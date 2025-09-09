Rychlejší nabíjení, nižší cena. Projeli jsme modernizované Xpengy G6 a G9
Schopnost rychle modernizovat je konkurenční výhodou čínských automobilek a ukazuje se to už i u nás. Xpeng k nám přišel na začátku léta, jeho auta jsme si ještě ani nestihli rezervovat na testy, a už máme za sebou prezentaci dvou ze tří modelů v modernizované verzi.
Na konci června jsem psal článek o uvedení značky Xpeng na český trh. Přišla tehdy se třemi modely, které už rovnou dostaly ceníky a daly se objednat, ačkoliv dealerská síť ještě nebyla zdaleka hotová. O dva měsíce později přišla pozvánka na prezentaci, kde mi výrobce Xpeng dva ze svých evropských modelů ukázal v modernizované verzi. Tedy ještě dříve, než jsem se s těmi původními vůbec stihnul projet. Je tedy ideální, že na cestu do Mnichova, kde mě novinky čekaly, připravil český importér původní verze G6 i G9, abych měl srovnání.
Xpeng zatím u nás není moc známý, doma jde o jeden z vůbec nejúspěšnějších startupů. Letos za prvních 7 měsíců tam zatím prodal 211.243 aut, což je nárůst o 263 % ve srovnání se stejným obdobím loni. To jej řadí na 17. místo celkově, o jedno za Leapmotor, což jej letos činí druhým nejúspěšnějším startupem na trhu.
Značku založili v roce 2014 přeběhlíci ze státní automobilky GAC, která sídlí ve stejném jihočínském Kantonu stejně jako Xpeng. Název Xpeng (v originále Xiaopeng) dostala netradičně po křestním jméně prvního investora, Xiaopenga He. Kromě něj ale peníze do začínající firmy poslal i zakladatel Xiaomi, Lei Jun, a také firmy Alibaba nebo taiwanský Foxconn.
První model G3 uvedla v roce 2018, o tři roky později začal prodej v Norsku a letos už je pokryta většina Evropy. Doma má Xpeng sedm elektrických modelů a chystá se uvedení sériových hybridů. V Česku Xpeng prodává švédská firma Hedin Mobility Group, modely jsou tu zatím tři, ale v dohledné době jich má být pět.
Pětiprocentní podíl v Xpengu má automobilka Volkswagen, která plánuje využívat techniku čínského startupu ve vlastních modelech. První takový vůz se už představil na jaře v Šanghaji. Volkswagen ID.Evo stojí na stejné platformě Xpengu jako G6 a G9 a využívá jeho pohon i software. Kromě toho ale Němci s Xpengem pracují i na vývoji spalovacích motorů. Jestli se tato technika ukáže i v evropských modelech Volkswagenu, zatím není známo.
Změny jen interní
Do Mnichova jsem vyjel ve vrcholu současné nabídky, téměř 4,9 metru dlouhém SUV G9 ve verzi Performance. Vyrábí se od roku 2022, v základu má pohon zadních kol, výkon 230 kW a LFP baterii se 78,2 kWh. Prostřední varianta Long Range dostává větší NMC baterii s 98 kWh, zatímco vrcholné Performance už má 405 kW, pohon všech kol, vzduchový podvozek a 98 kWh NMC baterii.
I přes hmotnost 2340 kg je dynamika samozřejmě skvělá a Xpeng vůz naladil tak, že při rozjezdu umí dát pořádný kopanec. V podobném autě mě ale ovšem více zajímá komfort, a zde se dostavilo lehké zklamání. Kdybych nevěděl, že je v autě vzduchový podvozek a elektromagneticky nastavitelné tlumiče, nikdy by mě to nenapadlo. Na větších nerovnostech si totiž umí docela kopnout. Většinu doby je docela komfortní, a to i v nižších rychlostech, což čínská auta mnohdy nezvládají, od vzduchového podvozku bych ale čekal více.
Naštěstí tento nedostatek kompenzuje dobrými jízdními vlastnostmi, což jsem si ověřil na okreskách. Nemá zásadní tendence k nedotáčivosti, hmotnost docela dobře skrývá a má na čínský elektromobil překvapivě tuhé řízení, nastavitelné ve třech úrovních. Rekuperace umí plachtit i fungovat jednopedálově a auto dokáže zastavit stejně plynule jako Tesla.
Cestu po dálnici jsem vzal docela svižně a vzhledem k dešti téměř celou cestu byla finální spotřeba kolem 28 kWh/100 km. V ideálnějších podmínkách bude rozhodně o kus nižší. Výhodou je, že auto má 800V architekturu a nabíjí se výkonem 300 kW. To jsem v Německu vyzkoušel a ukázala se i docela slušná nabíjecí křivka, ještě na hranici 60 % držící kolem 200 kW.
Povedený je interiér, ačkoliv se mu nevyhnul dnes běžný extrémní minimalismus. Frustrující je nastavení zrcátek a volantu pouze přes displej, což ale asi běžného uživatele moc štvát nebude – udělá to jednou a už to nebude řešit. Otravné asistenty lze částečně vypnout přes zkratky na displeji, tlačítek v autě opravdu moc nezbylo.
Zajímavé je, že auto má klasický přístrojový štít, ale na centrálním displeji může být navíc v levé části stejný panel, jaký má Tesla, který opakuje stejné informace o rychlosti atd. Lze ho ale schovat. Od podobného vozu bych očekával průhledový displej, který ale Xpeng nenabízí ani za příplatek.
Software je vizuálně téměř to samé jako jiné čínské značky, například Nio, Zeekr, Smart nebo Leapmotor. Tedy velká inspirace Teslou, podobné funkce i menu a naštěstí i podobná rychlost. Auto má také obrovský displej před spolujezdcem, který toho ale nijak moc neumí. Můj spolujezdec na něm našel browser a nějaká nastavení, třeba zrcadlení mobilu se ale ukazovalo pouze na displeji středním.
V Mnichově mě každopádně čekal modernizovaný kus G9, který se ale na pohled vůbec nezměnil. Změnila se zde totiž pouze baterie a pohon. Elektromotory jen decentně, zadokolky posílily na 258 kW a čtyřkolka Performance na 423 kW. Zajímavější jsou baterie, které jsou teď LFP (Lithium-železo-fosfát) v obou kapacitách. Xpeng vystřídal chemii NMC (Lithium-nikl-mangan-kobalt-oxid) kvůli nižšímu podílu vzácných materiálů (kobalt, mangan, nikl) a údajně také kvůli bezpečnosti.
Základní má teď celkovou kapacitu 79 kWh (předtím 78,2 kWh), větší se ale zmenšila na 93,1 kWh ze současných 98 kWh. Kompenzuje to však mnohem rychlejším nabíjením výkonem až 525 kW, což je rekord mezi elektromobily dostupnými v Evropě. V Německu kolem Mnichova jsme ani nenašli nabíječku, na které by šlo nabíjení vyzkoušet naplno. I základní baterie si polepšila a nabíjí se výkonem 445 kW. U obou Xpeng slibuje dobití z 10 do 80 % za 11 minut. AC nabíjení umí výkon 11 kW a je zde i funkce V2L.
Na prezentaci jsem s modernizovanou G9 jezdil po okreskách a po Mnichově a průměrná spotřeba se držela kolem 16 kWh/100 km.
Příznivou zprávou také je, že s modernizací se snížily české ceny. Na místním webu Xpengu stále jsou ty původní, modernizované modely se k nám ostatně dostanou až na přelomu roku. Dnes tedy G9 začíná na 1.499.900 Kč za Standard Range, střední Long Range je za 1.629.900 Kč a vrcholný Performance za 1.829.900 Kč. Podle nového ceníku, který nám zaslalo české zastoupení, bude základ začínat na 1.469.900 Kč, střed je nově za 1.569.900 Kč a Performance za 1.799.900 Kč.
|Xpeng G9
|Verze
|Standard Range
|Long Range
|Performance
|Pohon
|zadní kola
|zadní kola
|všechna kola
|Celkový výkon (kW)
|258
|258
|423
|Celkový točivý moment (Nm)
|465
|465
|695
|Max. rychlost (km/h)
|200
|200
|200
|Zrychlení 0-100 km/h (s)
|6,6
|6,4
|4,2
|Kapacita baterie (kWh)
|79
|93,1
|93,1
|Spotřeba energie dle WLTP (kWh/100 km)
|18,4
|18,6
|20,1
|Dobíjecí výkon AC/DC (kW)
|11/445
|11/525
|11/525
|Provozní hmotnost (kg)
|2235
|2315
|2420
|Rozměry (D x Š x V), rozvor (mm)
|4891 x 1937 x 1680, 2998
|Objem kufru (l)
|660/1576
|Základní cena (Kč)
|1.469.900
|1.569.900
|1.799.900
Číňan z Rakouska
Naopak základem nabídky je SUV G6, které se vyrábí od roku 2023 a je nejprodávanějším modelem Xpengu v Evropě. S délkou 4753 mm je přímou konkurencí pro Teslu Model Y nebo Škodu Enyaq, vzhledem ke tvaru střechy spíše ve verzi Coupé. Verze jsou opět tři – základní zadokolka má výkon 190 kW a LFP baterii o kapacitě 66 kWh, střed má stále pohon na zadní kola, ale výkon 210 kW a 87,5 kWh NMC baterii. Vrcholné Performance, kterým jsem se z Mnichova vracel do Prahy, má pohon všech kol, výkon 350 kW a stejnou větší baterii.
Dynamika je opět skvělá a auto se rozjede až na 200 km/h. Překvapivě mi ale přišlo o kus komfortnější než větší G9, ačkoliv nemůže mít vzduchový podvozek. Podle českého ceníku má pouze klasické tlumiče Sachs s víceventilovou technologií. I tak auto o kus lépe zvládalo větší nerovnosti, přes které se přeneslo bez ran a otřesů, a slušný je i komfort v nižších rychlostech. Jízdní vlastnosti jsou o kus „sportovnější“, i když auto váží jen o 200 kg méně. I zde platí v podstatě to samé jako u většího sourozence, včetně tuhého řízení. U obou aut je relativně slušné odhlučnění, i když na evropskou prémii zatím prostě nemá.
Zpracováním interiéru se však už oba čínské vozy vyrovnají (a možná i předčí) podobné modely evropských značek. Nic nevrže samo od sebe ani při uchopení rukou, a také se mi líbí, jak palubní deska hezky navazuje na dveře. Velmi dobré je mimochodem audio, v G9 patří mezi ty vůbec nejlepší, co jsem v autě zažil, a v G6 je také skvělé. Interiér G6 se od G9 liší manuálním nastavením volantu, menším přístrojovým štítem a chybějícím displejem před spolujezdcem. Zpracování je i zde skvělé a platí to samé o minimalismu i software.
Ačkoliv je G6 mladší než G9, tak už dostalo výraznější modernizaci. Na první pohled je novinka rozeznatelná přesunutím loga Xpeng na kapotu, díky čemuž se mohla přední LED lišta rozsvítit po celé délce. Na zádi zaoblenou hranu pátých dveří designéři protáhli decentním spoilerem (podle Xpengu nazvaný ducktail), což podle mě vzhledu jen prospělo. V interiéru auto dostalo nový volant a pár decentních změn detailů. Zajímavé je, že na rozdíl od většího G9 může mít nová G6 digitální vnitřní zpětné zrcátko, včetně možnosti zoomu a nastavení úhlu.
I zde se trochu zvýšil výkon a změnila baterie. Tentokrát se to netýká základní varianty, která zůstává beze změny. Střední Long Range ale posiluje na 218 kW a Performance na 358 kW. Obě dostávají novou LFP baterii o kapacitě 80,8 kWh, což je opět o trochu méně než původních 87,5 kWh. I zde ale pořádně zrychlilo nabíjení. Původní G6 je také 800V a umí s větší baterií výkon 280 kW (s menší 215 kW). Nová ale posílila na 451 kW, což z ní dělá jedno z nejrychleji nabíjených EV v Evropě. Z 10 do 80 % se má dostat za 20 minut, AC je třífázové 11 kW a ani zde nechybí funkce V2L.
S modernizovanou G6 jsem jezdil také jen mimo dálnice a po městě a spotřeba byla mezi 14 až 15 kWh/100 km, ačkoliv jsem se zrovna neloudal. S původní jsem pak zamířil do Prahy po dálnici a na té německé jsem jel rychlostí kolem 140 km/h, i když ani na autobahnu dnes není nouze o zúžení. Výsledná spotřeba byla nakonec 20 kWh/100 km, což je podle mě velmi slušné.
Stejně jako G9 i menší SUV s modernizací zlevnilo. Dnes začíná na ceně 1.119.900 Kč, střed je za 1.229.900 Kč a Performance za 1.339.900 Kč. Podle nového ceníku budou ceny 1.089.900 Kč za Standard Range, 1.189.900 Kč za Long Range a 1.289.900 Kč za Performance.
Ve všech případech už může být G6 velkou konkurencí jak pro Teslu, tak pro enyaq. G6 také bude prvním modelem Xpengu vyrobeným přímo v Evropě. Výroba se už dle několika zdrojů rozběhla v továrně Magny ve Štýrském Hradci, po boku Mercedesu třídy G. Samotný Xpeng potvrdil, že se tamní produkce připravuje, start samotný však zatím ne.
|Xpeng G6
|Verze
|Standard Range
|Long Range
|Performance
|Pohon
|zadní kola
|zadní kola
|všechna kola
|Celkový výkon (kW)
|190
|218
|358
|Celkový točivý moment (Nm)
|440
|440
|660
|Max. rychlost (km/h)
|200
|200
|200
|Zrychlení 0-100 km/h (s)
|6,6
|6,7
|4,13
|Kapacita baterie (kWh)
|65,34
|80,8
|80,8
|Spotřeba energie dle WLTP (kWh/100 km)
|17,5
|17,5-17,8
|18,4
|Dobíjecí výkon AC/DC (kW)
|11/215
|11/451
|11/451
|Provozní hmotnost (kg)
|2025
|2115
|2220
|Rozměry (D x Š x V), rozvor (mm)
|4758 x 1920 x 1650, 2890
|Objem kufru (l)
|571/1374
|Základní cena (Kč)
|1.089.900
|1.189.900
|1.289.900
Dnes si Češi mohou objednat i sedan P7, který je dostupný v základní variantě RWD Long Range s pohonem zadních kol, výkonem 203 kW a baterií o kapacitě 86,2 kWh. Prostřední AWD Performance má stejnou baterii s maximálním nabíjecím výkonem 182 kW, přidává ale druhý elektromotor dopředu; systémový výkon je v tomto případě 348 kW. Zajímavostí je vrcholné P7 Wing Edition, které má stejnou techniku jako Performance, přidává ale nahoru výklopné přední dveře. P7 se už ukázalo v nové generaci, která má evropskou premiéru na autosalonu IAA v Mnichově. Na dostupnost novinky v Evropě jsem se na prezentaci ptal a prý se s ní nepočítá, čemuž ale příliš nevěřím.
