Testy Euro NCAP v loňském roce přitvrdily. Nejlépe je zvládl Mercedes-Benz CLA
Elektrický Mercedes-Benz CLA ovládl celkové hodnocení Euro NCAP a ukázal, jak moc se bezpečnostní laťka posunula. Dnes už nerozhoduje jen konstrukce a airbagy, ale i schopnost nehodám aktivně předcházet a chránit posádku i okolí v reálných situacích.
Nárazové testy Euro NCAP už dávno nejsou jen o pevnosti karoserie, deformačních zónách, bezpečnostních pásech a práci airbagů, případně jejich počtu. Značný důraz je kladen na systémy předcházející nárazům nebo zmírňující následky v případě kolize. Nároky se přitom stupňují.
Pro rok 2025 zpřísnila organizace Euro NCAP metodiku ochrany dětí tak, aby odměňovala jen řešení s reálným bezpečnostním přínosem. Body už nejsou udělovány za jednoduché detektory cestujících na zadních sedadlech založené na tlakových senzorech. Ty totiž dokáže oblafnout odložené zavazadlo. Hodnocení bere v potaz pouze systémy přímo detekující živého cestujícího. Případné upozornění musí mít eskalující varování a ideálně v krajním případě vést k aktivnímu zásahu. Záleží také na počtu monitorovaných sedadel.
Současně platí, že o titul „Best-in-Class“ bojují pouze auta hodnocená se standardní bezpečnostní výbavou a skóre se počítá z váženého součtu čtyř disciplín, takže nestačí „vyniknout“ jen v jedné. Dle výsledků je premiantem roku 2025 elektrický Mercedes-Benz CLA, který v dílčích hodnoceních dosáhl 94 % za ochranu dospělých, 89 % za ochranu dětí, 93 % za ochranu zranitelných účastníků provozu a 85 % v oblasti asistenčních systémů.
Automobilka vyzdvihuje vývoj vozu od holého základu se zaměřením na strukturální tuhost a integraci nových bezpečnostních prvků. Z výsledků nárazových testů vyplývá, že prostor pro posádku zůstal stabilní při čelním nárazu. V boční bariéře CLA získalo maximum bodů a v náročnějším bočním nárazu do sloupu byla většina oblastí hodnocena dobře.
Euro NCAP zároveň chválí opatření proti zraněním, kdy se při bočním nárazu od vzdálenější strany mohou navzájem zranit členové posádky. Zmiňuje také pokročilé automatické přivolání pomoci a systém, který po první nehodě automaticky přibrzdí vůz a sníží riziko další srážky. Další plusové body přineslo ověření, že dveře zůstanou ovladatelné pro únik ve specifických krajních situacích, například při ponoření vozidla do vody.
Hodnocení mercedesu při střetu s chodci a cyklisty, kdy se měří kontaktní body vycházející z tvaru kapoty, vylepšily aktivní prvky kapoty a práce prvků protikolizního asistenta. Ten je v rámci automatických aktualizací průběžně zdokonalován.
Zdroj: Euro NCAP, Mercedes-Benz I Video: Euro NCAP