledání.
Vůz nás překvapil vynikajícím odhlučněním i komfortem odpružení. Elektronicky stavitelné tlumiče, které bude mít provedení GTI, nám zatím přijdou jako zbytečnost.
Naprosto famózním detailem je otvor ve štěrbině, v níž drží telefon. Dá se jí prostrčit nabíjecí kabel. Jde tak o jediný vůz, kde má telefon na kabelu své pevné místo a neriskuje vylomení konektoru. Ne každý totiž chce využívat indukční nabíjení.
Volkswagen ID. Polo
Martin Vaculík
Jedněmi z nejočekávanějších novinek letošního roku jsou nové malé elektrické předokolky od koncernu Volkswagen. V čísle 49/2025 jsme krátce informovali o Cupře Raval a ještě koncem roku jsme stihli svezení i se zamaskovanými prototypy nového VW ID. Polo. Vyšlo z toho obsáhlé video pro web a YouTube kanál Auto.cz, nyní tedy přišel čas na klasické psané jízdní dojmy.

Volkswagen novým ID. Polo nastupuje novou strategii označování modelů, kdy elektrické budou nadále samostatné, do nichž spalovací motor namontovat nejde, ale jmenovat se budou právě po slavných spalovacích.

Větší se ho bojí

Na nové úsporné elektrické platformě MEB Plus bude postaven ještě zvýšený model VW Cross, což je významná zpráva i pro domácí automobilku Škoda. Její model Epiq totiž bude právě tento VW Cross s jinými povrchovými díly karoserie, odlišným interiérem a pozměněným mixem výbavy.

Zpět k ID. Polo. Proti současné, šesté generaci spalovacího modelu, který příchodem bateriové alternativy nekončí, je toto o 21 mm kratší, ale také o 65 mm širší, a hlavně o 79 mm vyšší. Do celkových 1530 mm výšky se totiž musí samozřejmě vejít též baterky v podlaze (i když nyní mimořádně tenké konstrukce cell-to-pack z vlastní výroby gigafactory VW v Salzgitteru), aniž by došlo ke zmenšení prostoru nad hlavou. Možnost přímého srovnání jsme neměli, ale Volkswagen tvrdí, že místa nad hlavou je dokonce více než u spalovacího pola. Subjektivně posuzováno, nové VW Polo opravdu nabízí dost místa pro čtyři dospělé, s lehkou výjimkou prostoru pro kolena vzadu. Na druhou stranu, ještě delší rozvor než 2600 mm (spalovací polo má 2552 mm) by už namenal jednoznačnou kanibalizaci většího a dražšího modelu ID3 se zadním pohonem.

Prcek s kufrem

Velkým překvapením je zavazadelník, u nějž výrobce udává objem 420 l (benzinové polo 351). Jelikož vzadu není nádrž a náprava zde stačí obyčejná vlečená s torzně poddajnou příčkou, je pod podlážkou ještě téměř jednou tolik místa, kolik vidíte, když „kufr“ otevřete. Je strašlivá škoda, že výrobce tento luxusní prostor nevyužil k alespoň příplatkové nabídce rezervního kola. Těžké elektromobily mají také větší riziko průrazu pneumatiky na velké nerovnosti, který opravnou sadou nezalepíte. Na druhou stranu je právě hmotnost krom ceny to, co se přechodem na přední pohon podařilo zásadně snížit. Místo víceprvkové pak stačí zmíněná jednoduchá zadní náprava a tím, že všechny vysokonapěťové elektrické prvky (dokonce i nabíjecí port) jsou nyní vpředu, se ušetřilo pěkných pár metrů kabelů. Výsledných 1512 kg s menší, 37kWh baterií a 1515 kg s větší, 52kWh baterkou jsou hodnoty již jen asi o 250 kg vyšší, než jakých by dosahovalo ekvivalentní spalovací auto.

Bude i samosvor

Nový kompaktní elektrický motor APP 290 (číselné označení elektromotorů u VW znamená maximální točivý moment v Newtonmetrech) může být naladěn na 85, 99 a 155 kW, později přijde též verze GTI s výkonem 166 kW. Svezli jsme se nejvýkonnější standardní verzí, čili 155kW.

Elektromobily s předním pohonem mají vždy omezenou trakci, neboť elektromotor zatěžující přední nápravu je jen lehký a těžiště baterie bývá spíš blíže nápravě zadní. Takže na hnaná kola připadá jen něco přes 50 % hmotnosti, zatímco u spalovacích předokolek to bývá až 60 procent. Rychlý nástup maximálního točivého momentu, charakteristický pro elektrický motor, navíc zvýrazňuje nectnosti jednoduchých předních náprav v podobě přenosu sil pohonu do řízení. Aby se negativa neprojevovala, musí být reakce elektromotoru při prudké akceleraci tlumena buď vždy, nebo dle aktuální trakce citlivým protiprokluzovým systémem. Nové ID Polo je přesně ten případ, kdy elektronika dělá maximum pro to, abyste koncepční nevýhody nepocítili. Akcelerace z místa tak neobsahuje nakopnutí typické pro zadokolky, jde spíš o plynulý rozjezd. Vlastně se odezva na plyn moc neliší od silného spalovacího auta s tím, že je samozřejmě plynulejší a rychlejší. Nedotáčivost v zatáčkách je minimální, samozřejmě dokud nezačnete příliš přidávat plyn. Velmi se těšíme na zmíněnou verzi GTI, která krom vyššího výkonu přinese též elektrohydraulicky ovládanou lamelovou uzávěrku diferenciálu VAQ, což je přesně to, co elektromobil- předokolka potřebuje.

Rozměry VW ID. Polo
Délka4053 mm
Šířka1816 mm
Výška1530 mm
Rozvor náprav2600 mm
Objem zavazadelníku435 – 1243 l

Třikrát skvěle

Už u zamaskovaných kusů z takzvané ověřovací série jsme však jásali nad třemi vlastnostmi.

Zaprvé nad odhlučněním. Neskutečně se podařilo izolovat hluk od kol i obtékajícího vzduchu. Při dálničních 130 km/h je malé ID Polo tiché jako lepší vůz střední třídy.

Zadruhé nad komfortem odpružení. Polo, jehož design zejména v interiéru nezapře inspiraci prvním golfem, má přesně tu měkkopevnou jízdu, kterou si produkty Volkswagenu získaly miliony nadšených příznivců. Všechny malé nerovnosti fi ltruje, jako by na vozovce nebyly. Na rozdíl od francouzských aut, která uměla totéž, jej však nevyvedete z míry ani velmi dynamickou jízdou, při které se nenaklání, nehoupe, neodsazuje záď.

Zatřetí nad brzdami. Překvapivě vzadu nejsou použity bubnové brzdy jako u větších elektrických modelů koncernu VW včetně domácí Škody Enyaq, ale kotouče. Hrozí u nich sice větší udržovací náklady kvůli korozi, ale mají plynulejší nástup brzdného účinku a lépe odvádějí teplo při opakovaném zatěžování. Hlavně se však z elektromechanického posilovače, který trpěl protivným propadem mezi rekuperací a nástupem kolových brzd, přešlo na tzv. one-box design s elektrohydraulickým posilovačem. Funguje tak plynule, jako by zde ani žádný posilovač nebyl a vy byste prostě jen nohou brzdili nějaké velmi lehké auto.

Martin Vaculík a Volkswagen ID. Polo • Zdroj: auto.cz

Splněný slib

Volkswagen ID. Polo je konzervativně pojatý elektromobil, který nemůže ničím štvát toho, kdo dosud jezdil ve spalovacích autech. Dle vlastních měření vývojářů VW je všestranně komfortnější než současný, o třídu větší model Golf. Důležité je, že se podaří dodržet základní cenu slíbenou v roce 2023 při představení modelu ID. Polo, a to 25 000 eur (625 000 Kč).

Volkswagen ID. Polo – hlavní technické údaje
Výkon motoruChemie akumulátoruKapacita akumulátoruMaximální nabíjecí výkonNabití
z 10 na 80 %		Teoretický dojezdPohotovostní hmotnost
85 kWLFP37 kWh90 kW27 min300 km1512 kg
99 kWLFP37 kWh*90 kW27 min300 km1512 kg
155 kWNMC52 kWh130 kW23 min450 km1515 kg
166 (GTI)NMC52 kWh130 kW23 min450 km1515 kg
* Volitelně akumulátor NMC 52 kWh

Zdroj: Svět motorů

