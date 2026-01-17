Český trh ojetin za rok 2025 podrobně: Vévodí Škoda, bílá, manuál a nafta
V roce 2025 se na českém sekundárním trhu prodalo téměř 850.000 ojetin. Přesto bylo méně než v předchozím roce 2024. Dle očekávání vedly modely domácího výrobce.
Trh ojetin z hlediska prodejů jasně předčí trh s novými vozy. Dle zprávy společnosti Aures Holdings, provozovatele sítě prodejen ojetých vozů AAA Auto a Mototechna, se v loňském roce prodalo celkem 847.677 ojetých aut. V porovnání s rokem 2024 je to 13.610 vozů méně. Stále se však jedná o druhý nejlepší výsledek za posledních pět let.
V roce 2015 se na sekundárním trhu prodalo přibližně 660 tisíc ojetých vozů. Mimo jiné to znamená, že loňský rok představuje navýšení o téměř 30 procent během jedné dekády. Vyplývá to z analýzy skupiny Aures Holdings. Také platí, že i přes malé zpomalení v porovnání s rokem 2024 se v minulém roce prodalo přibližně 3,5krát více ojetých automobilů než těch nových.
„V dlouhodobém horizontu český sekundární trh roste. Meziroční pokles o 1,6 procenta je v tomto kontextu zcela marginální, v kategorii běžných tržních fluktuací. O stále silné poptávce svědčí i srovnání s primárním trhem nových vozů, který za posledních deset let vzrostl pouze o 7,7 procenta. Sekundární trh byl loni 3,5krát větší než primární a roste výrazně dynamičtěji. Například v provozovnách AAA Auto a Mototechna jsme loni prodali nejvíce aut za 34 let naší historie, a to 111 500,“ říká generální ředitel Aures Holdings Petr Vaněček.
Uplynulý rok přinesl rekordní výši ceny za průměrnou ojetinu na českém trhu, když poprvé v historii překročila hranici 300 tisíc korun na přesně 303.400 Kč. O rok dříve (2024) to bylo 285 tisíc korun, meziroční nárůst tak představoval 6,5 procenta. „Po dlouhé době předběhly ceny ojetin inflaci. Ve srovnání s rokem 2015 o 8,5 procenta, ve srovnání s rokem 2024 pak o necelá čtyři procenta. I přesto jsou vozy z druhé ruky dostupnější než před deseti lety. Tenkrát bylo na pořízení průměrné ojetiny potřeba 6,77 průměrných hrubých platů, loni to bylo 6,28 platu,“ vypočítává Petr Vaněček.
Jsou o něco starší
Zajímavé je v uplynulé dekádě porovnání průměrného kilometrového proběhu a stáří. Zatímco v roce 2015 vyl průměrný nájezd ojetin 147.812 km, v loňském roce to bylo už 161.380 km. Tedy v podstatě stejný jako v roce 2024. Auta jsou také v průměru starší, když se průměrný věk zvýšil z 10,4 v roce 2015 na 12 let v roce 2025. I v tomhle ohledu se nic nezemnilo v porovnání s rokem 2024.
Na to má Petr Vaněček vysvětlení. „Stojí za tím jednak zpomalení obnovy vozového parku, které výrazně zbrzdila covidová pandemie a následná čipová krize, protože lidé a firmy si začali auta nechávat déle než dříve, a také fakt, že z trhu zmizely bez adekvátní náhrady oblíbené modely s osvědčenými motorizacemi. V neposlední řadě má vliv také neustále vzrůstající počet starších aut z dovozu, plná polovina z nich je starší patnácti let.“
Co se týče doby prodeje, tak ta se od předloni v podstatě nezměnila. I v loňském roce se tak průměrná ojetina nabízela nejčastěji po dobu 56 dní.
Diesel stále táhne
Pokud jde o palivo, i v loňském roce kralovaly vznětové motory. To je trochu překvapivé, zejména v porovnání s trhem nových vozů, kde je nafta výrazně na ústupu. Zájem o diesely ovšem klesá i na sekundárním trhu. V roce 2024 tvořily diesely 54 procent všech prodejů ojetin, v loňském roce to bylo o necelé dvě procenta méně. Naopak posílili benzinové pohony, a sice ze 41,5 na 43,2 procenta.
Pokud bychom do benzinových motorizací zahrnuly také alternativní paliva, která se pojí se zážehovými agregáty, tedy E85, LPG a CNG, pak by podíl benzinových motorů, nebo přesněji zážehových činil na trhu ojetin v loňském roce 46,7 procenta, předloni 45,1 procenta. Vozidla s hybridními pohony zvýšili svůj podíl ze 1,5 na 1,8 procent.
Skokanem roku jsou elektromobily, jejichž podíl vzrostl z předloňského jednoho procenta (8629 vozů) na 1,6 % (13 549 vozů), což je nárůst o více než polovinu (57 procent). „Trh táhnou velcí hráči jako právě naše značka AAA Auto, kde prodeje BEV rostou ještě výrazněji. V roce 2025 jsme jich prodali už 2000, o rok dříve 900 a v roce 2023 to bylo 400. Jejich cena totiž postupně klesá, čímž se stávají dostupnějšími pro stále více Čechů,“ říká Petr Vaněček. Jen pro zajímavost – v roce 2024 se prodalo jedno auto s vodíkovými palivovými články, loni dvě.
Sekundárnímu trhu v Česku stále vévodí auta s manuálními převodovkami, jejichž podíl klesá jen pomalu. „V roce 2024 tvořily vozy s manuální převodovkou 59 procent a automaty 41. Loni se poměr změnil na 57,5 versus 42,5. Na Slovensku už automaty lehce vedou,“ doplňuje Vaněček. Postupně dochází ke změně i v kategorii karoserií. Na trhu sice stále vedou kombíky (25,5 %, pokles o 1 %) před hatchbacky (22,7, pokles o 1 %), ale stále více je dotahují SUV (21,3 %, nárůst o 2 %).
Bílá je dobrá
Z barev kupující preferovali bílou, kterou mělo 22,6 procenta všech prodaných aut. Těsně za ní skončila šedá (22,1 procent), Třetí skončila černá (17 procent), za níž následovala modrá (13 procent) a červená (8,7 procenta). Poslední výrazněji zastoupenou barvou byla hnědá, která získala tržní podíl 3,8 procenta.
|Nejprodávanější ojeté vozy za rok 2025
|Počet prodaných kusů
|Škoda Octavia
|79 054
|Škoda Fabia
|45 519
|Škoda Superb
|27 490
|VW Golf
|24 176
|VW Passat
|22 412
|BMW řady 3
|14 873
|Škoda Kodiaq
|11 475
|Ford Focus
|10 757
|BMW řady 5
|9 958
|Hyundai i30
|9 701
Trhu ojetých vozů loni dominovala s podílem 25,3 procenta (a 215 tisíci prodanými auty) autombilka Škoda (stejně jako tomu primárnímu, na němž měla podíl téměř 34 procent). Na druhém místě byl Volkswagen se 115 tisíci vozy, další koncernové značky pak skončily na 6. v případě Audi (38 tisíc aut), Seat na 15. (14,5 tisíce ks) a Cupra na 34. místě (1800 ks). Znamená to, že celkem má koncern Volkswagen na tuzemském sekundárním trhu bezprecedentní podíl 45,2 procenta. Na třetím místě „nej“ značek je Ford (55 tisíc), BMW (51 tisíc), první pětku uzavírá Mercedes se 41 tisíci prodanými kousky.
Do Top 10 se vejdou ještě značky Audi, Peugeot, Hyundai, Renault a Citroën. Jak si stály jednotlivé modely v prodejích, ukazuje přiložená tabulka.
Zdroj: tisková zpráva Aures Holdings
Foto archiv Světa motorů