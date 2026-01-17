Prodeje elektromobilů v roce 2025: Nový král z Číny a vzestup Volkswagenu
Zatímco v posledních letech mezi elektrickými vozy kralovala americká Tesla, rok 2025 má nového vládce v podobě největší soukromé čínské automobilky.
Globální trh s elektromobily roste, jen poptávka minimálně ve Spojených státech a v Evropě není tak silná, jak se možná očekávalo. Přesto se podíl aut s lokálně bezemisním pohonem každoročně zvyšuje. A zvyšují se také prodeje většiny významných hráčů, ačkoliv výjimky se samozřejmě najdou i mezi těmi největšími.
Tou nejviditelnější je Tesla, dlouhodobě největší producent elektrických aut na světě. Kdysi téměř nezastavitelný růst spojený s obrovskou poptávkou po akciích této firmy je ovšem zřejmě u konce. Negativně vnímané působení šéfa Tesly Elona Muska v administrativě Donalda Trumpa, minimální technický vývoj a stále lepší a agresivnější konkurence tenhle americký lovebrand zkrátka dostihly. Tesla v meziročním srovnání prodala zhruba o 150 tisíc aut méně, naopak čínský BYD odbyt zvýšil skoro o půl milionu vozů.
|Prodeje elektromobilů v roce 2025
|Automobilka
|Prodeje (2025)
|Prodeje (2024)
|BYD
|2.255.000
|1.765.000
|Tesla
|1.789.000
|1.636.000
|Geely
|1.286.000
|797.000
|Koncern Volkswagen
|983.000
|745.000
|SAIC
|980.000
|800.000
|Hyundai/Kia
|538.000
|401.000
|Skupina BMW
|442.000
|427.000
|Xiaopeng (Xpeng)
|429.000
|190.000
|Xiaomi
|410.000
|135.000
|Nio
|326.028
|221.788
|Mercedes-Benz
|169.000
|185.000
|Zdroj: CAM
Dařilo se také Geely, pod které spadají mimo jiné značky Zeekr, Lynk & Co či Volvo, a koncernu Volkswagen (+32 % proti roku 2024 a zvýšení podílu elektroaut na celkových prodejích koncernu z 9 na 11 procent)). Pozitivní vývoj zaznamenal také koncern SAIC, jehož nejviditelnějším zástupcem v Evropě je značka MG.
Po bok Tesly se v rámci největších výrobců elektromobilů se loni podle dat organizace Center for Automotive Management (CAM) zařadil také Mercedes-Benz, který meziročně drobně ztratil. V jeho případě je ovšem výkyv zřejmě dočasný. Automobilka ze Stuttgartu totiž v poslední době představila hned několik zajímavých elektromobilů s 800V architekturou a atraktivnějším designem, odbyt za rok 2026 proto pravděpodobně bude mnohem vyšší. Tomu ostatně může nahrát i vítězství nového Mercedesu CLA v evropské anketě Auto roku 2026.
Pod názvem Xiaopeng se skrývá i v Česku dobře známá značka XPeng. Tenhle čínský start-up v porovnání s rokem 2024 své prodeje více než zdvojnásobil. Čínský trh je ovšem přehřátý a přesycený. Otázkou proto zůstává, zda si tamní výrobci udrží elán i letos.
Zdroj: CAM a InsideEVs, foto: auto.cz a automobilky