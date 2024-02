Čínská hrozba spojuje. Ford a GM jsou otevřeni spolupráci

Šéfové koncernů Ford i GM jsou otevřeni spolupráci s jinými automobilkami, pokud by to pomohlo snížit náklady na vývoj a výrobu elektromobilů.

Nepřítel mého nepřítele je mým přítelem, říká se – a západní automobilky ve snaze připravit se na invazi levných elektromobilů z Číny tento pragmatický přístup uznávají, zdá se. Generální ředitelé amerických gigantů Ford a General Motors uvedli, že by zvažovali partnerství ve snaze snížit náklady na vývoj a výrobu elektromobilů.

„Pokud existuje cesta, jak se spojit s ostatními, zejména na technologiích, které spotřebitel nevidí, a být tak efektivnější ve výzkumu a vývoji i po stránce kapitálu, jsme pro,“ cituje agentura Reuters slova Mary Barraové, generální ředitelky koncernu GM, vyřčená na konferenci s investory.

Podobně hovořil Jim Farley, generální ředitel Fordu. Na vlastní přednášce otevřel dveře spolupráci s jinými automobilkami na snižování nákladů na výrobu baterií v elektromobilech. Ford už na tomto poli spolupracuje s koncernem Volkswagen; na německé platformě MEB vznikl elektrický Ford Explorer.

„Můžeme se dohodnout na společných válcových článcích, což by znamenalo větší sílu v našich schopnostech vyjednávat při nákupním procesu,“ nastínil Farley jednu z možností, jak snížit ceny vstupů svého podnikání. „Možná bychom to mohli dělat spolu s dalším výrobcem,“ dodal.

„Pokud nedokážete plnohodnotně konkurovat Číňanům globálně, 20 až 30 procent vašich příjmů je ohroženo,“ řekl Farley. Jeho firma nicméně na elektromobilech nesmírně prodělává. Letos to má být 5 až 5,5 miliardy dolarů (118,3–130,1 miliardy korun). To bez masivní přítomnosti čínských značek na trzích rozvinutého světa mimo Čínu.

Není to nicméně tak, že by Čína neexportovala své vozy vůbec. Do Evropy začíná pomalu pronikat, v Mexiku však už jsou její značky zavedené. „V minulém roce bylo 25 % všech vozidel prodaných v Mexiku z Číny,“ řekl Farley. „Svět se mění,“ dodal.

Na elektromobilech tratí peníze i koncern GM, podle Barraové je však minimálně v Severní Americe blízko tomu, aby se dostal aspoň na „kladnou nulu“, tedy těsně nad nulu. Ovšem, to jen pokud se podaří vyrobit 200 až 300 tisíc aut a pokud zůstanou zachovány dotace na pořízení elektromobilu, které zavedl tzv. Inflation Reduction Act.

Ani jeden z vrcholových manažerů nehovořil o tom, zda by se spojily konkrétně tyto dva koncerny, tedy Ford a GM. Pokud by k tomu došlo, nebylo by to poprvé – nedávno spolupracovaly na vývoji převodovek, z čehož vznikl desetistupňový automat pro zástavbu podélně – dostaly ho např. mustang a ranger – a devítistupňový automat pro příčnou zástavbu.