Prodeje elektromobilů v roce 2025: Nový král z Číny a vzestup Volkswagenu

142 Fotogalerie
Ondřej Šámal
Diskuze (3)

Zatímco v posledních letech mezi elektrickými vozy kralovala americká Tesla, rok 2025 má nového vládce v podobě největší soukromé čínské automobilky.

Globální trh s elektromobily roste, jen poptávka minimálně ve Spojených státech a v Evropě není tak silná, jak se možná očekávalo. Přesto se podíl aut s lokálně bezemisním pohonem každoročně zvyšuje. A zvyšují se také prodeje většiny významných hráčů, ačkoliv výjimky se samozřejmě najdou i mezi těmi největšími.

Tou nejviditelnější je Tesla, dlouhodobě největší producent elektrických aut na světě. Kdysi téměř nezastavitelný růst spojený s obrovskou poptávkou po akciích této firmy je ovšem zřejmě u konce. Negativně vnímané působení šéfa Tesly Elona Muska v administrativě Donalda Trumpa, minimální technický vývoj a stále lepší a agresivnější konkurence tenhle americký lovebrand zkrátka dostihly. Tesla v meziročním srovnání prodala zhruba o 150 tisíc aut méně, naopak čínský BYD odbyt zvýšil skoro o půl milionu vozů.

Prodeje elektromobilů v roce 2025
AutomobilkaProdeje (2025)Prodeje (2024)
BYD2.255.0001.765.000
Tesla1.789.0001.636.000
Geely1.286.000797.000
Koncern Volkswagen983.000745.000
SAIC980.000800.000
Hyundai/Kia538.000401.000
Skupina BMW442.000427.000
Xiaopeng (Xpeng)429.000190.000
Xiaomi410.000135.000
Nio326.028221.788
Mercedes-Benz169.000185.000
Zdroj: CAM 

Dařilo se také Geely, pod které spadají mimo jiné značky Zeekr, Lynk & Co či Volvo, a koncernu Volkswagen (+32 % proti roku 2024 a zvýšení podílu elektroaut na celkových prodejích koncernu z 9 na 11 procent)). Pozitivní vývoj zaznamenal také koncern SAIC, jehož nejviditelnějším zástupcem v Evropě je značka MG.

Po bok Tesly se v rámci největších výrobců elektromobilů se loni podle dat organizace Center for Automotive Management (CAM) zařadil také Mercedes-Benz, který meziročně drobně ztratil. V jeho případě je ovšem výkyv zřejmě dočasný. Automobilka ze Stuttgartu totiž v poslední době představila hned několik zajímavých elektromobilů s 800V architekturou a atraktivnějším designem, odbyt za rok 2026 proto pravděpodobně bude mnohem vyšší. Tomu ostatně může nahrát i vítězství nového Mercedesu CLA v evropské anketě Auto roku 2026.

Video placeholder
Volkswagen ID.7 • Zdroj: auto.cz

Pod názvem Xiaopeng se skrývá i v Česku dobře známá značka XPeng. Tenhle čínský start-up v porovnání s rokem 2024 své prodeje více než zdvojnásobil. Čínský trh je ovšem přehřátý a přesycený. Otázkou proto zůstává, zda si tamní výrobci udrží elán i letos.

Zdroj: CAM a InsideEVs, foto: auto.cz a automobilky, video:

